DPD wprowadza nową opłatę. Lepiej oddaj paczkę na czas

Nowy zapis w regulaminie dotyczy wysyłających przesyłki – zagapienie się może kosztować.

Adam Bednarek
Kurier podjeżdża po przesyłkę, ale nie może jej odebrać. Nadawcy nie ma na miejscu, nie zdążył naszykować przesyłki albo po prostu przy przygotowywaniu coś poszło nie tak i paczka jednak nie jest gotowa. Dla dostawcy to niepotrzebna strata czasu, na czym tracą też inni klienci, bo zamiast całować klamkę, kurier mógłby w tym czasie dostarczać i odbierać przesyłki. O ile zdarzy się to raz dziennie to starta aż tak odczuwalna nie jest, ale wyobraźmy sobie, co dzieje się, gdy takich niedokończonych zamówień w ciągu dnia jest kilkanaście albo i więcej.

Dlatego DPD reaguje. Jak informuje Bezprawnik, powołując serwis Furgonetka, wiele firm kurierskich już nalicza opłaty za tzw. pusty podjazd. W nowym regulaminie DPD zastrzega, że niepotrzebny przejazd będzie wiązał się z koniecznością zapłacenia 5 zł.

Nie jest to duża kwota, ale w przypadku firm, które wysyłają wiele paczek, na dodatek robią to regularnie, szybko może uzbierać się większa suma. A wtedy będzie to zachęta, aby jednak lepiej planować wysyłkę i nie narażać kuriera na to, by odchodził z niczym.

Tym bardziej że są alternatywy – paczki można nadać w punkcie albo automacie

W aplikacji znajdziemy numer telefonu do kuriera, więc można bezpośrednio zadzwonić i ustalić szczegóły, jeśli o danej porze akurat nie możemy być na miejscu. Jeżeli zaś zmienimy zdanie, da się łatwo anulować zamówienie. Niektórzy machają ręką, ale DPD przestanie przymykać na to oko i trzeba będzie zapłacić 5 zł.

O tym, że opcji nadawania paczek nie brakuje, najlepiej świadczą statystyki. Niedawno DPD chwalił się, że sieć DPD Pickup liczy 33 tys. automatów i punktów, z czego już 11 tys. stanowią automaty paczkowe. Do końca roku firma zamierza zwiększyć tę liczbę do 12 tys. urządzeń.

Dla dużych firm czy sklepów być może nie jest to idealne rozwiązanie i oni skazani są na kuriera – tym bardziej powinni szanować jego czas – ale w przypadku mniejszych wysyłek i rzadszych to dobra opcja. Szczególnie, że sami możemy zdecydować, kiedy wyślemy przesyłkę, co pozwoli uniknąć dodatkowej opłaty. Niewielkiej, bo niewielkiej, ale po co płacić, jeśli nie trzeba?

Adam Bednarek
22.08.2025 13:02
