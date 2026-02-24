REKLAMA
Nowy Samsung wykryje ciała obce. To uratuje twój ekran

Samsung wraz z nową generacją składanych smartfonów zabezpieczy najbardziej wrażliwy element urządzeń - ekran. Telefon ostrzeże cię, zanim zdążysz uszkodzić wyświetlacz.

Albert Żurek
W tym roku oprócz klasycznego Galaxy Z Folda i Z Flipa 8 koreański producent ma wydać także ulepszoną wersję Z Wide Fold o szerszym ekranie. Sprzęt będzie stanowić bezpośrednią odpowiedź dla pierwszego składanego iPhone'a. Samsung w swoim szerszym składaku zastosuje ulepszenie tak ciekawe, że nawet Apple mu pozazdrości.

Składane smartfony Samsunga wykryją ciała obce 

Samsung od lat stara się ulepszyć składane ekrany w taki sposób, aby charakteryzowały się możliwie najwyższym stopniem odporności na uszkodzenia mechaniczne. Wraz z nadchodzącym Galaxy Z Wide Fold (nieoficjalna nazwa) ma pojawić się tzw. wykrywanie ciał obcych. 

Wzmiankę na temat funkcji zauważono w kodzie źródłowym wyciekłej wersji One UI 9.0, która zostanie wprowadzona na rynek wraz z tegorocznymi składanymi modelami. Rozwiązanie ma działać w taki sposób, że jeśli telefon nie będzie mógł zostać w pełni złożony z powodu obecności obcych materiałów, sprzęt ostrzeże o tym użytkownika.

Rozwiązanie będzie przypominać użytkownikowi o konieczności sprawdzenia, czy między ekranem nie znajdują się przedmioty, które mogłyby uniemożliwić całkowite złożenie telefonu. Dzięki rozwiązaniu Samsung ma pomóc zapobiegać trwałym fizycznym uszkodzeniom ekranu. 

Z doniesień serwisu Android Authority wynika, że wykrywanie ciał obcych ma być dostępne nie tylko dla szerszego Galaxy Z Wide Fold. Rozwiązanie zostanie wdrożone dla klasycznego Z Folda 8 oraz Z Flipa 8. Jest również szansa, że Samsung wprowadzi nową funkcję zabezpieczeń dla starszych modeli, które otrzymają aktualizacje do najnowszej wersji oprogramowania.

Czytaj też:

Spojrzenie na Galaxy Z Wide Fold pokazuje nową erę składaków

Dotychczasowe składane smartfony Samsunga, takie jak seria Z Fold oraz Z Flip, wyróżniały się na tle klasycznych modeli pozbawionych elastycznych ekranów. Z Flip pozwala zmniejszyć rozmiar telefonu o pół, natomiast Z Fold po złożeniu przypomina klasyczny telefon, a po rozłożeniu zamienia się w tablet.

Wide Fold ze względu na wydłużone, bardziej prostokątne proporcje ekranu może być znacznie ciekawszy dla kupującego. Sprzęt eliminuje problem czarnych pasów podczas oglądania filmów. Z drugiej strony Apple również w pierwszym składanym modelu zdecyduje się na szeroką formę. Galaxy Z Wide Fold może zyskać znacznie większą popularność niż dotychczasowe Foldy i Flipy. 

Albert Żurek
24.02.2026 18:53
Tagi: AndroidAppleiPhoneSamsungSkładane smartfonySmartfony
Nowy Samsung wykryje ciała obce. To uratuje twój ekran
