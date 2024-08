Urządzenie waży 1,7 kg, co jest dobrym wynikiem jak na sprzęt z wyświetlaczem tej wielkości, który do tego jest matowy. Nie zabrakło tutaj jednego złącza USB-C, dwóch portów USB-A (USB 3.2) oraz wyjścia HDMI 1.4 do podłączania monitora albo projektora, a wbudowana kamera do wideorozmów ma zaślepkę.