Samsung odpala AirDropa. Właśnie zniknął powód, by kupić iPhone'a

Samsung wprowadza AirDrop do smartfonów Galaxy, rozszerzając możliwości Quick Share. Użytkownicy zyskają prostą wymianę plików z urządzeniami Apple'a - bez pośrednictwa chmury i komunikatorów.

Malwina Kuśmierek
Po przedarciu się Google'a do złotej klatki Apple'a i udostępnieniu AirDropa na smartfony Google Pixel, stała się druga rzecz, której Apple obawiał się najbardziej - a my czekaliśmy na to z niecierpliwością. Po piątkowym wysypie plotek, Samsung oficjalnie ogłosił, że jego smartfony Galaxy otrzymają wsparcie dla AirDrop w ramach funkcji Quick Share.

Smartfony Samsunga ze wsparciem dla AirDropa

Nowa opcja w Quick Share pozwala użytkownikom Galaxy S26, S26+ i S26 Ultra przesyłać pliki bezpośrednio do iPhone’ów, iPadów i Maców oraz odbierać je od nich. Technicznie to jedynie rozszerzenie dotychczasowego systemu współdzielenia plików - Quick Share - nad którym Google pracuje wspólnie z Samsungiem.

Proces wdrażania już się rozpoczął. Aktualizacja usługi ruszyła dziś w Korei Południowej i - zgodnie z zapowiedziami Samsunga - ma w najbliższych dniach trafić do kolejnych regionów świata, w tym Europy.

Jednak udostępnianie plików nie jest takie proste

Po pierwsze, funkcja nie jest włączona domyślnie - trzeba ją aktywować ręcznie w ustawieniach Quick Share poprzez opcję "Udostępnij dla urządzeń Apple". Po drugie, zarówno urządzenie Galaxy, jak i iPhone muszą mieć ustawiony tryb odbierania plików na "Wszyscy".

"Udostępnij dla urządzeń Apple" w Quick Share

Kluczowe jest również zaplecze techniczne. Aby udostępnianie zadziałało, wymagane jest zaktualizowanie usług Google Play do wersji co najmniej 26.11.xx. Stan aktualizacji dla usług Google Play można sprawdzić poprzez:

Ustawienia > Aplikacje > Usługi Google Play > Szczegóły aplikacji w sklepie > Aktualizuj

Póki co jedynie dla Galaxy S26

Na razie wsparcie dla AirDrop trafia wyłącznie do serii Galaxy S26. Jednak w informacji dla mediów Samsung zapowiedział ekspansję kompatybilności z AirDropem na kolejne smartfony.

Warto przypomnieć, że Samsung nie jest jedynym producentem smartfonów z Androidem, który oferuje kompatybilność z AirDropem. Stołek wywrócił Google, który w listopadzie ubiegłego roku zapowiedział wsparcie dla AirDropa na smartfonach z serii Google Pixel 10. W ślad za Googlem poszedł Oppo, który 2 tygodnie temu oficjalnie zapowiedział wsparcie dla swoich smartfonów.

Oczywiście to ruch Samsunga budzi najwięcej emocji, bowiem Koreańczycy są największym na świecie sprzedawcą średniopółkowych smartfonów oraz głównym sprzedawcą smartfonów klasy premium z Androidem. Dlatego smartfony Galaxy były najbardziej wyczekiwanymi odbiorcami nowej funkcji. Jednocześnie pełne otwarcie złotej klatki Apple'a będzie wymagać zaangażowania także innych producentów, więc gorąco kibicujemy Xiaomi, vivo czy Motoroli by także zaangażowali się w ucieranie AirDropowego nosa.

Może zainteresować cię także:

Malwina Kuśmierek
23.03.2026 08:27
Tagi: AndroidAppleiPhoneSamsungSmartfony
Najnowsze
7:57
System kaucyjny mnie pokonał. Nie dziwię się, że ludzie go nienawidzą
Aktualizacja: 2026-03-23T07:57:59+01:00
7:03
Sprawdziłem produkt Apple’a z logo Xiaomi. Kupisz?
Aktualizacja: 2026-03-23T07:03:57+01:00
6:17
Musk rzuca miliardy na własną fabrykę. "Zmieni układ sił"
Aktualizacja: 2026-03-23T06:17:11+01:00
6:15
PKP doniosło na Leo Express. Ktoś tu chyba jest zazdrosny
Aktualizacja: 2026-03-23T06:15:00+01:00
6:13
Polska szykuje się na wojnę dronów. Polski samolot lepszy niż F-35?
Aktualizacja: 2026-03-23T06:13:05+01:00
6:10
W końcu rozgryźli, co odpala komary. "Bat na letni koszmar"
Aktualizacja: 2026-03-23T06:10:02+01:00
6:08
Zbyt głośno krzyczymy w próżnię. Kosmiczni drapieżnicy tego słuchają
Aktualizacja: 2026-03-23T06:08:14+01:00
6:00
Chemikalia niszczą nasze kości. Pijesz i jesz to na co dzień
Aktualizacja: 2026-03-23T06:00:00+01:00
16:20
Bateria kwantowa już działa. Przyszłość smartfonów nadchodzi
Aktualizacja: 2026-03-22T16:20:00+01:00
16:10
Amerykanie wytoczyli potwora. Księżyc jest na wyciągnięcie ręki
Aktualizacja: 2026-03-22T16:10:00+01:00
16:00
Historię Polski zmieścił w jednej torbie. Robi z Lego coś kapitalnego
Aktualizacja: 2026-03-22T16:00:00+01:00
9:30
Pokazali kalkulator za ponad 2000 zł. To prawdziwe dzieło sztuki
Aktualizacja: 2026-03-22T09:30:00+01:00
9:20
Czeskie Venomy już w Polsce. Flanka dostała nową osłonę
Aktualizacja: 2026-03-22T09:20:00+01:00
9:10
Planeta ma śmierdzącą chmurę. Czegoś takiego jeszcze nie grali
Aktualizacja: 2026-03-22T09:10:00+01:00
8:30
Ile kosztuje światłowód? Musisz wiedzieć o wszystkich opłatach
Aktualizacja: 2026-03-22T08:30:00+01:00
8:15
Słońce ma głębszy sekret. Tłumaczy jego zachowanie
Aktualizacja: 2026-03-22T08:15:00+01:00
8:00
Okulary miały mu pomóc w sądzie. Skończyło się kompromitacją
Aktualizacja: 2026-03-22T08:00:00+01:00
7:30
Wielkie baniaki płynęły z Chin do Płocka. Po drodze musieli kruszyć lód
Aktualizacja: 2026-03-22T07:30:00+01:00
7:15
Kamerka na głowę i lecimy myć podłogę. Tak trenuje się roboty
Aktualizacja: 2026-03-22T07:15:00+01:00
7:00
Bennu wreszcie puściła parę z ust. Skały zrobiły nas w balona
Aktualizacja: 2026-03-22T07:00:00+01:00
