WhatsApp pożera pamięć jak zły. I po co to było?

Wygląda na to, że WhatsApp na komputery stał się znacznie gorszy. Po tym jak producent zrezygnował z dedykowanej wersji na Windowsa, oprogramowanie pożera mnóstwo pamięci.

Albert Żurek
Niedawno firma Meta zrezygnowała z natywnej aplikacji Messengera na komputery z Windowsem i macOS. Gigant jednak nie zdecydował się na stworzenie zastępstwa - użytkownicy mogą skorzystać z przeglądarki. W WhatsAppie też rezygnują z natywnej wersji, ale stworzono coś w zamian. Tyle że znacznie gorszego niż wcześniej. 

WhatsApp pożera pamięć operacyjną. Tak źle jeszcze nie było

Obecna aplikacja WhatsApp na komputery należy do tych dobrze zoptymalizowanych. Nawet jeśli mamy otwartych mnóstwo czatów, w wielu przypadkach oprogramowanie nie przekracza 200 MB RAM. Podczas spoczynku wpływ na pamięć też jest praktycznie znikomy i możemy zauważyć, że aplikacja pobiera mniej niż 100 MB pamięci operacyjnej.

Natomiast wraz z nową aktualizacją oprogramowania do wersji 2.2584.3.0 wszystko się zmienia. Uaktualnienie porzuca dedykowaną natywną wersję na komputery z Windowsem na rzecz odpowiednika stworzonego w technologii WebView2. To rozwiązanie, które w skrócie pozwala twórcom aplikacji wyświetlanie określonych stron internetowych na bazie Microsoft Edge, bez potrzeby sięgania po przeglądarkę. Wygląda jak zwykła aplikacja, ale to strona internetowa.

Jak wiemy, przeglądarki internetowe potrafią konsumować masę pamięci operacyjnej. Dlatego aplikacje stworzone w technologii WebView2 również pobierają ogromne wartości RAM-u. Jak duże? W przypadku nowego wydania WhatsAppa wykonanego w tej technologii już sam ekran logowania wymaga 300 MB pamięci operacyjnej. Im wiecej zaawansowanych czynności wykonujemy, tym bardziej zużycie może wzrosnąć nawet kilkukrotnie.

Po zalogowaniu użytkownicy mogą doświadczyć zużycia ponad 1 GB RAM. Otwierając wiele aktywnych czatów - w tym grupowych - użycie sięga nawet 2 GB! Nie muszę chyba nikogo przekonywać, że to dużo jak na stosunkowo prostą aplikację do wysyłania wiadomości tekstowych oraz multimediów.

Aby przeglądarka internetowa pobierała 2 GB, musimy otworzyć co najmniej kilka kart z bardziej zaawansowanymi stronami internetowymi. Jeśli mamy starszy komputer lub laptop z Windowsem wyposażony w 8 GB RAM, nowa wersja komunikatora może być szczególnie problematyczna. Uruchomienie WhatsAppa będzie wykorzystywać sporą część dostępnej pamięci.

Poza zwiększonym poborem pamięci WhatsApp w nowym wydaniu ma powodować także inne problemy. Głównie te związane z wydajnością - nawigacja może być wolniejsza, podobnie jak animacja. Wraz z przejściem WhatsAppa na technologię wykorzystującą przeglądarkę internetową pojawiły się niedogodności z wyświetlaniem powiadomień. Te wszystkie kwestie sprawiają, że użytkownik w teorii widzi identyczny interfejs, ale w praktyce korzysta ze znacznie gorszego produktu.

Decyzja jest spowodowana zmianami w Meta

W firmie Meta podobno została przeprowadzona restrukturyzacja. W związku z czym gigant mógł ograniczyć liczbę ludzi zajmujących się wsparciem aplikacji natywnych. Przejście na technologię WebView2 ma być znacznie tańsze i prostsze. Meta wykorzystuje dostępną wersję z przeglądarek internetowych i implementuje ją jako skrót przypominający zwykłą aplikację. Użytkownik nie musi uruchamiać przeglądarki. 

Albert Żurek
13.11.2025 17:27
