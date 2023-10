Brak dźwięku w laptopie - co zrobić? Rozwiąż problemy z audio

Uruchamiasz swojego laptopa i przerażeniem stwierdzasz, że dźwięk przestał działać? Uszkodzenia sprzętu się zdarzają i zdarzać się będą, ale pragnę cię pocieszyć, że przyczyna takiego zdarzenia może być trywialna i z dużą dozą prawdopodobieństwa przywrócisz prawidłowe działanie sprzętu za pomocą paru kliknięć.



Brak dźwięku w laptopie może być spowodowany przez mnóstwo czynników, ale rzadko mamy do czynienia z poważniejszymi problemami. Częściej jest to przeoczona przez nas funkcja oprogramowania (np. przypadkowo włączone wyciszenie), bądź problem ze sterownikami, niż coś co wymagałoby oddanie komputera do naprawy.