Ważne zmiany w Whatsappie i Messengerze. Oto jak zmienią się komunikatory

Jednak kiedy sama interoperacyjność trafi do komunikatorów? 6 września Meta opublikowała dokumentację niezbędną dla innych firm - potencjalnych partnerów Mety co do wymogów prawnych i technicznych, jakie muszą spełnić, by złożyć aplikację i rozpocząć budowanie interoperacyjności Whatsappa i/lub Messengera ze swoją aplikacją. Jak informowaliśmy w marcu, w najbardziej pozytywnym scenariuszu trzy miesiące to minimalny czas uruchomienia interoperacyjności z komunikatorem partnera. Dlatego powiadomień na szczycie listy ustawień i/lub listy kontaktów powinniśmy spodziewać się nie wcześniej niż na początku 2025 roku.