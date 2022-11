To jest smartfon, którego szukasz. Samsung Galaxy S21 FE po (prawie) roku - recenzja długoterminowa

Samsunga Galaxy S21 FE co prawda nie używałem osobiście, ale za to używa go moja żona. I to niemal od dnia polskiej premiery. Był to jedyny telefon, jakiego używała w tym czasie (z dwutygodniową przerwą na Galaxy Z Flip 4), więc smartfon rzeczywiście był w stałym użyciu przez niemal rok.