Android 17 ma już słodką nazwę. Kiedy premiera?

Google nie zaniechał tradycji i Android 17 został ochrzczony po ulubionym wypieku Instagrama i TikToka.

Malwina Kuśmierek
Android 17 ma już deserową nazwę
W Google pełną parą idą prace nad Androidem 17. Choć póki co do mediów nie wypłynęły żadne ważniejsze informacje co do wyglądu i funkcji oprogramowania, to właśnie dowiedzieliśmy się o tradycyjnej, słodkiej nazwie systemu operacyjnego Google'a.

Android 17 to "Bułeczka Cynamonowa"

Dziennikarz serwisu Android Authority odnalazł w najnowszej wersji testowej Androida Canary pierwsze publiczne wzmianki o "CINNAMON_BUN" ("BUŁECZKA_CYNAMONOWA"). Nazwa pojawia się bezpośrednio w kodzie systemu jako określenie nowej wersji Androida.

Google oficjalnie porzucił słodkie nazewnictwo systemów Android w 2019 roku - Android 9 Pie z 2018 roku był ostatnią wersją systemu, w której oficjalnie zawarto deser. Wewnętrzne desery nadal jednak funkcjonują jako nazwa kodowa systemu - tyle że dziś częściej traktuje się je jako ciekawostkę niż element komunikacji marki.

Co istotne, potwierdzenie "Cinnamon Bun" pojawia się rok po równie zaskakującej informacji o Androidzie 16. Wtedy udało się ustalić, że Google wraca do deserowych nazw, ale w nieoczywisty sposób. Zamiast kontynuować alfabet, postawiono na baklawę ("Android 16 Baklava"), która nie pasowała do wcześniejszego schematu.

Teraz Cinnamon Bun sugeruje coś jeszcze ciekawszego: Google najwyraźniej zaczął alfabet od nowa - B jak Baklava, C jak Cinnamon Bun. Czy to początek nowego nieformalnego cyklu, czy tylko żart zespołu developerskiego? Tego na razie nie wiadomo, ale układ liter wygląda zbyt uporządkowanie, by był przypadkiem.

Słodka nazwa Androida 17 jest wyraźnie inspirowana trendami

Samo Cinnamon Bun (pol. bułeczka cynamonowa, również znany jako cinnamon roll - ślimak cynamonowy) to deser, którego nie trzeba przedstawiać aktywnym użytkownikom mediów społecznościowych. To miękka drożdżowa bułeczka zwinięta w charakterystyczną spiralę, wypełniona cynamonem, masłem i cukrem, często polana lukrem. Pierwsze przepisy na wypiek przypominający bułeczkę cynamonową spisano w XVI wieku w Niemczech, skąd przekąska powędrowała do Skandynawii. Później, wraz z niemieckimi migrantami, Cinnamon Bun trafił do Stanów Zjednoczonych gdzie nadano mu współcześnie znaną formę dużych bułek z cynamonowym zawijasem, polanych lukrem.

W ostatnich latach stała się jednym z ulubionych wypieków Instagrama, gdzie oprócz licznych przepisów i recenzji wypieków w kawiarniach i cukierniach, znajdziemy także lody, różne słodycze, świeczki zapachowe, a nawet gadżety inspirowane cynamonową bułeczką. Jak się okazuje, teraz również system operacyjny.

Android 17 - kiedy?

Na konkretne funkcje Androida 17 poczekamy zapewne do wiosennych wydań testowych. Jak na razie wiemy tylko tyle, że prace nad systemem trwają, a deweloperskie wersje korzystają z technicznego "placeholdera" - tymczasowego numeru wersji 10000. Gdy Android osiągnie "Platform Stability", otrzyma właściwy numer API 37.

Na razie więc najpewniejsze fakty dotyczą… deserów. Po Baklavie czas na Cinnamon Bun, a miłośnicy Androida mogą zacząć zastanawiać się, jaki słodki wypiek kryje się pod literą D w przyszłym roku. Jedno jest pewne: choć Google nie mówi o tym oficjalnie, tradycja deserowych kryptonimów ma się całkiem dobrze.

Malwina Kuśmierek
18.11.2025 12:28
Tagi: Android
