Gemini sam tworzy pliki z dokumentami. Nie potrzebujesz Worda i Excela

Do tej pory typowy scenariusz wyglądał tak: piszesz prompt do AI, dostajesz ścianę tekstu, kopiujesz, wklejasz do Dokumentu Google albo Worda, poprawiasz formatowanie, nagłówki, listy, czasem tabele. Jeśli to arkusz - jeszcze gorzej: kopiowanie danych, pilnowanie separatorów, ręczne poprawki. Niby minuta tu, dwie tam, ale przy regularnej pracy to się składa na całkiem konkretny czas.

Nowa funkcja w Gemini próbuje ten etap po prostu wyciąć z równania. Zamiast „daj mi szkic artykułu”, „wygeneruj tabelę z budżetem” i potem ręcznego przenoszenia, możesz powiedzieć wprost: „Stwórz szczegółowy budżet domowy jako plik Excel (.xlsx)” albo „Na podstawie tych notatek przygotuj jednokolumnowy dokument w formacie .docx, gotowy do wysłania mailem”.

Gemini nie tylko wygeneruje treść, ale od razu złoży ją w plik w wybranym formacie. Plik możesz pobrać na urządzenie albo wyeksportować bezpośrednio do Dysku Google.

Jakie formaty obsługuje Gemini

Tu robi się ciekawie, bo Google nie ograniczył się do własnego ekosystemu. Owszem, są klasyki z Workspace: Dokumenty, Arkusze i Prezentacje Google. Ale lista jest znacznie dłuższa.

Gemini potrafi wygenerować między innymi:

Arkusze Google, Prezentacje Google, Dokumenty Google

PDF

Microsoft Word (.docx)

Microsoft Excel (.xlsx)

CSV

LaTeX

zwykły tekst (TXT)

Rich Text Format (RTF)

Markdown (MD)

Google w materiałach przykładowych podaje kilka typowych zastosowań. I trzeba przyznać, że są dość przyziemne - w dobrym sensie. Wyobraź sobie, że masz kilka stron chaotycznych notatek z wykładów. Zamiast ręcznie je porządkować, możesz wrzucić je do Gemini i poprosić: „Na podstawie tych notatek stwórz szczegółowy przewodnik do nauki w formacie PDF, wygenerowany w LaTeX. Dodaj wykresy, równania i krótkie podsumowania na końcu każdej sekcji”.

Albo: pracujesz nad budżetem projektu. Zamiast prosić AI o „listę kosztów”, a potem przerabiać to na arkusz możesz od razu zażądać pliku .xlsx z odpowiednimi kolumnami, formułami i podsumowaniami. Inny przykład: zespół przez tydzień mielił pomysły w jednym długim wątku - czy to w mailach, czy w dokumencie. Gemini może z tego zrobić jednoplanszowy PDF z podsumowaniem, wnioskami i listą zadań. Bez ręcznego wycinania i sklejania.

Globalne wdrożenie, bez czekania „na swoją kolej”

Google deklaruje, że generowanie plików jest dostępne dla wszystkich użytkowników aplikacji Gemini globalnie. Czyli jeśli korzystasz z Gemini na telefonie czy w przeglądarce - teoretycznie już teraz możesz kazać mu stworzyć PDF‑a, Docs czy Excela. W praktyce, jak to zwykle bywa, rollout może być stopniowy, ale komunikat jest jasny: to nie jest niszowa beta dla wybranych.

Równolegle, oprócz powyższego, Google rozwija w Gemini funkcje personalizacji. Wśród nich jest moduł Memories - mechanizm, który „zapamiętuje” istotne informacje, które użytkownik mu przekazał: preferencje, kontekst, ważne fakty. Do tego dochodzi możliwość importu czatów z innych aplikacji AI. Na razie jednak te bardziej zaawansowane funkcje personalizacji trafiają dopiero do kolejnych krajów. W najnowszej fali - do Wielkiej Brytanii, z obietnicą pełnego wdrożenia w ciągu „kilku tygodni”. Wyobraź sobie, że Gemini pamięta jak zwykle formatujesz raporty, jakie kolumny lubisz w arkuszach, jaką strukturę mają twoje prezentacje. Wtedy prompt „przygotuj miesięczny raport sprzedaży w moim standardowym szablonie, jako plik .pptx lub Slides” przestaje być marzeniem.

Gdzie jest haczyk?

Żeby nie było zbyt różowo: sama możliwość generowania plików nie rozwiązuje dwóch kluczowych problemów.

Po pierwsze - jakości. Jeśli model wygeneruje bzdury, to fakt, że są one pięknie opakowane w PDF‑a czy Excela nie czyni ich mniej błędnymi. Wręcz przeciwnie: „ładny” plik może dawać złudne poczucie, że wszystko jest dopięte. To wciąż wymaga krytycznego oka użytkownika.

Po drugie - zaufania i prywatności. Funkcje typu Memories czy import czatów z innych AI brzmią wygodnie, ale oznaczają, że coraz więcej naszego kontekstu ląduje w jednym miejscu. Dla części użytkowników to będzie błogosławieństwo („wreszcie nie muszę wszystkiego tłumaczyć od zera”), dla innych - powód do niepokoju.

No i jest jeszcze klasyczny problem: integracja integracją, ale jeśli pracujesz w firmie, gdzie standardem jest pakiet Microsoft 365, a polityka bezpieczeństwa jest restrykcyjna, to „Gemini wygenerował mi plik” może nie wystarczyć. Trzeba będzie sprawdzić, jak to się ma do wewnętrznych procedur, gdzie pliki są przechowywane, kto ma do nich dostęp itd.

Reszta - jak zwykle - zależy od tego, czy Gemini faktycznie dowiezie jakość, której oczekujesz. Ale przynajmniej jedno jest pewne: kopiuj-wklej ma właśnie nowego, poważnego konkurenta.

Maciej Gajewski 04.05.2026 08:01

