Zapomnij o robieniu prezentacji. Kilka klików i gotowe

Dodatek jest dostępny globalnie w wersji beta dla wszystkich planów - od darmowego po Enterprise. Można go pobrać z Microsoft Marketplace, a instalacja sprowadza się do wejścia w zakładkę Narzędzia główne → Dodatki i wyszukania „ChatGPT”.

ChatGPT w PowerPoincie: co właściwie potrafi?

Dodawanie ChatGPT do PowerPointa

OpenAI opisuje integrację czterema czasownikami: build, update, understand, polish. I faktycznie - to nie jest tylko generator pierwszego szkicu. ChatGPT potrafi stworzyć prezentację od zera na podstawie notatek, dokumentów, maili czy nawet całych istniejących decków. Może też przepisać tytuły, skrócić przydługi akapit, zasugerować miejsce na wykres albo przeanalizować logikę narracji prezentacji. Wszystko to dzieje się bez kopiowania treści między aplikacjami - edycje trafiają bezpośrednio na slajdy, zachowując ich pełną edytowalność.

Panel akceptuje nie tylko tekst, ale również przeciągnięte pliki, obrazy czy arkusze Excel. Można więc wrzucić do niego tabelę z KPI i poprosić o stworzenie z tego sensownego podsumowania dla zarządu. Dodatek potrafi też korzystać z połączeń z Gmaila, Outlooka i SharePointa, co pozwala mu pobierać kontekst bezpośrednio z firmowych zasobów.

A czego nie potrafi? Beta to beta

Zaawansowane formatowanie - takie jak obsługa szablonów, motywów czy niestandardowych fontów - może nie działać poprawnie. To oznacza, że jeśli firma ma bardzo restrykcyjne wytyczne dotyczące brandingu to ChatGPT może wymagać ręcznego dopieszczania slajdów. OpenAI ostrzega też, że model może popełniać błędy, w tym usuwać lub zmieniać treści w sposób niezamierzony. Użytkownik powinien więc zawsze przejrzeć efekty pracy AI przed wysłaniem prezentacji dalej. To nadal wersja beta – i to czuć.

Dodatek instaluje się jak każdy inny add-in do PowerPointa. Wystarczy wyszukać go w Microsoft Marketplace, dodać i zalogować się na konto OpenAI. W środowiskach korporacyjnych administrator może wdrożyć go centralnie, korzystając z pliku manifestu XML.

Czatbot jest zawsze pod ręką, bezpośrednio zintegrowany z interfejsem PowerPointa

Ważne: integracja działa zarówno dla użytkowników darmowych, jak i płatnych planów ChatGPT. To rzadkość - większość narzędzi AI w pakiecie Microsoft 365 wymaga subskrypcji Copilota. Tutaj OpenAI gra inaczej, szerzej, bardziej konsumencko.

PowerPoint, mimo wszystkich żartów na jego temat, pozostaje jednym z najważniejszych narzędzi w firmach. Prezentacje to język korporacji - od startupów po globalne koncerny. Integracja ChatGPT w tym środowisku to nie tylko ułatwienie pracy. To sygnał, że OpenAI coraz śmielej wchodzi na teren, który do tej pory był zarezerwowany dla Microsoft 365 Copilot.

Niestety (a może na szczęście?) – to nie koniec ręcznego klepania slajdów

ChatGPT świetnie radzi sobie z pierwszym szkicem, z uporządkowaniem treści, z analizą logiki prezentacji. Ale nie zastąpi człowieka tam, gdzie liczy się wyczucie kontekstu, znajomość odbiorców, firmowych niuansów czy specyficznych wymagań wizualnych. To narzędzie, które może skrócić czas pracy nad deckiem z trzech godzin do jednej. Ale nie zrobi z przeciętnej prezentacji arcydzieła - przynajmniej na razie.

Nie jest to rewolucja, która sprawi, że PowerPoint stanie się zbędny. To raczej inteligentny asystent, który siedzi obok i pomaga, gdy trzeba coś skrócić, uporządkować, przetłumaczyć na język slajdów. OpenAI wchodzi do biurowego ekosystemu Microsoftu od strony, której nikt się nie spodziewał - i robi to skutecznie. A że to dopiero beta? Tym lepiej. Najciekawsze dopiero przed nami.

Maciej Gajewski 23.05.2026 16:00

