WhatsApp z nowością, na którą czekaliśmy latami. Zasługa Unii

Komunikacja za pośrednictwem komunikatorów internetowych wymaga, aby obie strony - nadawca i odbiorca - korzystali z tej samej usługi. Żonglowanie aplikacjami niebawem się zakończy. WhatsApp wreszcie obsłuży wiadomości z innych programów!

WhatsApp dodaje obsługę innych komunikatorów

Za wymóg otworzenia się najpopularniejszych komunikatorów internetowych odpowiada Unia Europejska. Zmiany wynikają z ustawy o rynkach cyfrowych, która nakłada na gigantów technologicznych obowiązek interoperacyjności. Jedną z firm, która zyskała takie zobowiązanie, jest Meta. Twórcy Facebooka i Instagrama odpowiadają za dwa najpopularniejsze komunikatory w Polsce: Messengera i WhatsAppa.

Już rok temu Meta zapowiedziała plany interoperacyjności. Funkcje pokazano na przykładzie WhatsAppa i Messengera. Sprawa zupełnie ucichła, ale gigant pracował nad wymogami otworzenia się na inne aplikacje. Wygląda na to, że funkcja jest już bardzo blisko.

WhatsApp udostępnił testową wersję aplikacji na Androida, która obsługuje wsparcie innych komunikatorów. Z rozwiązania mogą skorzystać wyłącznie użytkownicy z Unii Europejskiej. Dzięki nowości korzystający z komunikatora mogą wysyłać wiadomości do użytkowników spoza WhatsAppa.

W ustawieniach aplikacji znajduje się opcja "czaty zewnętrznych aplikacji", którą należy aktywować. Obecna wersja zapewnia obsługę indywidualnych czatów dla korzystających z WhatsAppa. Ci mogą wykonywać podstawowe czynności: wysyłać wiadomości, zdjęcia, filmy, dokumenty czy wiadomości głosowe. Na ten moment nie ma wsparcia czatów grupowych. Nie działa także wykonywanie połączeń głosowych i wideo. Ta funkcja jednak zostanie wprowadzona do końca 2027 r.

Gdy obsługa aplikacji firm trzecich w komunikatorach internetowych zostanie ukończona, użytkownicy będą mogli korzystać nie tylko z indywidualnych czatów, ale też grupowych. Rozszerzenia funkcji powinniśmy się spodziewać w następnych wydaniach.

Obecnie jest wsparcie jednej aplikacji do przesyłania wiadomości. Nie jest to Messenger

Niestety, ale na ten moment twórcy WhatsAppa jeszcze nie udostępnili możliwości przesyłania wiadomości do Messengera i w drugą stronę. Obecnie jedynym komunikatorem ze wsparciem interoperacyjności jest BirdyChat. Jeśli wam ta nazwa nic nie mówi, bez obaw. To niszowy program, który w sklepie Google Play zebrał zawrotne 100 pobrań.

Spodziewamy się jednak, że do końca tego roku obsługa zostanie rozszerzona. Jeśli już jest częściowo dostępna, twórcy najwyraźniej są w zaawansowanej fazie prac nad rozwiązaniem. Miejmy nadzieję, że niebawem korzystający z WhatsAppa będą mogli pisać z użytkownikami Messengera. Wtedy będziemy mogli mówić o prawdziwym przełomie na rynku komunikatorów internetowych.

Albert Żurek 10.11.2025 19:11

