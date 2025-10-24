REKLAMA
Świetny Samsung dostał ostatnią aktualizację Androida. Śpij słodko

Jeden z najlepszych smartfonów Samsung Galaxy ostatnich lat właśnie otrzymuje ostatnią dużą aktualizację Androida. To finalne uaktualnienie - więcej już takich nie będzie.

Albert Żurek
Świetny Samsung dostał ostatnią aktualizację Androida. Śpij słodko
Mowa o Galaxy S21 FE wydanym na początku 2022 r. Druga w historii fanowska edycja startowała z Androidem 12 i One UI 4. Producent zobowiązał się do czterech dużych aktualizacji. Niestety, ale zaraz kompletnie wywiąże się ze swojej obietnicy.

Samsung Galaxy S21 FE z finalną aktualizacją systemu Android. 16 będzie ostatnim

Proces wdrażania systemu operacyjnego One UI 8 bazującego na Androidzie 16 rozpoczął się we wrześniu 2025 r. i wciąż trwa. Pierwszą serią w kolejce do aktualizacji była Galaxy S25, ale z czasem oprogramowanie zaczęło trafiać na wcześniejsze modele: S24, S23, S22. Zwykła seria S21 wydana na początku 2021 r. już się nie załapała - One UI 7 i Android 15 jest ostatnim systemem dla tych modeli, natomiast S21 FE został wprowadzony tuż obok S22.

Pierwsi użytkownicy Galaxy S21 FE z całego świata zauważają, że tańsza wersja sztandarowego smartfona Samsunga z 2022 r. też wreszcie otrzymuje One UI 8 i Androida 16. Aktualizacja została oznaczona numerem G990EXXUIHYJ2 i wymaga pobrania paczki o rozmiarze przekraczającym 2 GB.

Poza Androidem 16, paczka plików zawiera także poprawki zabezpieczeń datowane na wrzesień 2025 r., które usuwają potencjalne luki w zabezpieczeniach telefonu. Dlaczego ta aktualizacja jest taka ważna? Ponieważ będzie to ostatnie uaktualnienie Androida dla tego modelu. Samsung Galaxy S21 FE nie otrzyma kolejnych wersji systemu sygnowanego zielonym ludzikiem - użytkownicy nie mają co liczyć na możliwość pobrania Androida 17 w przyszłości.

Wynika to z faktu, że Samsung w dawniejszych urządzeniach prowadził politykę zakładającą maksymalnie cztery aktualizacje systemu oraz pięć lat poprawek bezpieczeństwa dla sztandarowych modeli. Tańsze urządzenia z serii Galaxy A otrzymywały odpowiednio trzy i cztery lata.

Dzisiaj Samsung w sztandarowej serii smartfonów Galaxy S gwarantuje siedem lat aktualizacji Androida i bezpieczeństwa, a wszystkie modele z rodziny Galaxy A oferują sześcioletnie wsparcie. Wiele zmieniło się przez ostatnie lata pod względem aktualizacji, ale nowa polityka nie działa wstecz. Dlatego nawet takie modele jak Galaxy S21 FE przestają być aktualizowane.

Nowszego Androida już nie będzie, ale One UI 8.5 już tak

To jednak nie tak, że telefon nie otrzyma już żadnych uaktualnień. Samsung powinien udostępnić dla niego jeszcze One UI 8.5, które ma wprowadzić zauważalnie większe zmiany niż One UI 8. Pośrednia aktualizacja nakładki powinna zostać udostępniona na początku 2026 r., najprawdopodobniej po premierze serii Galaxy S26. Poza tym posiadacze S21 FE mogą liczyć na aktualizacje bezpieczeństwa do początku 2027 r.

Albert Żurek
24.10.2025 15:00
Tagi: Aktualizacja AndroidaSamsungSmartfony
