Android łamie kolejne bariery AirDropa. Lista wspieranych smartfonów rośnie

Android zyskuje szerszy dostęp do AirDrop. Po Google i Samsungu do gry wchodzą Oppo i Vivo.

Malwina Kuśmierek
Vivo i Oppo wprowadzają wsparcie dla Apple AirDrop
O ile wiadomość o złamaniu szyfru Apple'a i wpuszczeniu smartfonów z Androidem do świata AirDrop była wielką radością, o tyle wielkim smutkiem jest obecna dostępność funkcji. Póki co, by przesłać pliki z Androida na iOSa (lub w drugą stronę) przez AirDrop, należy mieć smartfon Google Pixel lub Samsung Galaxy. Fraza klucz: póki co.

Quick Share z obsługą AirDrop przestaje być ograniczony do Pixeli i Galaxy

Google rozpoczął wdrażanie kompatybilności z AirDrop w ramach Quick Share pod koniec ubiegłego roku. W kolejnych miesiącach funkcja trafiła na starsze modele Pixel 9, a następnie na urządzenia Samsunga - począwszy od Galaxy S26, a później także Galaxy S25 za sprawą aktualizacji One UI 8.5. Przez dłuższy czas wsparcie pozostawało ograniczone do tych dwóch producentów.

Jak informuje serwis Android Central, ten stan rzeczy może zmienić się szybciej niż myślimy. Redaktorzy serwisu zauważyli, że posiadany przez nich Oppo Find X9 Ultra otrzymał aktualizację, która aktywowała obsługę AirDrop poprzez Quick Share. W ustawieniach systemowych pojawił im się komunikat potwierdzający dostępność funkcji oraz instrukcja jej uruchomienia. Mechanizm działania pozostaje zgodny z wcześniejszymi implementacjami - iPhone ustawiony w trybie widoczności "Wszyscy" pojawia się jako odbiorca w menu Quick Share na Androidzie.

Podobną nowość zauważono na Vivo X300 Ultra. Funkcja pojawiła się bez wcześniejszych zapowiedzi producenta, co sugeruje wdrożenie realizowane na poziomie aktualizacji oprogramowania, a nie - jak to czasami bywa - funkcji dedykowanej modelowi z najwyższej półki.

Na razie brak informacji o wsparciu dla kolejnych marek, a Google nie udziela informacji co do tego jakie firmy zabiegają o możliwość wdrożenia kompatybilności.

Jednocześnie pojawienie się Oppo i Vivo na liście wspieranych urządzeń wskazuje jednak na stopniowe rozszerzanie dostępności. Wobec czego w kolejnych iesiącach można oczekiwać dalszych aktualizacji dla kolejnych marek.

Zdjęcie główne: Framesira / Shutterstock

Malwina Kuśmierek
29.04.2026 21:24
Tagi: AndroidSmartfony
