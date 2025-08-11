Najlepsze sprzęty dla ucznia - ranking akcesoriów i urządzeń do 1000 zł

Ładowanie...

Rodzice pod koniec wakacji często decydują się na zakupy, a jednym z punktów na liście jest elektroniczny gadżet dla dziecka. Tylko na który sprzęt faktycznie warto wydać pieniądze?

Jest kilka kategorii, którym warto się przyjrzeć, bo należące do nich urządzenia będą fenomenalnym uzupełnieniem plecaka. Syn lub córka się z pewnością z nich niezwykle ucieszą.

REKLAMA

Gadżet dla ucznia do 1000 zł: Amazon Kindle Paperwhite

Czytnik e-booków: Amazon Kindle Paperwhite - 799,99 zł

Dysponując budżetem w wysokości 1000 zł można nabyć świetny czytnik e-booków marki Amazon i nie trzeba będzie wydawać nawet całej tej kwoty. Kindle Paperwhite 5 wyposażony został w 7-calowy ekran z e-papieru, który mniej męczy oczy niż panele LCD i OLED stosowane zwykle w smartfonach, tabletach i laptopach. To wyspecjalizowane urządzenie sprawdza się świetnie do czytania zarówno beletrystyki, jak i notatek oraz podręczników.

SPRAWDŹ OFERTĘ Amazon Kindle Paperwhite Amazon

Gadżet dla ucznia do 1000 zł: Lenovo Legion R34w-30

Monitor Lenovo Legion R34w-30 - 999 zł

Jeśli dziecko ma już laptopa, to dobrym pomysłem będzie dokupienie monitora. Lenovo Legion R34w-30 wyposażony został w aż 34-calową matrycę typu VA, której rozdzielczość to aż 3440 na 1440 pikseli i ma ultrapanoramiczne proporcje 21:9. Obraz odświeżany jest z częstotliwością 180 Hz, co przyda się podczas grania. Czas reakcji matrycy MPRT wynosi jedynie 0,5 ms, a jasność panelu to 350 cm/m2.

SPRAWDŹ OFERTĘ Lenovo Legion R34w-30 Media Expert

Czytaj inne nasze teksty związane z powrotem do szkoły 2024:

Gadżet dla ucznia do 1000 zł: Apple AirPods Pro 2 (USB-C)

Słuchawki: Apple AirPods Pro 2 (USB-C) - 999 zł

Bezprzewodowe słuchawki, zwłaszcza w wersji z wygłuszaniem otoczenia, zawsze będą świetnym prezentem. Jeśli dziecko korzysta z innych sprzętów z logo nadgryzionego jabłka, warto przemyśleć zakup modelu AirPods Pro 2. generacji z ANC. Ten zestaw składa się z etui ładującego oraz dwóch słuchawek dokanałowych, które parują się automatycznie z wieloma sprzętami Apple’a.

SPRAWDŹ OFERTĘ Apple AirPods Pro 2 (USB-C) Media Expert

Gadżet dla ucznia do 1000 zł: Xiaomi Redmi Pad 2 11”

Tablet Xiaomi Redmi Pad 2 11” - 999 zł

Rodzice często wyposażają swoje dzieci w laptopy, ale tablet może sprawdzić się lepiej. Te urządzenia są poręczniejsze i można je obsługiwać z dala od biurka dzięki ekranom dotykowym. Dobrym przykładem jest Xiaomi Redmi Pad 2 11”.

W cenie 999 zł otrzymujemy urządzenie wyposażone w 11-calowy panel o rozdzielczości 2560 na 1600 pikseli, pod którym kryje się ośmiordzeniowy procesor MediaTek Helio G100-Ultra mający do dyspozycji 8 GB RAM-u. Do tego dochodzi 256 GB przestrzeni dyskowej.

SPRAWDŹ OFERTĘ Xiaomi Redmi Pad 2 11” Media Expert

Gadżet dla ucznia do 1000 zł: Nintendo Switch Lite

Konsola przenośna Nintendo Switch Lite - 999,99 zł

Nie samą nauką młodzi ludzie żyją, dlatego dobrym pomysłem może być zakup konsolki przenośnej, z której można korzystać w drodze z i do szkoły. W cenie do 1000 zł można znaleźć model Nintendo Switch Lite wraz z grą Animal Crossing oraz abonamentem Nintendo Switch Online na rok. Ten model ma niewielkie rozmiary i bez problemu zmieści się do plecaka.

REKLAMA

Na tej przenośnej konsolce można uruchomić również masę świetnych gier z takich serii jak Pokemon, Mario i Zelda, a także wybrane produkcje AAA znane z konsol stacjonarnych pokroju Doom Eternal i Wiedźmina. Wybrane tytuły można kupować na kartridżach w pudełkach albo w wersji cyfrowej ze sklepu Nintendo Store.

SPRAWDŹ OFERTĘ Nintendo Switch Lite Media Expert

REKLAMA

Piotr Grabiec 11.08.2025 16:50

Ładowanie...