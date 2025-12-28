Logo
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Ekologia

Silny sztorm na Bałtyku. Wieje tak, że odwołują promy, a łeb urywa

Mgła nad lotniskiem, sztorm na morzu – w ostatnich tygodniach widzimy, jak bardzo zależni jesteśmy od pogody.

Adam Bednarek
baltyk
REKLAMA

"Na wybrzeżu obowiązuje ostrzeżenie na silny wiatr 2 stopnia!" – alarmuje IMGW w swoim facebookowym komunikacie. Prognozowany jest silny wiatr w porywach do 100 km/h, "co oznacza sztorm 11° w skali Beauforta".

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zwraca uwagę na trudne warunki nad morzem. Wśród możliwych zagrożeń wymieniono ryzyko cofki i lokalne podtopienia, a także zagrożenie dla zdrowia i mienia.

REKLAMA

Cofka, jak wyjaśnia IMGW, to zjawisko, kiedy silny wiatr i wysoki poziom morza blokują odpływ rzek. Powoduje to podnoszenie się wody w górnym biegu rzek i kanałów, co może prowadzić do podtopień.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, unikanie spacerów nad morzem i zabezpieczenie luźnych przedmiotów – czytamy w apelu IMGW.

Sztorm na Bałtyku. Promy zostały odwołane

Silny wiatr na morzu ma już swoje reperkusje. Wiele promów ze Szwecji do Gdańska musiało zostać odwołanych. Nie wyruszyły również w drugą stronę. Na stronie internetowej Polferries czytamy, że "ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne" trzeba było odwołać sobotni rejs z Gdańska i poniedziałkowy (29 grudnia) z Nynäshamn. Kolejne zaplanowane są dopiero na nowy rok – odpowiednio 2 i 3 stycznia.

Trójmiejska "Wyborcza" zauważa, że rejsy z Gdyni i Świnoujścia odbywają się jednak zgodnie z planem.

Jak widać pogoda psuje plany nie tylko na lotniskach. W Krakowie mogą odetchnąć z ulgą: "uff, wreszcie to nie my mamy problemy, ktoś może nas zrozumieć". Potęga żywiołu potrafi dać o sobie znać i przypomnieć, że człowiek ciągle jest zależny od natury. Choć w przypadku sztormu bardziej daje to do myślenia niż w sytuacji, kiedy lotnisko paraliżowane jest przez gęstą, ale jednak dość banalną mgłę.

REKLAMA

Przed silnym wiatrem ostrzega Alert RCB

Alert RCB został przesłany do odbiorców w powiecie: lęborskim, nowodworskim, puckim, wejherowskim oraz w Gdańsku, Gdyni i Sopocie (woj. pomorskie). "Uwaga! Dziś, w nocy i jutro (27/28.12) prognozowany silny wiatr. Unikaj otwartych przestrzeni, zabezpiecz dobytek" – brzmi komunikat.

Nad morzem wszyscy są pewnie przyzwyczajeni do takich sytuacji, ale jeśli ktoś liczył na spokojny koniec roku, to musi zakląć jak bosman ze słynnej piosenki Krzysztofa Klenczona: "Ech, do czorta!".

REKLAMA
Adam Bednarek
28.12.2025 16:00
Tagi: bałtykmorzepogoda
Najnowsze
13:30
Testujemy monitor MSI MAG 321CUP. "Niezwykła relacja ceny do możliwości"
Aktualizacja: 2025-12-28T13:30:00+01:00
8:50
iPhone w 2026 - który model wybrać? Sprawdziłem je wszystkie
Aktualizacja: 2025-12-28T08:50:00+01:00
8:40
Płyta CD zmartwychwstaje. Oto moja cicha bohaterka roku
Aktualizacja: 2025-12-28T08:40:00+01:00
8:30
Nie umiem już żyć bez Apple Watcha na nadgarstku. To uzależniające
Aktualizacja: 2025-12-28T08:30:00+01:00
8:20
Gównowacenie. Słowo roku 2025
Aktualizacja: 2025-12-28T08:20:00+01:00
8:10
Kupiłem elektryczny piecyk do pizzy. Najlepiej wydane 300 zł w tym roku
Aktualizacja: 2025-12-28T08:10:00+01:00
8:00
2026 to rok, w którym pożegnam Xboksa. Microsoft przeholował
Aktualizacja: 2025-12-28T08:00:00+01:00
16:50
Rywal Starlinka rozwija panele. Ma większego od Elona Muska
Aktualizacja: 2025-12-27T16:50:00+01:00
16:40
Elon Musk cały czas gada o robotach. LG wprowadza je do sprzedaży
Aktualizacja: 2025-12-27T16:40:00+01:00
16:30
Galaxy Z TriFold kontra rzeczywistość. Porażka w testach wytrzymałości
Aktualizacja: 2025-12-27T16:30:00+01:00
16:20
Monitory marzeń. Za rok poproszę Mikołaja o Samsunga
Aktualizacja: 2025-12-27T16:20:00+01:00
16:10
Twórca ChatGPT odpływa. „Nie odkryliście mojego geniuszu”
Aktualizacja: 2025-12-27T16:10:00+01:00
16:00
Google w końcu pozwoli ci zmienić ten żenujący adres email
Aktualizacja: 2025-12-27T16:00:00+01:00
13:30
Gdy biznes spotyka gaming. Recenzja MSI Pro DP180, który nie wybiera stron
Aktualizacja: 2025-12-27T13:30:00+01:00
8:50
O co chodzi z cenami RAM-u? Wyjaśniamy dlaczego jest drogo i będzie drożej
Aktualizacja: 2025-12-27T08:50:00+01:00
8:40
Komputerek z GPS na kierownicy zamiast smartfona. Ma to sens?
Aktualizacja: 2025-12-27T08:40:00+01:00
8:30
W 2025 r. doczekałem się lepszych baterii w telefonach. Chcę je wszędzie
Aktualizacja: 2025-12-27T08:30:00+01:00
8:20
W 2025 nie kupiłem Switcha 2. Niczego nie żałuję
Aktualizacja: 2025-12-27T08:20:00+01:00
8:10
Jeden klik i masz dwa razy więcej RAM-u. Największa ściema w historii komputerów
Aktualizacja: 2025-12-27T08:10:00+01:00
8:00
Tych sprzętów Apple'a nie kupuj. Zaraz dostaną nowe wersje
Aktualizacja: 2025-12-27T08:00:00+01:00
16:40
Całkowite zaćmienie Słońca nareszcie blisko Polski. Na taki spektakl czekaliśmy od dekad
Aktualizacja: 2025-12-26T16:40:00+01:00
16:30
Elektryczne busy miały zmienić wszystko. Na razie zostają konie
Aktualizacja: 2025-12-26T16:30:00+01:00
16:20
Gigantyczna dziura w ziemi zamieni się w najgłębsze jezioro w Polsce. Tak żegnamy węgiel
Aktualizacja: 2025-12-26T16:20:00+01:00
16:10
Lotnisko w Krakowie może zostać zamknięte na trzy miesiące. Pas startowy nie daje już rady
Aktualizacja: 2025-12-26T16:10:00+01:00
16:10
Ten robot naprawdę umie skakać. Dreame X50 Ultra - test
Aktualizacja: 2025-12-26T16:10:00+01:00
16:00
Ucieczka z więzienia nigdy nie była tak prosta. Strażnicy są przerażeni nowymi dronami
Aktualizacja: 2025-12-26T16:00:00+01:00
16:00
XXI w. będzie stuleciem walki o wodę, która przeora naszą planetę
Aktualizacja: 2025-12-26T16:00:00+01:00
14:53
Kometa 3I/Atlas ma coś, co nie powinno istnieć. Niezwykła anomalia, albo "silnik rakietowy"
Aktualizacja: 2025-12-26T14:53:28+01:00
10:00
Apple w pułapce pamięci. Cena iPhone'a wystrzeli w górę
Aktualizacja: 2025-12-26T10:00:00+01:00
9:30
Wojsko przejęło strategiczną polską hutę. "Stalowy fundament naszej zbrojeniówki"
Aktualizacja: 2025-12-26T09:30:00+01:00
9:00
Listonosz przyniesie ci instrukcję przetrwania. "Najważniejsza lektura tego roku"
Aktualizacja: 2025-12-26T09:00:00+01:00
7:50
Idziecie do kina i przez kilka godzin gadacie. Ludzie, co z wami?
Aktualizacja: 2025-12-26T07:50:00+01:00
7:40
Apple'u, proszę! 9 życzeń do Mikołaja z Cupertino na 2026 rok
Aktualizacja: 2025-12-26T07:40:00+01:00
7:30
Zuckerbergu, obiecywałeś Facebooka "jak kiedyś". Chyba robisz sobie jaja
Aktualizacja: 2025-12-26T07:30:00+01:00
7:20
System kaucyjny to wielkie rozczarowanie. Co z tym krajem jest nie tak?
Aktualizacja: 2025-12-26T07:20:00+01:00
7:10
W 2025 r. kupiłem myszkę ergonomiczną. Nie wracam do zwykłej
Aktualizacja: 2025-12-26T07:10:00+01:00
7:00
Dostałeś iPhone'a na Święta? Ustaw i sprawdź 19 rzeczy na start
Aktualizacja: 2025-12-26T07:00:00+01:00
16:10
Polska sztuczna inteligencja będzie oczami niemieckiej armii. Widzi wszystko, nawet w nocy
Aktualizacja: 2025-12-25T16:10:00+01:00
16:00
Niewidzialny kamuflarz i lekki pancerz. W Polsce powstają przełomowe materiały dla wojska
Aktualizacja: 2025-12-25T16:00:00+01:00
11:49
Coś niedobrego działo się w nocy nad Polską. Wojsko wydało komunikat
Aktualizacja: 2025-12-25T11:49:31+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA