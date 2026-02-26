Ludzie wolą drogie telefony. Galaxy S25 Ultra właśnie to pokazał

Ładowanie...

Sztandarowe modele koreańskiego producenta od lat są jednymi z najchętniej wybieranych smartfonów na świecie. Przegrywają tylko z Applem, którego iPhone’y dominują rankingi popularności.

Samsung Galaxy S25 pokonał Galaxy S24. Liczby nie kłamią

Z najnowszego raportu Counterpoint wynika, że seria Galaxy S25 wydana w 2025 r. znacząco przewyższyła wcześniejszą generację S24. W tym samym okresie od premiery w lutym do końca roku w grudniu zeszłoroczne modele sprzedały się o 5 proc. lepiej niż urządzenia z 2024 r.

Tylko w pierwszym miesiącu debiutu S25 charakteryzował się niższą popularnością. W późniejszych miesiącach urządzenia sprzedawały się lepiej albo równało się z poprzednikiem. 5-procentowy wyższy wynik dotyczy jednak całej rodziny S25. Najchętniej wybierany model w postaci S25 Ultra mógł pochwalić się o 7 proc. wyższą sprzedażą.

Twórcy raportu nie wskazują konkretnych liczb. Należy jednak pamiętać, że Samsung sprzedaje dziesiątki milionów swoich urządzeń na cały świat każdego roku. Ze styczniowych informacji wynika, że wszystkie modele S25 razem wzięte w styczniu osiągnęły przeszło 30 mln sprzedanych egzemplarzy. W przypadku 5-procentowej różnicy mówimy zatem o kwestii 1,5 mln urządzeń.

Droższy S25 Ultra popularniejszy niż tańszy S25

Interesujący jest również fakt rozkładu udziału poszczególnych modeli smartfonów z serii S25. Mogłoby się wydawać, że to najtańszy model będzie najpopularniejszy ze względu na niższy próg wejścia. Prawda jest jednak taka, że to właśnie najdroższy S25 Ultra stanowił największą część sprzedanych urządzeń z serii S25. Udział prezentuje się następująco:

Samsung Galaxy S25 Ultra - 46 proc. sprzedanych smartfonów z serii S25,

Samsung Galaxy S25 - 35 proc. sprzedanych smartfonów S25,

Samsung Galaxy S25 Plus - 19 proc. sprzedanych smartfonów S25.

Podobny trend zauważano we wcześniejszej generacji smartfonów z serii S24:

Samsung Galaxy S24 Ultra - 45 proc. sprzedanych smartfonów z serii S24,

Samsung Galaxy S24 - 36 proc. sprzedanych smartfonów S24,

Samsung Galaxy S24 Plus - 19 proc. sprzedanych smartfonów S24.

Oznacza to, że sam S25 Ultra od lutego do grudnia 2025 r. sprzedał się w ok. 13,5 mln egzemplarzy. Dzięki temu smartfon wskoczył na 9. miejsce rankingu najlepiej sprzedających się smartfonów w minionym roku.

Rynek smartfonów przez większość 2025 r. stał w bardzo dobrym położeniu, lecz pod koniec roku doszło do istnej katastrofy. Ze względu na wysokie zainteresowanie sztuczną inteligencją ceny pamięci wzrosły kilkukrotnie. Niestety, ale to również zauważalnie wpłynie na rynek smartfonów. Samsung musiał zdecydować się na podwyżki cen serii S26. Podobną taktykę mogą zastosować pozostali popularni producenci urządzeń.

26.02.2026

