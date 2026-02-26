REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Ludzie wolą drogie telefony. Galaxy S25 Ultra właśnie to pokazał

Zeszłoroczne smartfony Samsunga z serii Galaxy S25 mogły pochwalić się naprawdę ogromną popularnością. To niesamowite, że ludzie wolą droższe niż tańsze modele. 

Albert Żurek
S25 Ultra vs S25
REKLAMA

Sztandarowe modele koreańskiego producenta od lat są jednymi z najchętniej wybieranych smartfonów na świecie. Przegrywają tylko z Applem, którego iPhone’y dominują rankingi popularności.

REKLAMA

Samsung Galaxy S25 pokonał Galaxy S24. Liczby nie kłamią

Z najnowszego raportu Counterpoint wynika, że seria Galaxy S25 wydana w 2025 r. znacząco przewyższyła wcześniejszą generację S24. W tym samym okresie od premiery w lutym do końca roku w grudniu zeszłoroczne modele sprzedały się o 5 proc. lepiej niż urządzenia z 2024 r. 

Tylko w pierwszym miesiącu debiutu S25 charakteryzował się niższą popularnością. W późniejszych miesiącach urządzenia sprzedawały się lepiej albo równało się z poprzednikiem. 5-procentowy wyższy wynik dotyczy jednak całej rodziny S25. Najchętniej wybierany model w postaci S25 Ultra mógł pochwalić się o 7 proc. wyższą sprzedażą.

Twórcy raportu nie wskazują konkretnych liczb. Należy jednak pamiętać, że Samsung sprzedaje dziesiątki milionów swoich urządzeń na cały świat każdego roku. Ze styczniowych informacji wynika, że wszystkie modele S25 razem wzięte w styczniu osiągnęły przeszło 30 mln sprzedanych egzemplarzy. W przypadku 5-procentowej różnicy mówimy zatem o kwestii 1,5 mln urządzeń. 

Czytaj też:

Droższy S25 Ultra popularniejszy niż tańszy S25 

Interesujący jest również fakt rozkładu udziału poszczególnych modeli smartfonów z serii S25. Mogłoby się wydawać, że to najtańszy model będzie najpopularniejszy ze względu na niższy próg wejścia. Prawda jest jednak taka, że to właśnie najdroższy S25 Ultra stanowił największą część sprzedanych urządzeń z serii S25. Udział prezentuje się następująco:

  • Samsung Galaxy S25 Ultra - 46 proc. sprzedanych smartfonów z serii S25,
  • Samsung Galaxy S25 - 35 proc. sprzedanych smartfonów S25,
  • Samsung Galaxy S25 Plus - 19 proc. sprzedanych smartfonów S25.

Podobny trend zauważano we wcześniejszej generacji smartfonów z serii S24:

  • Samsung Galaxy S24 Ultra - 45 proc. sprzedanych smartfonów z serii S24,
  • Samsung Galaxy S24 - 36 proc. sprzedanych smartfonów S24,
  • Samsung Galaxy S24 Plus - 19 proc. sprzedanych smartfonów S24.

Oznacza to, że sam S25 Ultra od lutego do grudnia 2025 r. sprzedał się w ok. 13,5 mln egzemplarzy. Dzięki temu smartfon wskoczył na 9. miejsce rankingu najlepiej sprzedających się smartfonów w minionym roku. 

REKLAMA

Rynek smartfonów przez większość 2025 r. stał w bardzo dobrym położeniu, lecz pod koniec roku doszło do istnej katastrofy. Ze względu na wysokie zainteresowanie sztuczną inteligencją ceny pamięci wzrosły kilkukrotnie. Niestety, ale to również zauważalnie wpłynie na rynek smartfonów. Samsung musiał zdecydować się na podwyżki cen serii S26. Podobną taktykę mogą zastosować pozostali popularni producenci urządzeń.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA
Albert Żurek
26.02.2026 08:36
Tagi: AndroidAppleSamsungSmartfony
Najnowsze
8:36
Ludzie wolą drogie telefony. Galaxy S25 Ultra właśnie to pokazał
Aktualizacja: 2026-02-26T08:36:41+01:00
7:48
Galaxy S26 z funkcją przyszłości. Zakreślasz i wiesz wszystko
Aktualizacja: 2026-02-26T07:48:21+01:00
7:03
Tani MacBook będzie wybrakowany. Lista cięć wręcz boli
Aktualizacja: 2026-02-26T07:03:54+01:00
7:00
Kiedy światłowód w mojej okolicy? Tak łatwo to sprawdzisz
Aktualizacja: 2026-02-26T07:00:00+01:00
6:20
Beksiński używał Maca zanim to było modne. Możesz go zdobyć
Aktualizacja: 2026-02-26T06:20:00+01:00
6:15
Skały dosłownie się rozlały. Satelity uchwyciły niezwykły moment
Aktualizacja: 2026-02-26T06:15:00+01:00
6:10
Jest klima, nie ma toalet. Nowe pociągi podpaliły internet
Aktualizacja: 2026-02-26T06:10:00+01:00
6:05
Koniec z telefonami w szkołach? Nowacka mówi wprost o terminie
Aktualizacja: 2026-02-26T06:05:00+01:00
6:00
Aplikacje sklepowe przegoniły telewizję. Totalnie zmieniły nasze zakupy
Aktualizacja: 2026-02-26T06:00:00+01:00
21:14
Samsung Galaxy S26 Ultra kontra najlepsze Androidy. Starcie tytanów
Aktualizacja: 2026-02-25T21:14:23+01:00
20:30
Kolory Galaxy S26 walczą z nudą. Jest w czym wybierać
Aktualizacja: 2026-02-25T20:30:11+01:00
20:00
Galaxy S26 kontra iPhone 17. Który lepszy?
Aktualizacja: 2026-02-25T20:00:23+01:00
19:20
Największy problem Galaxy? Właśnie przestał istnieć
Aktualizacja: 2026-02-25T19:20:58+01:00
19:00
Nowe Galaxy Buds4 Pro. Małe, lekkie i zaskakująco dopracowane
Aktualizacja: 2026-02-25T19:00:00+01:00
19:00
Samsung miażdży Apple'a funkcjami dla Polaków. Ogarnijcie się tam w Cupertino
Aktualizacja: 2026-02-25T19:00:00+01:00
19:00
Ceny Galaxy S26, S26+ i S26 Ultra. Pamięć nie wzięła jeńców
Aktualizacja: 2026-02-25T19:00:00+01:00
19:00
Nikt nie podejrzy, co masz na ekranie. Żaden inny telefon tego nie ma
Aktualizacja: 2026-02-25T19:00:00+01:00
19:00
Galaxy S26 z Pocztą Głosową jakiej nie było. Rozprawi się ze spamerami
Aktualizacja: 2026-02-25T19:00:00+01:00
19:00
Samsung Galaxy S26 Ultra to król Androida. Specyfikacja wymiata
Aktualizacja: 2026-02-25T19:00:00+01:00
19:00
Samsung Galaxy S26 to mały potwór. Najmniejszy z najlepszych
Aktualizacja: 2026-02-25T19:00:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA