REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Android wjeżdża w ekosystem Apple'a. Ajfoniarze tracą argument

Kompatybilność androidowego Quick Share z applowskim AirDropem to ruch, którego nie spodziewał się nikt. Nawet samo Apple.

Malwina Kuśmierek
AirDrop na Androidzie
REKLAMA

Za każdym razem, gdy pytam ajfoniarzy dlaczego nie przesiądą się z powrotem na Androida, w odpowiedzi dostaję różne argumenty. Jednym z nich - który pada właściwie od każdego - jest brak wsparcia dla AirDropa. Nie przekonuje ich także argument, że Android ma "własnego AirDropa" - Quick Share. Teraz jednak nawet ten argument upada, bo Android właśnie zyskał integrację z applowskim AirDropem.

REKLAMA

Google umożliwił przesyłanie plików na Androida przez AirDrop

Google właśnie ogłosił na swoim blogu, że Quick Share potrafi teraz komunikować się z AirDropem, co z kolei umożliwia bezprzewodowe wysyłanie plików pomiędzy Androidem i iOS-em - bez dodatkowych aplikacji, wtyczek czy gimnastyki w ustawieniach.

Google podkreśla, że to w pełni autorska implementacja - Apple nie przyłożył do niej ręki, sprawdzona przez wewnętrzne zespoły bezpieczeństwa oraz niezależnych audytorów. To wyłom w dotychczasowym modelu współpracy dwóch gigantów, którzy wcześniej potrafili odłożyć niesnaski na bok, i wspólnie rozwijali m.in. RCS czy system alertów o nieznanych trackerach.

Niby działa na Androidzie, ale jednak jest trochę zastrzeżeń

Na tym etapie jednak mówienie o "kompatybilności Androida z AirDropem" jest lekkim nadużyciem. Wsparcie trafiło wyłącznie na najnowsze Pixele 10, a udostępnianie działa tylko wtedy, gdy użytkownik iPhone’a, iPada lub Maka ustawi swoje urządzenie jako widoczne dla wszystkich - na maksymalnie 10 minut. Proces działa też w drugą stronę: Pixel musi być w trybie odbierania, użytkownik Apple’a inicjuje AirDropa, a system Android prosi o zgodę na transfer.

Google zapewnia, że połączenie jest bezpośrednie, typu peer-to-peer, bez serwerów pośredniczących i bez dodatkowego logowania transferów. Firma przedstawia to jako odpowiedź na wieloletnie oczekiwania użytkowników i krok w stronę bardziej otwartych ekosystemów.

Naszym celem jest zapewnienie łatwego i bezpiecznego udostępniania plików, niezależnie od tego, z kim użytkownicy się komunikują. Zawsze jesteśmy otwarci na współpracę, by rozwiązywać problemy interoperacyjności między iOS i Androidem

Nie wiadomo jednak, jak na ten ruch zareaguje Apple. AirDrop opiera się na własnościowym protokole AWDL, a każda jego przyszła aktualizacja może wpłynąć na działanie kompatybilności wprowadzonej przez Google. Pojawia się więc pytanie, czy Apple zaakceptuje ten krok jako element poprawy współdziałania między platformami, czy raczej potraktuje go jako zbyt dalekie naruszenie integralności swojego ekosystemu.

Jeśli jednak Google rozwinie tę funkcję i wprowadzi ją na inne urządzenia z Androidem, może to znacznie zmniejszyć przewagę, jaką Apple latami budował na polu lokalnego udostępniania plików. A dla wielu użytkowników balansujących między dwoma światami może to być zmiana znacznie bardziej znacząca, niż sugeruje suchy opis funkcji.

REKLAMA

Może zainteresować cię także:

REKLAMA
Malwina Kuśmierek
21.11.2025 08:09
Tagi: AndroidGoogleGoogle PixeliOSiPadiPhoneMacQuick Shareudostępnianie plików
Najnowsze
6:45
Na krańcu naszego układu odkryliśmy lodowe światy. To sekret Neptuna
Aktualizacja: 2025-11-21T06:45:00+01:00
6:34
Armia USA dostanie elektrownie jądrowe. Na ciężarówkach
Aktualizacja: 2025-11-21T06:34:00+01:00
6:23
Pijesz fluorowaną wodę i spada ci IQ. W końcu zbadali wielki mit
Aktualizacja: 2025-11-21T06:23:00+01:00
6:12
Złapali kosmiczny korkociąg – jedno z najrzadszych zjawisk Wszechświata
Aktualizacja: 2025-11-21T06:12:00+01:00
6:01
Polska kupuje łodzie podwodne. Włosi zaskoczyli, dają coś ekstra
Aktualizacja: 2025-11-21T06:01:00+01:00
20:29
Polska już nie tania, za to bez planu. Zachód pokazuje nas palcem
Aktualizacja: 2025-11-20T20:29:02+01:00
19:28
Drogi RAM oznacza drogie telefony. Dostanie się biedniejszym
Aktualizacja: 2025-11-20T19:28:53+01:00
19:13
Uber ma nowego pracownika. Ma sześć kół i wygryzie kurierów
Aktualizacja: 2025-11-20T19:13:02+01:00
18:29
PKP zawiesza istotną usługę. Przez zagrożenie terroryzmem
Aktualizacja: 2025-11-20T18:29:04+01:00
18:12
Historyczny start Falcona 9. Polska przejmuje kosmos, na serio
Aktualizacja: 2025-11-20T18:12:22+01:00
17:38
Tworzymy Wojskowe Schengen. Armie Europy nie będą spętane biurokracją
Aktualizacja: 2025-11-20T17:38:09+01:00
17:22
Laptopy ARM wreszcie nadają się do gier. Koniec wykluczenia
Aktualizacja: 2025-11-20T17:22:25+01:00
17:06
Nvidia naprawia Windowsa. Gry zaczęły mulić ale jest już ratunek
Aktualizacja: 2025-11-20T17:06:02+01:00
16:32
Chrome z nową, bardzo przydatną funkcją. Zrobiło się pionowo
Aktualizacja: 2025-11-20T16:32:46+01:00
16:17
InPost wydłuża czas odbioru paczek. Sprawdź swój paczkomat
Aktualizacja: 2025-11-20T16:17:44+01:00
16:03
Polska buduje czołgom niewidzialną tarczę. Ruski dron nie przeleci
Aktualizacja: 2025-11-20T16:03:04+01:00
15:49
Są już inteligentne kolczyki. Mają sposób na przekuwanie uszu
Aktualizacja: 2025-11-20T15:49:57+01:00
14:58
Bowers & Wilkins Px8 S2 McLaren Edition – test. Nie trzeba logo, papaya mówi za siebie
Aktualizacja: 2025-11-20T14:58:40+01:00
13:31
W Polsce są złe warunki pracy? Twórca ChataGPT mówi "potrzymaj mi piwo"
Aktualizacja: 2025-11-20T13:31:38+01:00
12:53
Przydatne nowości w Mapach Google. Wreszcie będziesz anonimowy
Aktualizacja: 2025-11-20T12:53:02+01:00
11:26
Czarny piątek? Idę na Geekbuying po gadżety w świetnych cenach
Aktualizacja: 2025-11-20T11:26:41+01:00
11:09
Ocean na księżycu Saturna z cegiełkami życia. Jest ważny dowód
Aktualizacja: 2025-11-20T11:09:33+01:00
10:07
Koniec irytujących ciasteczek. Unia klęka przed big techami, ale są plusy
Aktualizacja: 2025-11-20T10:07:36+01:00
9:30
Są zdjęcia komety 3I/Atlas. Brutalnie rozprawiają się z domysłami
Aktualizacja: 2025-11-20T09:30:45+01:00
8:56
Czarny piątek z umiarem. Jak nie poddać się zakupowej gorączce?
Aktualizacja: 2025-11-20T08:56:43+01:00
8:10
Z tym elektrycznym mopem święta mi nie straszne. Roborock F25 Ace - recenzja
Aktualizacja: 2025-11-20T08:10:40+01:00
7:48
ChatGPT jak diabeł. Uczniów już skusił, teraz idzie po nauczycieli
Aktualizacja: 2025-11-20T07:48:30+01:00
7:25
Microsoft naprawił Pasek zadań w Windowsie 11. Ale to nie to, co myślisz
Aktualizacja: 2025-11-20T07:25:27+01:00
7:00
Domowe seanse zamiast kina. Podczas Black Week Polacy inwestują w rozrywkę w domu
Aktualizacja: 2025-11-20T07:00:00+01:00
6:13
Tańszy Samsung będzie miał dziwną przewagę. Wyprzedzi Galaxy S26
Aktualizacja: 2025-11-20T06:13:00+01:00
6:12
Tajne satelity przestały być tajne. Sprawa się rypła przez astronoma-amatora
Aktualizacja: 2025-11-20T06:12:00+01:00
6:03
Lotnisko w Krakowie jest feralne. Drugie mogłoby pomóc, ale jest problem
Aktualizacja: 2025-11-20T06:03:00+01:00
6:00
Wojsko uzbroi nasze Abramsy. Zyskają potężną ochronę
Aktualizacja: 2025-11-20T06:00:00+01:00
21:17
Microsoft stawia producentom twarde warunki. Podziękujesz mu
Aktualizacja: 2025-11-19T21:17:58+01:00
20:23
Chcą zabić tanie karty graficzne. To będzie katastrofa
Aktualizacja: 2025-11-19T20:23:19+01:00
19:21
Najnowszy Battlefield za darmo. Nie trzeba wydawać 300 zł
Aktualizacja: 2025-11-19T19:21:41+01:00
18:54
Widzisz coś podejrzanego i zgłaszasz służbom. Takiej aplikacji jeszcze nie było
Aktualizacja: 2025-11-19T18:54:31+01:00
17:52
Niczego nie nauczyliście się w kwestii haseł. Porażka
Aktualizacja: 2025-11-19T17:52:57+01:00
17:28
Word, Excel i PowerPoint na sterydach. Robota sama się zrobi
Aktualizacja: 2025-11-19T17:28:23+01:00
16:52
Widziałem, jak pracuje robot budujący domy w Polsce. Tak wygląda przyszłość
Aktualizacja: 2025-11-19T16:52:33+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA