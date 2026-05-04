Ładowanie...

Rakieta SpaceX wystartowała z bazy Vandenberg w Kalifornii, wynosząc na orbitę kolejnego satelitę dla Wojska Polskiego. To już 4. urządzenie ICEYE dostarczane w ramach programu MikroSAR. Pierwszy satelita trafił na orbitę pod koniec listopada 2025 r., dwa następne zostały wyniesione w marcu 2026 r., a teraz dołączył do nich kolejny.

REKLAMA

Polska powiększyła wojskową konstelację satelitarną, której znaczenie jest naprawdę bardzo duże. Pojedynczy satelita daje zdolność, ale dopiero kilka satelitów zaczyna budować system, który naprawdę ma sens operacyjny. Im więcej obiektów na orbicie, tym częściej można wracać nad ten sam obszar i szybciej wychwytywać zmiany. A w wojsku czas często jest równie ważny jak sama jakość obrazu. W programie chodzi o stworzenie zdolności ciągłego, regularnego i niezależnego rozpoznania, a nie o symboliczny sukces.

Radar SAR daje Polsce coś, czego zwykłe satelity optyczne nie potrafią

Wszystkie satelity ICEYE dostarczone polskiemu wojsku są wyposażone w radar z syntetyczną aperturą, czyli SAR. To technologia szczególnie cenna z wojskowego punktu widzenia, bo nie polega na obserwacji w świetle widzialnym, jak klasyczna fotografia satelitarna. Satelita sam wysyła fale mikrofalowe i analizuje sygnał odbity od powierzchni Ziemi.

Dzięki temu może widzieć niezależnie od tego, czy jest dzień, noc, zachmurzenie, mgła czy dym. A właśnie to stanowi jedną z największych przewag radarowego rozpoznania. Klasyczne satelity optyczne potrafią dawać bardzo efektowne obrazy, ale mają słabość, która w Europie Środkowo-Wschodniej bywa szczególnie dotkliwa, a mianowicie chmury. Jeśli niebo jest zasnute, obraz może być mało użyteczny albo wręcz bezużyteczny. Radar SAR ten problem w dużej mierze omija.

To nie znaczy, że SAR daje ładniejsze obrazy. Wręcz przeciwnie, są one zazwyczaj monochromatyczne i trudniejsze w interpretacji dla laika. Ale dla analityków wojskowych liczy się przede wszystkim możliwość wykrywania obiektów, zmian w terenie, ruchu sprzętu, śladów aktywności i porównań w czasie. Jeśli na poligonie, lotnisku, w porcie albo przy granicy nagle pojawia się nowa infrastruktura, przemieszczają się pojazdy, albo zmienia się układ terenu, radar może to wychwycić bez oglądania się na pogodę.

Wszystkie dane trafiają prosto do Polski

Najważniejszy zysk z programu nie sprowadza się do samego faktu, że kolejny satelita wyleciał na orbitę. Prawdziwa wartość leży w dostępie do danych, czasie reakcji i kontroli nad całym łańcuchem obiegu informacji.

Państwo, które ma własny komponent satelitarny, nie musi w każdej sytuacji czekać na zagranicznego partnera, kupować komercyjnych zdjęć z opóźnieniem albo polegać wyłącznie na współpracy sojuszniczej. Oczywiście Polska nadal będzie korzystała z danych sojuszników i innych źródeł rozpoznania, ale własna konstelacja daje większą samodzielność w ustalaniu priorytetów obserwacji.

To oznacza, że można częściej monitorować to, co z perspektywy Warszawy jest najważniejsze: ruchy wojsk w regionie, aktywność przy granicach, sytuację nad Bałtykiem, obszary szczególnie istotne dla bezpieczeństwa państwa, a także skutki klęsk żywiołowych czy zagrożeń hybrydowych. W takich sytuacjach liczy się nie tylko to, czy dane istnieją, ale też kto może po nie sięgnąć od razu i użyć ich do podjęcia decyzji.

Konstelacja oznacza mniej ślepych plam

Czwarty satelita nie robi rewolucji samym swoim istnieniem. Rewolucję robi dopiero razem z pozostałymi. W systemach satelitarnych bardzo ważna jest częstotliwość rewizyty, czyli to, jak często dany obszar może zostać ponownie zobrazowany. Jeden satelita może przelatywać nad interesującym obszarem zbyt rzadko, by zapewnić wysoką wartość operacyjną. Kilka satelitów znacząco skraca ten czas.

To ma bezpośrednie znaczenie wojskowe. Jeżeli analitycy mogą porównywać sytuację nie co wiele godzin czy dni, ale dużo częściej, łatwiej wychwycić przygotowania do działań, nagłe przemieszczenia sprzętu, rozbudowę stanowisk, zmiany w aktywności jednostek czy nietypowy ruch logistyczny. Oznacza to mniej niespodzianek i mniej ślepych plam.

Choć program jest wojskowy, technologia SAR ma znaczenie nie tylko dla klasycznego rozpoznania. Satelity radarowe są bardzo użyteczne także w zarządzaniu kryzysowym. Mogą pomagać przy ocenie skutków powodzi, pożarów, zniszczeń infrastruktury, osuwisk, ruchów lodu, sytuacji na morzu czy zmian w terenie po katastrofach naturalnych.

Polski sektor kosmiczny też dostał swój moment

Na pokładzie tej samej rakiety znalazł się również EYCORE-1, satelita polskiej spółki Eycore z Warszawy, także wyposażony w autorski radar SAR. Polska nie tylko więc kupuje zdolności, ale też rozwija własne kompetencje w sektorze new space, czyli młodych, technologicznych firm kosmicznych budujących bardziej zwinne i tańsze rozwiązania niż dawni giganci przemysłu kosmicznego.

Zobacz także:

REKLAMA

Po wyniesieniu satelity na orbitę zaczyna się etap, który jest mniej widowiskowy niż start rakiety, ale równie ważny. Teraz trzeba przeprowadzić testy, potwierdzić poprawne działanie systemów, sprawdzić łączność, kalibrację i integrację z wojskową architekturą rozpoznania. Dopiero wtedy satelita staje się pełnoprawnym narzędziem operacyjnym. Pamiętajmy, że w tym wszystkim nie chodzi o prestiż, lecz o informację. A informacja w bezpieczeństwie państwa jest często tym, co rozstrzyga o przewadze jeszcze zanim padnie pierwszy strzał.

REKLAMA

Marcin Kusz 04.05.2026 06:20

Ładowanie...