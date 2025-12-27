Logo
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Social media

Google w końcu pozwoli ci zmienić ten żenujący adres email

Przez dwie dekady Google trwał przy jednej zasadzie: adres Gmail, który wybraliśmy jako nastolatkowie w 2005 r., zostają z nami na zawsze. Sęk w tym, że w tym wieku nie mieliśmy za wiele oleju w głowie.

Maciej Gajewski
jak zmienić adres Gmail
REKLAMA

Nieważne czy dziś jesteś już po trzech zmianach nazwiska, pracujesz w korporacji, czy po prostu wstydzisz się dawnego czeschnol2003. Gmail był jak tatuaż - raz zrobiony, zostaje na całe życie.

To właśnie się zmienia. Google przygotowuje funkcję, która pozwoli zmienić adres Gmail na nowy bez zakładania nowego konta, bez utraty danych i bez konieczności przenoszenia całego cyfrowego życia. To nie jest rewolucja. To raczej spóźnione o 10 lat przyznanie, że świat się zmienił, a Google musi zmienić się razem z nim.

REKLAMA

Czytaj też:

Ta funkcja powinna istnieć od dawna

Informacja o nowej możliwości wypłynęła po cichu - najpierw zauważył ją serwis 9to5Google przeglądając dokumentację pomocy Google. Co ciekawe wzmianka pojawiła się wyłącznie w wersji hindi, co sugeruje, że gigant testuje funkcję najpierw w Indiach, zanim udostępni ją globalnie. Gdy funkcja trafi na twoje konto będzie można:

  1. Zmienić swój adres @gmail.com na inny @gmail.com. Przykład: z [email protected] na *[email protected] jest trwała, ale konto działa tak samo jak wcześniej - to wciąż ten sam profil Google.
  2. Zachować stary adres jako alias. To kluczowy element. Stary adres nadal odbiera wiadomości, nadal działa jako login, nadal może być używany do wysyłania maili. Czyli: nic nie przepada, nic nie znika, nic nie trzeba przekierowywać.
  3. Zachować absolutnie wszystkie dane. Zdjęcia w Google Photos, pliki na Dysku, historia Gmaila, zakupy w Google Play, subskrypcje YouTube - wszystko zostaje na miejscu. To ogromna różnica względem dotychczasowego rozwiązania: załóż nowe konto i przenieś sobie ręcznie całe życie.

Brzmi świetnie? Owszem. Ale Google nie byłby sobą, gdyby nie dodał kilku rygorystycznych ograniczeń. Zarządzanie ponad dwoma miliardami adresów Gmail to operacja na żywym organizmie Internetu. Google nie może pozwolić, by użytkownicy zmieniali adresy jak rękawiczki. Dlatego wprowadza trzy twarde zasady:

  1. Po zmianie adresu nie możesz go zmienić ponownie przez rok, nie możesz usunąć konta przez rok. To ma zapobiec nadużyciom i impulsywnym decyzjom.
  2. Limit trzech zmian na całe życie. Masz do dyspozycji adres oryginalny plus trzy nowe. To nie jest funkcja do zabawy. To decyzja na lata.
  3. Nie możesz założyć nowego Konta Google z użyciem starego adresu przez 12 miesięcy. To zabezpieczenie przed przechwytywaniem adresów - ale też oznacza, że jeśli zmienisz zdanie to przez rok nie masz jak wrócić.
REKLAMA

Co dalej?

Google zapowiada stopniowy rollout. Jeśli w sekcji Moje konto → Informacje osobiste → Adres e‑mail konta Google nie widzisz jeszcze opcji zmiany - musisz poczekać. To może potrwać tygodnie, a nawet miesiące. Pierwszym rynkiem testowym są Indie - największa baza użytkowników Google’a na świecie. Jeśli wszystko pójdzie dobrze to funkcja będzie dostępna globalnie.

REKLAMA
Maciej Gajewski
27.12.2025 16:00
Tagi: E-mailGmailGoogle
Najnowsze
13:30
Gdy biznes spotyka gaming. Recenzja MSI Pro DP180, który nie wybiera stron
Aktualizacja: 2025-12-27T13:30:00+01:00
8:50
O co chodzi z cenami RAM-u? Wyjaśniamy dlaczego jest drogo i będzie drożej
Aktualizacja: 2025-12-27T08:50:00+01:00
8:40
Komputerek z GPS na kierownicy zamiast smartfona. Ma to sens?
Aktualizacja: 2025-12-27T08:40:00+01:00
8:30
W 2025 r. doczekałem się lepszych baterii w telefonach. Chcę je wszędzie
Aktualizacja: 2025-12-27T08:30:00+01:00
8:20
W 2025 nie kupiłem Switcha 2. Niczego nie żałuję
Aktualizacja: 2025-12-27T08:20:00+01:00
8:10
Jeden klik i masz dwa razy więcej RAM-u. Największa ściema w historii komputerów
Aktualizacja: 2025-12-27T08:10:00+01:00
8:00
Tych sprzętów Apple'a nie kupuj. Zaraz dostaną nowe wersje
Aktualizacja: 2025-12-27T08:00:00+01:00
16:40
Całkowite zaćmienie Słońca nareszcie blisko Polski. Na taki spektakl czekaliśmy od dekad
Aktualizacja: 2025-12-26T16:40:00+01:00
16:30
Elektryczne busy miały zmienić wszystko. Na razie zostają konie
Aktualizacja: 2025-12-26T16:30:00+01:00
16:20
Gigantyczna dziura w ziemi zamieni się w najgłębsze jezioro w Polsce. Tak żegnamy węgiel
Aktualizacja: 2025-12-26T16:20:00+01:00
16:10
Lotnisko w Krakowie może zostać zamknięte na trzy miesiące. Pas startowy nie daje już rady
Aktualizacja: 2025-12-26T16:10:00+01:00
16:10
Ten robot naprawdę umie skakać. Dreame X50 Ultra - test
Aktualizacja: 2025-12-26T16:10:00+01:00
16:00
Ucieczka z więzienia nigdy nie była tak prosta. Strażnicy są przerażeni nowymi dronami
Aktualizacja: 2025-12-26T16:00:00+01:00
16:00
XXI w. będzie stuleciem walki o wodę, która przeora naszą planetę
Aktualizacja: 2025-12-26T16:00:00+01:00
14:53
Kometa 3I/Atlas ma coś, co nie powinno istnieć. Niezwykła anomalia, albo "silnik rakietowy"
Aktualizacja: 2025-12-26T14:53:28+01:00
10:00
Apple w pułapce pamięci. Cena iPhone'a wystrzeli w górę
Aktualizacja: 2025-12-26T10:00:00+01:00
9:30
Wojsko przejęło strategiczną polską hutę. "Stalowy fundament naszej zbrojeniówki"
Aktualizacja: 2025-12-26T09:30:00+01:00
9:00
Listonosz przyniesie ci instrukcję przetrwania. "Najważniejsza lektura tego roku"
Aktualizacja: 2025-12-26T09:00:00+01:00
7:50
Idziecie do kina i przez kilka godzin gadacie. Ludzie, co z wami?
Aktualizacja: 2025-12-26T07:50:00+01:00
7:40
Apple'u, proszę! 9 życzeń do Mikołaja z Cupertino na 2026 rok
Aktualizacja: 2025-12-26T07:40:00+01:00
7:30
Zuckerbergu, obiecywałeś Facebooka "jak kiedyś". Chyba robisz sobie jaja
Aktualizacja: 2025-12-26T07:30:00+01:00
7:20
System kaucyjny to wielkie rozczarowanie. Co z tym krajem jest nie tak?
Aktualizacja: 2025-12-26T07:20:00+01:00
7:10
W 2025 r. kupiłem myszkę ergonomiczną. Nie wracam do zwykłej
Aktualizacja: 2025-12-26T07:10:00+01:00
7:00
Dostałeś iPhone'a na Święta? Ustaw i sprawdź 19 rzeczy na start
Aktualizacja: 2025-12-26T07:00:00+01:00
16:10
Polska sztuczna inteligencja będzie oczami niemieckiej armii. Widzi wszystko, nawet w nocy
Aktualizacja: 2025-12-25T16:10:00+01:00
16:00
Niewidzialny kamuflarz i lekki pancerz. W Polsce powstają przełomowe materiały dla wojska
Aktualizacja: 2025-12-25T16:00:00+01:00
11:49
Coś niedobrego działo się w nocy nad Polską. Wojsko wydało komunikat
Aktualizacja: 2025-12-25T11:49:31+01:00
8:50
Kupiłam procesor na Aliexpress. Zrobiłabym to drugi raz
Aktualizacja: 2025-12-25T08:50:00+01:00
8:40
PS5, Switch czy PC? Radzimy, co wybrać do gier w 2026 r.
Aktualizacja: 2025-12-25T08:40:00+01:00
8:30
Dostałeś Kindle’a albo inny czytnik na Święta? Oto co musisz wiedzieć o e-bookach
Aktualizacja: 2025-12-25T08:30:00+01:00
8:20
Wrzuciłem Apple Watcha do szuflady. Przestałem być niewolnikiem ładowarki
Aktualizacja: 2025-12-25T08:20:00+01:00
8:10
Kark boli od grania? Pora na masaż z apką
Aktualizacja: 2025-12-25T08:10:00+01:00
8:00
W 2025 ładowałem telefon tylko bezprzewodowo. Wywalam kable
Aktualizacja: 2025-12-25T08:00:00+01:00
16:20
Polska pracuje nad bronią przyszłości, która usmaży drony. To będzie niewidzialna tarcza
Aktualizacja: 2025-12-24T16:20:00+01:00
16:10
Powietrze starsze niż dinozaury. Otworzyli kapsułę czasu uwięzioną w soli
Aktualizacja: 2025-12-24T16:10:00+01:00
16:00
Kometa 3I/Atlas pulsuje w regularny sposób. Zaskakujące wyniki obserwacji
Aktualizacja: 2025-12-24T16:00:00+01:00
8:50
W 2025 r. nawet wyjście ze sklepu było problemem. Nie łudź się, że będzie inaczej
Aktualizacja: 2025-12-24T08:50:00+01:00
8:40
Ikea zrobiła mi prezent na święta. I teraz wszystko się u mnie zgadza
Aktualizacja: 2025-12-24T08:40:00+01:00
8:30
Dolby Atmos, DTS:X i reszta. Jak nie wtopić na audio do telewizora?
Aktualizacja: 2025-12-24T08:30:00+01:00
8:20
Trzy litery i masz o połowę kabli mniej. Ogarnąłem to po 20 latach
Aktualizacja: 2025-12-24T08:20:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA