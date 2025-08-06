Wiemy, kiedy zadebiutuje Samsung Galaxy S25 FE. Jest data

Ładowanie...

Premiera nowego urządzenia Samsunga z serii FE to wyczekiwany przez wielu fanów marki moment. Zgodnie z przeciekami, smartfon może być naprawdę ciekawą propozycją dla osób szukających dobrego sprzętu w atrakcyjnym pułapie cenowym.

Samsung Galaxy S25 FE – kiedy premiera? Ile będzie kosztować?

Według doniesień południowokoreańskiego portalu FNNews, Samsung planuje ogłosić Galaxy S25 FE dokładnie 19 września. Co więcej, nowy model miałby kosztować poniżej 1 mln wonów, czyli mniej niż 2,7 tys. złotych według aktualnego kursu (0,0027 PLN za 1 KRW). Mówi się, że cena będzie zbliżona do Galaxy S24 FE, a droższa może być jedynie wersja z 256 GB pamięci na pliki. Źródła sugerują również, że premiera może być powiązana z debiutem Galaxy Tab S10 Lite, co doskonale wpisze się w strategię premium first, czyli szybszego cyklu wydawniczego dla urządzeń z wyższej półki.

Co już wiemy o nadchodzącym Galaxy S25 FE? Specyfikacja

Kierując się poprzednimi doniesieniami możemy się spodziewać, że Galaxy S25 FE zachowa znany design serii, ale zaoferuje cieńsze ramki i smuklejszą obudowę – jedynie 7,4 mm grubości. Smartfon ma być dostępny w czterech wersjach kolorystycznych: Icy Blue, Navy, Jet Black i White. Wyposażony będzie w 6,7-calowy ekran AMOLED LTPO Full HD+ z odświeżaniem 120 Hz i szkłem ochronnym Gorilla Glass Victus. W zależności od regionu urządzenie otrzyma procesor Exynos 2400 lub 2500, który będzie wspierany przez 8 GB RAM.

Na pokładzie znajdzie się aparat główny 50 Mpix, szerokokątny 12 Mpix oraz teleobiektyw 8 Mpix z 3-krotnym zoomem optycznym. Przednia kamera do selfie ma oferować 12 Mpix. Całość zasili bateria o pojemności 4700 mAh z szybkim ładowaniem 45 W i wsparciem dla ładowania bezprzewodowego 15 W. Urządzenie ma pracować pod kontrolą Androida 16 z One UI 8.

Jeśli przecieki się potwierdzą, Samsung nie tylko przyspieszy premierę Galaxy S25 FE, ale konsekwentnie zrealizuje plan zwiększenia swojego udziału w segmencie średniej-wyższej półki. Model może okazać się szczególnie atrakcyjny dla użytkowników szukających balansu między ceną a funkcjonalnością, zwłaszcza jeśli producent utrzyma atrakcyjną politykę cenową.

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: Framesira / Shutterstock

Marcin Kusz 06.08.2025 20:05

