Wyciek matur 2026. Czy Podlasie znowu zna tematy?

Ładowanie...

W powietrzu wisi dobrze znana mieszanka: ogromny stres, nadzieja i nerwowe odświeżanie statystyk w narzędziu Google Trends. Wzrok maturzystów, podobnie jak w ubiegłych latach o tej porze, ponownie ucieka w stronę Podlasia.

Ten konkretny region stał się w polskim internecie prawdziwym synonimem maturalnych przecieków, a analitycy i uczniowie od wczesnych godzin porannych próbują wyłapać stamtąd pierwsze wiarygodne sygnały.

REKLAMA

[Artykuł aktualizowany]

7:45 - mimo że zbliża się już 8:00, w sieci nadal brakuje jakichkolwiek potwierdzonych informacji na temat dzisiejszych arkuszy maturalnych. Krążące w internecie screeny i teorie to na ten moment wyłącznie domysły zgadujących uczniów, a nie dowody na przeciek z CKE.

Lalka w topce wyszukiwań

7:20 - nagły skok wyszukiwań Lalki w porannych trendach to stały element maturalnego krajobrazu, który widać tuż przed rozdaniem arkuszy. Wyraźne skoki na wykresach dla powieści Prusa sugerują, że wielu zdających nerwowo przypomina sobie losy Wokulskiego na kilkadziesiąt minut przed egzaminem.

Taka sytuacja nie musi od razu oznaczać potwierdzonego przecieku, chociaż ranga tej lektury jest na tyle duża, że można całkiem racjonalnie zakładać jej pojawienie się na maturze 2026. To typowy szkolny pewniak, więc masowe wpisywanie tej frazy w wyszukiwarkę to raczej dowód na zachowawczość uczniów i próbę ratowania się w ostatniej chwili.

Wyciek matur 2026, co wyszukuje Podlasie?

7:10 - na dobę przed startem matury z języka polskiego 2026 maturzyści z Podlasia skupili się na szybkiej powtórce kluczowych lektur. Największy wzrost wyszukiwań odnotował Rok 1984, a tuż za nim znaleźli się bohaterowie Zbrodni i kary.

W trendach dominowały zapytania o streszczenia Lalki, Makbeta i Potopu, przy czym samo hasło Lalka zyskało 140 proc. popularności. Z kolei zainteresowanie Dziadami cz. 3 spadło o 30%, co sugeruje, że akurat ten tekst został przez nich odświeżony z nieco większym wyprzedzeniem.

Dlaczego wszyscy patrzą na wschód?

Bolesna historia wycieków arkuszy egzaminacyjnych nauczyła Polskę jednej kluczowej zasady: to właśnie na wschodzie kraju tuż przed startem matur często pojawiają się bardzo podejrzane szczyty aktywności w wyszukiwarkach.

W latach 2020, 2021 oraz 2023 to właśnie na Podlasiu wykrywano nagłe, nietypowe wzrosty zapytań o konkretne lektury i motywy literackie. Kilka godzin później te same tematy pojawiały się na oficjalnych arkuszach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Maturzyści w 2026 r. doskonale zdają sobie z tego sprawę. Każdy, kto wierzy w przedwczesne ujawnienie pytań, od świtu uważnie obserwuje wskaźniki dla tego województwa, wysyłając tam niewidzialny radar w nadziei na wyłapanie jakichkolwiek wskazówek.

Czynnik ludzki i niechlubna tradycja

Zjawisko przedwczesnego ujawniania treści arkuszy przestało być traktowane jako incydent, a stało się powtarzającym scenariuszem i swego rodzaju internetową tradycją. Dokumenty docierają do tysięcy szkół w całej Polsce, a stuprocentowe skontrolowanie każdej placówki pod kątem fizycznym jest po prostu niewykonalne.

Centralna Komisja Egzaminacyjna nieustannie informuje o wdrażaniu nowych zabezpieczeń, takich jak:

nadajniki GPS monitorujące transport,

wyrywkowe wideoweryfikacje przesyłek,

rygorystyczne procedury logistyczne.

Mimo tych starań cały system ostatecznie opiera się na uczciwości ludzi, którzy odbierają paczki i mają bezpośredni dostęp do arkuszy. Przedstawiciele CKE wielokrotnie przyznawali, że to właśnie na tym etapie najłatwiej o realny wyciek. Najczęstszy scenariusz zakłada otwarcie zabezpieczonej paczki przed czasem i zrobienie zdjęcia telefonem komórkowym.

Chwilę później fotografie lądują w serwisie X, na Wykopie, w komunikatorze Telegram lub na zamkniętych grupach dla maturzystów. Dzisiejszy egzamin to kolejna próba generalna, która pokaże, czy CKE zdoła w końcu ukrócić ten proceder, czy ponownie zostanie skompromitowana przez zdjęcia trafiające do sieci na chwilę przed godziną 9:00.

REKLAMA

Harmonogram matur 2026

Tegoroczny maraton egzaminacyjny rozpoczyna się 4 maja obowiązkowym egzaminem pisemnym z języka polskiego na poziomie podstawowym. Część pisemna w terminie głównym potrwa do 21 maja, natomiast egzaminy ustne zaplanowano na okres od 7 do 30 maja.

Wśród obowiązkowych przedmiotów znajdą się również matematyka oraz język obcy nowożytny. Terminarz obejmuje także przedmioty na poziomie rozszerzonym (m.in. biologię, chemię, geografię, historię, fizykę, informatykę, WOS oraz języki obce), zdawane zależnie od indywidualnych deklaracji uczniów. Na ostateczne wyniki i podsumowanie swojej edukacyjnej drogi maturzyści będą musieli poczekać do poranka 8 lipca 2026 roku.

REKLAMA

Oliwier Nytko 04.05.2026 07:08

Ładowanie...