REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Wiemy, kiedy zadebiutuje Samsung Galaxy S25 FE. Jest data

Nowy smartfon z rodziny Fan Edition może trafić na rynek szybciej, niż się tego spodziewamy. Wpisywałoby się to w nową strategię producenta premium first.

Marcin Kusz
Nowy Samsung S25 FE coraz bliżej premiery
REKLAMA

Premiera nowego urządzenia Samsunga z serii FE to wyczekiwany przez wielu fanów marki moment. Zgodnie z przeciekami, smartfon może być naprawdę ciekawą propozycją dla osób szukających dobrego sprzętu w atrakcyjnym pułapie cenowym.

REKLAMA

Samsung Galaxy S25 FE – kiedy premiera? Ile będzie kosztować?

Według doniesień południowokoreańskiego portalu FNNews, Samsung planuje ogłosić Galaxy S25 FE dokładnie 19 września. Co więcej, nowy model miałby kosztować poniżej 1 mln wonów, czyli mniej niż 2,7 tys. złotych według aktualnego kursu (0,0027 PLN za 1 KRW). Mówi się, że cena będzie zbliżona do Galaxy S24 FE, a droższa może być jedynie wersja z 256 GB pamięci na pliki. Źródła sugerują również, że premiera może być powiązana z debiutem Galaxy Tab S10 Lite, co doskonale wpisze się w strategię premium first, czyli szybszego cyklu wydawniczego dla urządzeń z wyższej półki.

Co już wiemy o nadchodzącym Galaxy S25 FE? Specyfikacja

Kierując się poprzednimi doniesieniami możemy się spodziewać, że Galaxy S25 FE zachowa znany design serii, ale zaoferuje cieńsze ramki i smuklejszą obudowę – jedynie 7,4 mm grubości. Smartfon ma być dostępny w czterech wersjach kolorystycznych: Icy Blue, Navy, Jet Black i White. Wyposażony będzie w 6,7-calowy ekran AMOLED LTPO Full HD+ z odświeżaniem 120 Hz i szkłem ochronnym Gorilla Glass Victus. W zależności od regionu urządzenie otrzyma procesor Exynos 2400 lub 2500, który będzie wspierany przez 8 GB RAM.

Na pokładzie znajdzie się aparat główny 50 Mpix, szerokokątny 12 Mpix oraz teleobiektyw 8 Mpix z 3-krotnym zoomem optycznym. Przednia kamera do selfie ma oferować 12 Mpix. Całość zasili bateria o pojemności 4700 mAh z szybkim ładowaniem 45 W i wsparciem dla ładowania bezprzewodowego 15 W. Urządzenie ma pracować pod kontrolą Androida 16 z One UI 8.

Zobacz także:

REKLAMA

Jeśli przecieki się potwierdzą, Samsung nie tylko przyspieszy premierę Galaxy S25 FE, ale konsekwentnie zrealizuje plan zwiększenia swojego udziału w segmencie średniej-wyższej półki. Model może okazać się szczególnie atrakcyjny dla użytkowników szukających balansu między ceną a funkcjonalnością, zwłaszcza jeśli producent utrzyma atrakcyjną politykę cenową.

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: Framesira / Shutterstock

REKLAMA
Marcin Kusz
06.08.2025 20:05
Tagi: AndroidpremieraSamsungSmartfony
Najnowsze
19:38
Instagram stał się narzędziem do szpiegowania znajomych. Nowa funkcja
Aktualizacja: 2025-08-06T19:38:49+02:00
19:00
Koszulką naładujesz zegarek i słuchawki. Polacy wpadli na genialny pomysł
Aktualizacja: 2025-08-06T19:00:22+02:00
18:20
Telefon wygląda jak milion dolarów. To jeszcze elektronika czy już biżuteria?
Aktualizacja: 2025-08-06T18:20:32+02:00
17:43
Chcą wyłączyć satelity, bo dostarczają niewygodnych informacji. Co za obłęd
Aktualizacja: 2025-08-06T17:43:16+02:00
16:42
Chodziła po mieście z terminalem w ręku. Wyjątkowo bezczelny pomysł na kradzież
Aktualizacja: 2025-08-06T16:42:36+02:00
16:37
iOS zdradził funkcje nowego Apple Watcha. Jedna będzie hitem
Aktualizacja: 2025-08-06T16:37:13+02:00
16:00
Apple włoży ekran z iPada do iPhone'a. Skorzystasz na tym
Aktualizacja: 2025-08-06T16:00:11+02:00
15:45
Fałszywy listonosz zostawia awizo w telefonie. Poczta Polska ostrzega
Aktualizacja: 2025-08-06T15:45:57+02:00
15:39
AMD ma odpowiedź na GeForce RTX 5060. Mówią, że jest świetna
Aktualizacja: 2025-08-06T15:39:21+02:00
14:51
Schneider OffGrid - energia dla cyfrowych nomadów, twórców i tych szukających oddechu
Aktualizacja: 2025-08-06T14:51:20+02:00
14:30
Tych funkcji nie miał wcześniej żaden zegarek Garmin. Biegacze będą zachwyceni
Aktualizacja: 2025-08-06T14:30:44+02:00
14:04
To koniec dla tych smartfonów Samsunga. Aktualizacji już nie dostaniesz
Aktualizacja: 2025-08-06T14:04:55+02:00
13:07
Carrefour przygotuje cię na blackout i wojnę. Otworzył specjalny dział
Aktualizacja: 2025-08-06T13:07:01+02:00
12:41
Microsoft zrobił klapki, które wyglądają jak pulpit z 2001 roku. Kolejka już się ustawia
Aktualizacja: 2025-08-06T12:41:05+02:00
12:08
Komputer czy tablet dla ucznia i studenta - który sprzęt wybrać?
Aktualizacja: 2025-08-06T12:08:45+02:00
12:04
Kraków pyta o fajerwerki. Trzymam kciuki, żeby udało się je pożegnać
Aktualizacja: 2025-08-06T12:04:08+02:00
11:31
"Tej tragedii można było zapobiec". Raport o Titanie szokuje
Aktualizacja: 2025-08-06T11:31:25+02:00
11:02
Nowy chiński niewidzialny myśliwiec. Tajemnicze zdjęcie budzi wiele pytań
Aktualizacja: 2025-08-06T11:02:34+02:00
10:05
Radość Brzoski to moje piekło. Automaty paczkowe zepsuły mój świat
Aktualizacja: 2025-08-06T10:05:23+02:00
9:07
Darmowe zakupy w Żabce co tydzień? Ta promocja to czyste złoto - oto jak odebrać
Aktualizacja: 2025-08-06T09:07:15+02:00
9:00
"Wyrzuć plastik, włącz myślenie". Mobile Vikings chce końca ery plastiku w Polsce
Aktualizacja: 2025-08-06T09:00:41+02:00
8:35
Premier ma władzę, ale to ChatGPT wydaje opinie. Obywatele są wściekli
Aktualizacja: 2025-08-06T08:35:04+02:00
8:14
Google nauczył się opowiadać bajki dzieciom. Sprawdziłem to
Aktualizacja: 2025-08-06T08:14:00+02:00
7:39
Jak odblokować komputer nie znając hasła? Nie panikuj, jest na to sposób
Aktualizacja: 2025-08-06T07:39:31+02:00
7:00
Po co kupować dwa odkurzacze, jak można mieć jeden. Dreame R20 Ultra AquaCycle - recenzja
Aktualizacja: 2025-08-06T07:00:00+02:00
6:34
Rosja mogła testować nową broń jądrową. USA podrywa "niuchacza"
Aktualizacja: 2025-08-06T06:34:00+02:00
6:23
Polska rakieta Perun zaraz podbije kosmos. Przeszliśmy finalny test
Aktualizacja: 2025-08-06T06:23:00+02:00
6:12
W końcu mamy broń przeciw wiecznym chemikaliom w ludzkim ciele
Aktualizacja: 2025-08-06T06:12:00+02:00
6:01
W Gdańsku mają broń na drony. To elektromagnetyczna tarcza
Aktualizacja: 2025-08-06T06:01:00+02:00
21:00
Posiadacze smartfonów Samsunga z powodami do radości. Zaraz wielka aktualizacja
Aktualizacja: 2025-08-05T21:00:19+02:00
20:48
Wielka zmiana na WhatsApp. Zadziała bez konta i aplikacji
Aktualizacja: 2025-08-05T20:48:53+02:00
20:05
Rusza pierwsze Mortal Kombat czatbotów. Google robi turniej
Aktualizacja: 2025-08-05T20:05:31+02:00
19:50
Składana hybryda iPada i MacBooka opóźniona. Nie składa mi się ta wizja
Aktualizacja: 2025-08-05T19:50:53+02:00
19:18
Marie Curie NIE Skłodowska. Rząd zawalczy o polskość banknotu
Aktualizacja: 2025-08-05T19:18:22+02:00
18:55
iPhone 17 trafi do nas wcześniej. Telekomy puściły farbę
Aktualizacja: 2025-08-05T18:55:27+02:00
18:37
Microsoft ma unikalną tapetę Windows na 50-lecie. Jak na stypę
Aktualizacja: 2025-08-05T18:37:56+02:00
18:26
Do Polski dotarły ostateczne maszyny budowlane. Zrobią nam Tarczę Wschód
Aktualizacja: 2025-08-05T18:26:00+02:00
17:57
Ludzkość właśnie odkryła nowego gada morskiego. Leżał... w muzeum
Aktualizacja: 2025-08-05T17:57:05+02:00
17:16
Twój hotel pisze na Booking i chce przelew. Skuteczność oszustów przeraża
Aktualizacja: 2025-08-05T17:16:31+02:00
16:37
Tak będzie wyglądał Windows 2030. Nie wszystkim się spodoba
Aktualizacja: 2025-08-05T16:37:30+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA