Google w końcu pozwoli ci zmienić ten żenujący adres email

Nieważne czy dziś jesteś już po trzech zmianach nazwiska, pracujesz w korporacji, czy po prostu wstydzisz się dawnego czeschnol2003. Gmail był jak tatuaż - raz zrobiony, zostaje na całe życie.

To właśnie się zmienia. Google przygotowuje funkcję, która pozwoli zmienić adres Gmail na nowy bez zakładania nowego konta, bez utraty danych i bez konieczności przenoszenia całego cyfrowego życia. To nie jest rewolucja. To raczej spóźnione o 10 lat przyznanie, że świat się zmienił, a Google musi zmienić się razem z nim.

Ta funkcja powinna istnieć od dawna

Informacja o nowej możliwości wypłynęła po cichu - najpierw zauważył ją serwis 9to5Google przeglądając dokumentację pomocy Google. Co ciekawe wzmianka pojawiła się wyłącznie w wersji hindi, co sugeruje, że gigant testuje funkcję najpierw w Indiach, zanim udostępni ją globalnie. Gdy funkcja trafi na twoje konto będzie można:

Zmienić swój adres @gmail.com na inny @gmail.com. Przykład: z [email protected] na *[email protected] jest trwała, ale konto działa tak samo jak wcześniej - to wciąż ten sam profil Google. Zachować stary adres jako alias. To kluczowy element. Stary adres nadal odbiera wiadomości, nadal działa jako login, nadal może być używany do wysyłania maili. Czyli: nic nie przepada, nic nie znika, nic nie trzeba przekierowywać. Zachować absolutnie wszystkie dane. Zdjęcia w Google Photos, pliki na Dysku, historia Gmaila, zakupy w Google Play, subskrypcje YouTube - wszystko zostaje na miejscu. To ogromna różnica względem dotychczasowego rozwiązania: załóż nowe konto i przenieś sobie ręcznie całe życie.

Brzmi świetnie? Owszem. Ale Google nie byłby sobą, gdyby nie dodał kilku rygorystycznych ograniczeń. Zarządzanie ponad dwoma miliardami adresów Gmail to operacja na żywym organizmie Internetu. Google nie może pozwolić, by użytkownicy zmieniali adresy jak rękawiczki. Dlatego wprowadza trzy twarde zasady:

Po zmianie adresu nie możesz go zmienić ponownie przez rok, nie możesz usunąć konta przez rok. To ma zapobiec nadużyciom i impulsywnym decyzjom. Limit trzech zmian na całe życie. Masz do dyspozycji adres oryginalny plus trzy nowe. To nie jest funkcja do zabawy. To decyzja na lata. Nie możesz założyć nowego Konta Google z użyciem starego adresu przez 12 miesięcy. To zabezpieczenie przed przechwytywaniem adresów - ale też oznacza, że jeśli zmienisz zdanie to przez rok nie masz jak wrócić.

Co dalej?

Google zapowiada stopniowy rollout. Jeśli w sekcji Moje konto → Informacje osobiste → Adres e‑mail konta Google nie widzisz jeszcze opcji zmiany - musisz poczekać. To może potrwać tygodnie, a nawet miesiące. Pierwszym rynkiem testowym są Indie - największa baza użytkowników Google’a na świecie. Jeśli wszystko pójdzie dobrze to funkcja będzie dostępna globalnie.

Maciej Gajewski 27.12.2025 16:00

