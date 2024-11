Najbardziej opłacalne w historii, ale z łyżką dziegciu. iPhone 16 i 16 Plus - recenzja

Apple A18 wyposażony został w 6 rdzeni CPU, 5 rdzeni GPU i 16-rdzeniowy Neural Engine, podczas gdy Apple A18 Pro ma do dyspozycji o jeden rdzeń graficzny więcej. To, co cieszy, to natomiast fakt, iż w obu przypadkach mamy do dyspozycji 8 GB pamięci operacyjnej. iPhone’y 15 sprzed roku z Apple A16 Bionic wyposażone są w 6 GB RAM-u, przez co nie mają dostępu do Apple Intelligence.