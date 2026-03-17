iPhone 16 w cenie iPhone'a 17e. Mam mocny dylemat

Pojawiła się kapitalna promocja na iPhone’a 16. Starszy model jest dostępny w cenie najnowszego najtańszego iPhone’a 17e. Wybór nie jest oczywisty. 

Albert Żurek
Apple niedawno wydał iPhone’a 17e - telefon trafił do sprzedaży 11 marca 2026 r. w cenie 2999 zł. To czyni go obecnie najtańszym sprzedawanym przez Apple’a. Jednocześnie w sprzedaży jest też poprzedni podstawowy iPhone 16, który w regularnej cenie jest kilkaset droższy od 17e. Jeśli chcecie kupić iPhone’a do 3000 zł, mam dla was dobrą radę, abyście nie przepłacali.

iPhone 16 w cenie iPhone 17e. Sklep Media Expert uruchamia promocję

Sklep Media Expert wystartował ze świetną promocją na iPhone’a 16 w kolorze niebieskim, który jest dostępny za 2999 zł. Kod rabatowy obniża cenę o 200,99 zł - sprzęt poza promocją można kupić za ok. 3200 zł. 

Dzięki wyprzedaży urządzenie cenowo zrównało się z najbardziej podstawowym smartfonem Apple’a wydanym w 2026 r. - iPhonem 17e. Sęk w tym, że różnice między szesnastką a nowym modelem są ogromne. Wystarczy tylko spojrzeć na zeszłoroczny podstawowy model - sprzęt wygląda po prostu nowocześniej. iPhone 16 przewyższa iPhone 17e pod kilkoma względami:

  • nowocześniejszy wygląd i ekranu z dynamiczną wyspą - w iPhone 17e wykorzystuje się wyświetlacz wyciągnięty z iPhone 13;
  • dwa aparaty: główny 48 Mpix i szeroki 12 Mpix - w iPhone 17e znajduje się tylko jeden moduł główny;
  • wsparcie  ładowania MagSafe o mocy 25 W - w iPhone 17e jest obsługa 15 W;
  • obsługa WiFi 7 - iPhone 17e zapewnia tylko WiFi 6.
iPhone 16 wygląda nowocześniej - niewiele różni się od najnowszego podstawowego iPhone’a 17. To jednak nie tak, że bazowa szesnastka jest lepsza od iPhone’a 17e pod każdym względem. Nowy tani model może pochwalić się:

  • większą pamięcią bazową 256 GB zamiast 128 GB;
  • lepszą baterią do 26 godz. odtwarzania wideo, zamiast 22 godzin;
  • wytrzymalszym szkłem na wyświetlaczu Ceramic Shield 2 zamiast Shield 1;
  • lepszym procesorem A19 zamiast A18.

Wybór zatem polega na zdecydowaniu, czy wolicie nowocześniejszy i ogólnie lepiej wyposażony telefon, czy też więcej pamięci, lepszą baterię czy wytrzymałość. Różnice w wydajności będą praktycznie niezauważalne w codziennym użytkowaniu. 

Osobiście jeśli miałbym maksymalnie 3000 zł na iPhone’a wybrałbym starszego iPhone’a 16. Większość z nas nie potrzebuje 256 GB w telefonie, szczególnie że istnieje chmura iCloud. Z kolei jeśli chcecie kupić możliwe najtańszy telefon Apple’a, iPhone 16e będzie lepszym wyborem niż 17e. Sprzęt można kupić za ok. 2300 zł, a telefon odstaje od nowego modelu tylko pod kilkoma pomniejszymi względami.

17.03.2026 13:05
