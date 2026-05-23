REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Zapomnij o robieniu prezentacji. Kilka klików i gotowe

To integracja działająca bezpośrednio w PowerPoincie, w bocznym panelu, z pełnym dostępem do slajdów i możliwością ich edycji w czasie rzeczywistym.

Maciej Gajewski
PowerPoint ChatGPT jak działa
REKLAMA

Dodatek jest dostępny globalnie w wersji beta dla wszystkich planów - od darmowego po Enterprise. Można go pobrać z Microsoft Marketplace, a instalacja sprowadza się do wejścia w zakładkę Narzędzia główne → Dodatki i wyszukania „ChatGPT”.

REKLAMA

ChatGPT w PowerPoincie: co właściwie potrafi?

Dodawanie ChatGPT do PowerPointa

OpenAI opisuje integrację czterema czasownikami: build, update, understand, polish. I faktycznie - to nie jest tylko generator pierwszego szkicu. ChatGPT potrafi stworzyć prezentację od zera na podstawie notatek, dokumentów, maili czy nawet całych istniejących decków. Może też przepisać tytuły, skrócić przydługi akapit, zasugerować miejsce na wykres albo przeanalizować logikę narracji prezentacji. Wszystko to dzieje się bez kopiowania treści między aplikacjami - edycje trafiają bezpośrednio na slajdy, zachowując ich pełną edytowalność.

Czytaj też:

REKLAMA

Panel akceptuje nie tylko tekst, ale również przeciągnięte pliki, obrazy czy arkusze Excel. Można więc wrzucić do niego tabelę z KPI i poprosić o stworzenie z tego sensownego podsumowania dla zarządu. Dodatek potrafi też korzystać z połączeń z Gmaila, Outlooka i SharePointa, co pozwala mu pobierać kontekst bezpośrednio z firmowych zasobów.

REKLAMA

A czego nie potrafi? Beta to beta

Zaawansowane formatowanie - takie jak obsługa szablonów, motywów czy niestandardowych fontów - może nie działać poprawnie. To oznacza, że jeśli firma ma bardzo restrykcyjne wytyczne dotyczące brandingu to ChatGPT może wymagać ręcznego dopieszczania slajdów. OpenAI ostrzega też, że model może popełniać błędy, w tym usuwać lub zmieniać treści w sposób niezamierzony. Użytkownik powinien więc zawsze przejrzeć efekty pracy AI przed wysłaniem prezentacji dalej. To nadal wersja beta – i to czuć.

REKLAMA

Dodatek instaluje się jak każdy inny add-in do PowerPointa. Wystarczy wyszukać go w Microsoft Marketplace, dodać i zalogować się na konto OpenAI. W środowiskach korporacyjnych administrator może wdrożyć go centralnie, korzystając z pliku manifestu XML.

Czatbot jest zawsze pod ręką, bezpośrednio zintegrowany z interfejsem PowerPointa

Ważne: integracja działa zarówno dla użytkowników darmowych, jak i płatnych planów ChatGPT. To rzadkość - większość narzędzi AI w pakiecie Microsoft 365 wymaga subskrypcji Copilota. Tutaj OpenAI gra inaczej, szerzej, bardziej konsumencko.

PowerPoint, mimo wszystkich żartów na jego temat, pozostaje jednym z najważniejszych narzędzi w firmach. Prezentacje to język korporacji - od startupów po globalne koncerny. Integracja ChatGPT w tym środowisku to nie tylko ułatwienie pracy. To sygnał, że OpenAI coraz śmielej wchodzi na teren, który do tej pory był zarezerwowany dla Microsoft 365 Copilot. 

Niestety (a może na szczęście?) – to nie koniec ręcznego klepania slajdów

ChatGPT świetnie radzi sobie z pierwszym szkicem, z uporządkowaniem treści, z analizą logiki prezentacji. Ale nie zastąpi człowieka tam, gdzie liczy się wyczucie kontekstu, znajomość odbiorców, firmowych niuansów czy specyficznych wymagań wizualnych. To narzędzie, które może skrócić czas pracy nad deckiem z trzech godzin do jednej. Ale nie zrobi z przeciętnej prezentacji arcydzieła - przynajmniej na razie.

REKLAMA

Nie jest to rewolucja, która sprawi, że PowerPoint stanie się zbędny. To raczej inteligentny asystent, który siedzi obok i pomaga, gdy trzeba coś skrócić, uporządkować, przetłumaczyć na język slajdów. OpenAI wchodzi do biurowego ekosystemu Microsoftu od strony, której nikt się nie spodziewał - i robi to skutecznie. A że to dopiero beta? Tym lepiej. Najciekawsze dopiero przed nami.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Maciej Gajewski
23.05.2026 16:00
Tagi: ChatGPTMicrosoftMicrosoft 365OpenAIPakiety biurowePowerPointprezentacjaSztuczna inteligencja (AI)
REKLAMA
Najnowsze
16:10
Twoja najbardziej znienawidzona aplikacja będzie ładniejsza. Patrz na to
Aktualizacja: 2026-05-23T16:10:00+02:00
16:00
Zapomnij o robieniu prezentacji. Kilka klików i gotowe
Aktualizacja: 2026-05-23T16:00:00+02:00
16:00
Wywiad o manipulacji w sieci. Zrób krok wstecz i myśl
Aktualizacja: 2026-05-23T16:00:00+02:00
12:24
Te słuchawki wygrały u mnie rower. Beyerdynamic Amiron 200 - test
Aktualizacja: 2026-05-23T12:24:45+02:00
9:45
W polskiej kopalni bursztynu znaleziono szczątki drapieżnika. Sprzed 38 mln lat
Aktualizacja: 2026-05-23T09:45:00+02:00
9:30
Zgubił notes w toalecie 700 lat temu. Archeolodzy odczytali jego sekrety
Aktualizacja: 2026-05-23T09:30:00+02:00
9:15
Koniec zabawy w kotka i myszkę. Radar widzi absolutnie wszystko
Aktualizacja: 2026-05-23T09:15:00+02:00
9:00
Paliwo wyczyści oceany. Ale najpierw trzeba je okiełznać
Aktualizacja: 2026-05-23T09:00:00+02:00
8:45
Kot wchodzi na klawiaturę i robi bałagan? Jest appka na to
Aktualizacja: 2026-05-23T08:45:00+02:00
8:30
Nowe łodzie pędzą po Bałtyku jak pociski. Polska też je ma
Aktualizacja: 2026-05-23T08:30:00+02:00
8:15
Zamknęli Słońce w butelce za pomocą płynnej baterii. "Przełomowa technologia"
Aktualizacja: 2026-05-23T08:15:00+02:00
8:00
Nowe zagrożenie w kosmosie. Dziwny lód sabotuje misje
Aktualizacja: 2026-05-23T08:00:00+02:00
7:45
Programista trolluje boty rekruterów. Wiadomości wyglądają jak ze średniowiecza
Aktualizacja: 2026-05-23T07:45:00+02:00
7:30
Gigantyczne gwiazdy znikają bez śladu. Teraz wiemy dlaczego
Aktualizacja: 2026-05-23T07:30:00+02:00
7:15
Internet po apokalipsie AI. To absurdalne i wciągające
Aktualizacja: 2026-05-23T07:15:00+02:00
7:00
Masz to we krwi. Chemiczny koktajl krąży w każdym z nas
Aktualizacja: 2026-05-23T07:00:00+02:00
21:37
Wchodzę do auta, a tam nie ma kierowcy. Tak ma wyglądać przyszłość?
Aktualizacja: 2026-05-22T21:37:59+02:00
21:33
Naukowcy zwątpili w Europę. Za chwilę przestaniemy zgadywać
Aktualizacja: 2026-05-22T21:33:35+02:00
21:27
Ten spór może zmienić przyszłość TV. "Trzęsienie ziemi"
Aktualizacja: 2026-05-22T21:27:12+02:00
20:40
Ruszają zapisy na obronę cywilną. Mamy się nauczyć reagować
Aktualizacja: 2026-05-22T20:40:39+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA