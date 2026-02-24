REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Popularny Samsung bez One UI 8.5. Nietypowa sytuacja

Samsung może już nie zaktualizować popularnego modelu do wersji One UI 8.5. Mimo że telefon obecnie działa pod kontrolą One UI 8.0 z Androidem 16. 

Albert Żurek
S21 FE koniec
Samsung szykuje się do wydania One UI 8.5, która ma zadebiutować wraz z serią Galaxy S26. Aktualizacja dla starszych modeli najprawdopodobniej zostanie udostępniona w nadchodzących tygodniach. Choć oczekiwaliśmy, że uaktualnienie trafi na wszystkie smartfony, które otrzymały One UI 8.0., pracownik Samsunga twierdzi inaczej.

Samsung Galaxy S21 FE bez aktualizacji do One UI 8.5

Główne smartfony z rodziny Galaxy S21 nie otrzymały aktualizacji do One UI 8.0 w tym roku. Finalnym uaktualnieniem dla tych modeli było One UI 7.0 bazujące na Androidzie 15. Natomiast tańszy przedstawiciel serii S21 FE w październiku minionego roku otrzymał jeszcze ostatnią Androida 16 wraz z nakładką One UI 8.0.

Dotychczas urządzania, które otrzymywały "duże" wydania systemu, automatycznie otrzymywały też pomniejsze wersje One UI. W przypadku S21 FE może być inaczej. Jeden z pracowników Samsung Indie, zapytany przez użytkownika o aktualizację do One UI 8.5, odpowiedział, że smartfon kwalifikuje się wyłącznie do aktualizacji z Androidem 16 oraz poprawek zabezpieczeń do stycznia 2027 r. 

Pracownik obsługi klienta Samsunga jednocześnie stwierdził, że "urządzenie nie otrzyma aktualizacji One UI 8.5".

Galaxy S21 FE został wydany na początku 2022 r. i od wyciągnięcia z pudełka działał pod kontrolą Androida 12 wraz z nakładką One UI 4. Już po premierze potwierdzono, że sprzęt otrzyma cztery duże aktualizacje systemu Android oraz One UI, a także pięć lat wsparcia poprawek bezpieczeństwa. Od premiery minęły cztery lata i sprzęt faktycznie został zaktualizowany do Androida 16. Jednak wcześniejszy harmonogram sugerował wsparcie telefonu do 2027 r.

Pomyłka czy sprawdzona informacja?

Przedstawiciel działu wsparcia Samsung Indie jasno zaznaczył, że smartfon nie otrzyma już żadnych aktualizacji - ani One UI 8.5, ani wsparcia bezpieczeństwa. Pamiętajmy, że Samsung zmienił podejście do swoich aktualizacji i teraz pośrednie uaktualnienia One UI X.5 wprowadzają więcej zmian niż główne wydania. 

Dlatego mimo zapewnień wciąż istnieje spora szansa, że One UI 8.5 trafi na S21 FE. Samsung nie wydał oprogramowania w stabilnej wersji dla żadnego z telefonów, więc lepiej uzbroić się w cierpliwość.

Albert Żurek
24.02.2026 17:27
