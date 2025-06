Czy kurier musi dzwonić? Przepytaliśmy najważniejsze firmy

„Dzień dobry, będę za około 15 minut” – taki telefon od kuriera to dla wielu z nas bardzo pożądana informacja. Ale czy to standardowa procedura, czy raczej miły gest, na który nie zawsze można liczyć? Co ważniejsze, czy kurier w ogóle ma obowiązek dzwonić? A jeśli nie odbierzemy, czy może powstać z tego problem albo - co gorsza - zaniechanie próby dostawy? Moje ostatnie doświadczenie z jednym z dostawców skłoniło mnie do bliższego zbadania tej sprawy.