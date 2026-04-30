Telefony będą łączyć się z satelitami. Zaraz to będzie norma

Niebawem co drugi smartfon będzie wspierał łączność satelitarną. Już nie trzeba będzie bazować wyłącznie na Wi-Fi oraz sieci komórkowej. Zamiast tego wystarczy czyste niebo i telefon.

Albert Żurek
Smartfon satelita łączność
Przyzwyczailiśmy się do realiów, gdzie niemal wszędzie mamy dostęp do szybkiego połączenia z siecią. W domach i mieszkaniach korzystamy z sieci Wi-Fi bazującej na stabilnym światłowodzie (najczęściej o przepustowości nawet do 1 Gb/s), a poza nimi łączymy się z siecią komórkową w technologii LTE lub 5G. Wciąż zdarzają się jednak miejsca, gdzie brakuje stacjonarnej infrastruktury lub przekaźnika. W takich lokalizacjach pozostaje satelita.

Dziś smartfony z łącznością satelitarną to bardziej rzadkość niż standard

Według najnowszych danych Counterpoint Research obecnym liderem na rynku smartfonów z obsługą łączności satelitarnej jest Apple. Producent iPhone’ów odpowiada bowiem za 71,6 proc. wszystkich takich urządzeń. Na drugim miejscu znajduje się Samsung z wynikiem 15,9 proc., a podium zamyka Huawei z udziałem na poziomie 6,1 proc. Google i Honor łącznie mają pozostałe 4,1 proc.

Tak wysoki wynik Apple’a nikogo nie powinien dziwić. Firma wdrożyła funkcję łączności satelitarnej już w serii iPhone 14, wydanej ponad 3,5 roku temu. Mimo że Apple jest obecnie liderem na tym rynku, firma ogranicza tę funkcję na poziomie regionalnym.

Usługa jest dostępna głównie w USA, natomiast w Europie funkcje związane z łącznością z satelitą są ograniczone głównie do Zachodu. W Polsce i innych krajach Starego Kontynentu wciąż brakuje wsparcia usług satelitarnych na iPhone’ach – nawet tych podstawowych, takich jak wzywanie SOS za pomocą satelity, podczas gdy inni producenci, tacy jak Google (w smartfonach Pixel), oferują już to rozwiązanie w kraju nad Wisłą.

Druga sprawa to fakt, że Apple, Huawei oraz Google korzystają z zamkniętych systemów satelitarnych, które obecnie pozwalają używać określonych funkcji na konkretnych urządzeniach. Mniejszość rynku bazuje na otwartych standardach, które w przyszłości mogą rozszerzyć możliwości sieci komórkowych za pomocą satelitów.

Istotna jest też inna kwestia. Obecnie łączność satelitarna jest domeną najdroższych urządzeń, kosztujących kilka tysięcy złotych. Słyszeliście o średniopółkowcu, który jest w stanie połączyć się z satelitą? Na rynku zdecydowanie brakuje takich modeli. Mimo wszystko to właśnie ten segment cenowy jest niezwykle ważny, aby dotrzeć do typowego Kowalskiego i większości użytkowników.

Smartfony łączące się z satelitą zaraz będą standardem

Według Counterpoint Research do 2030 r. udział smartfonów z łącznością satelitarną w globalnej sprzedaży ma osiągnąć 46 proc. Oznacza to, że niemal co drugi telefon kupowany przez klienta będzie oferował funkcje takie jak satelitarne SOS i nie tylko. Dużą rolę odegrają tu producenci telefonów z Androidem, ale też operatorzy telekomunikacyjni, którzy będą coraz częściej stawiać na rozwiązania bazujące na satelicie.

Albert Żurek
30.04.2026 20:10
Tagi: Appleinternet satelitarnySamsungSatelitySmartfony
