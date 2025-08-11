/
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka

To niesamowite. Nagrano moment pęknięcia ziemi podczas trzęsienia

To wydarzenie może przejść do historii badań nad zjawiskami sejsmicznymi. Zespół badaczy zarejestrował moment, w którym powierzchnia ziemi dosłownie pęka podczas silnego trzęsienia.

Marcin Kusz
Historyczne nagranie pęknięcia ziemi podczas trzęsienia
REKLAMA

Nagranie pokazuje, jak uskoki rozdzielają skorupę ziemską. To pierwszy tak wyraźny zapis tego procesu i potencjalny przełom w zrozumieniu mechaniki wstrząsów.

REKLAMA

Jak uchwycono ten wyjątkowy moment?

Jak czytamy na łamach Times of India, do rejestracji doszło w trakcie trzęsienia o sile 7,1 w skali Richtera. Naukowcy spodziewali się, że w rejonie może dojść do silniejszych wstrząsów, dlatego wcześniej ustawili tam specjalistyczny sprzęt. Gdy ziemia zaczęła drżeć, urządzenia uchwyciły dynamiczne przemieszczenie się mas skalnych oraz powstawanie widocznej szczeliny rozciągającej się na setki metrów. Takie momenty trwają zazwyczaj ułamki sekund i w przeszłości były niemal niemożliwe do zarejestrowania w takiej jakości.

Dlaczego nagranie jest przełomem dla sejsmologii?

Sejsmolodzy podkreślają, że możliwość obserwowania rozrywania uskoku w zwolnionym tempie, klatka po klatce, to prawdziwy przełom w badaniach nad trzęsieniami ziemi. Dzięki takiemu zapisowi można z niezwykłą dokładnością określić tempo propagacji pęknięcia, jego początkowy punkt oraz sposób, w jaki szczelina rozwija się wzdłuż uskoku. Analiza pozwala również obliczyć skalę energii uwolnionej w trakcie wstrząsu i ustalić, w jakim kierunku rozprzestrzeniały się fale sejsmiczne. Może to mieć duże znaczenie dla oceny zagrożenia w poszczególnych obszarach.

Zgromadzone w ten sposób dane są bezcenne dla udoskonalania modeli prognozowania i mogą przyczynić się do opracowania systemów ostrzegania działających szybciej i precyzyjniej niż dotychczas. Dodatkowo stanowią one solidną podstawę dla inżynierów, którzy projektują budynki, mosty czy linie energetyczne w regionach o podwyższonej aktywności sejsmicznej, umożliwiając tworzenie konstrukcji lepiej przystosowanych do wytrzymywania gwałtownych wstrząsów.

Co będzie dalej z tym odkryciem?

Materiał trafił do międzynarodowego zespołu ekspertów, którzy zestawią je z danymi sejsmicznymi z tego samego wydarzenia. Równolegle planowane są symulacje laboratoryjne w warunkach kontrolowanych, które pozwolą sprawdzić, jak różne rodzaje podłoża i struktury uskoków wpływają na dynamikę pęknięcia. Efektem ma być szczegółowa mapa zależności, która pomoże przewidywać skutki przyszłych trzęsień w konkretnych lokalizacjach.

Zobacz także:

REKLAMA

Pierwsze wyniki analiz mogą zostać opublikowane w ciągu najbliższego roku. Dla świata nauki to nie tylko wyjątkowy zapis wideo, ale przede wszystkim narzędzie do głębszego zrozumienia jednego z najpotężniejszych procesów naturalnych na Ziemi.

*Grafika wprowadzająca wygenerowana przez AI

REKLAMA
Marcin Kusz
11.08.2025 17:16
Tagi: naukowcytrzęsienie ziemi
Najnowsze
16:50
Najlepsze sprzęty dla ucznia - ranking akcesoriów i urządzeń do 1000 zł
Aktualizacja: 2025-08-11T16:50:31+02:00
16:39
Samsung widzi twój bałagan w przeglądarce. I zrobi z tym porządek
Aktualizacja: 2025-08-11T16:39:45+02:00
16:01
Od tego wyroku zależy, kto wygra. My czy algorytmy
Aktualizacja: 2025-08-11T16:01:03+02:00
15:45
Apple szykuje nową Siri. W końcu będzie miała sens
Aktualizacja: 2025-08-11T15:45:01+02:00
15:30
Najlepsze sprzęty dla ucznia - ranking akcesoriów i urządzeń do 500 zł
Aktualizacja: 2025-08-11T15:30:27+02:00
14:53
Pozywa Microsoft, bo nie chce wyrzucać dwóch laptopów. I może mieć rację
Aktualizacja: 2025-08-11T14:53:18+02:00
14:28
Najlepsze sprzęty dla ucznia - ranking akcesoriów i urządzeń do 250 zł
Aktualizacja: 2025-08-11T14:28:15+02:00
13:52
Tak swoim smartfonem jeszcze nie płaciłeś. Nowa funkcja trafi do Polski
Aktualizacja: 2025-08-11T13:52:22+02:00
13:43
Idziesz zrealizować receptę, a ktoś oddaje puste opakowania. Farmaceuci wkurzeni
Aktualizacja: 2025-08-11T13:43:44+02:00
12:50
Kupujesz telefon, a zegarek lub słuchawki dostajesz gratis. Samsung ma mega promocję
Aktualizacja: 2025-08-11T12:50:22+02:00
11:47
Tak Rosjanie zakłócają GPS. Źródłem jest baza oddalona 60 km od Polski
Aktualizacja: 2025-08-11T11:47:21+02:00
11:28
Będziesz grał w gry kręcąc korbką. Dosłownie
Aktualizacja: 2025-08-11T11:28:20+02:00
10:33
Bunt użytkowników ChataGPT. Zagrozili, że przestaną płacić
Aktualizacja: 2025-08-11T10:33:43+02:00
9:59
Zwroty z AliExpress ujawniają dane Polaków. Twoje też
Aktualizacja: 2025-08-11T09:59:45+02:00
9:12
Gość od ChataGPT mówi, że w historii nigdy nie było lepiej. Ma mocny przekaz do młodych ludzi
Aktualizacja: 2025-08-11T09:12:09+02:00
9:02
Napiła się wody z tatrzańskiego potoku. Źle się skończyło
Aktualizacja: 2025-08-11T09:02:16+02:00
8:04
Dłużej działają, ale jakim kosztem. Producent mówi, dlaczego zegarki konkurencji są gorsze
Aktualizacja: 2025-08-11T08:04:33+02:00
6:32
PlayStation 5 idzie jak burza. Goni branżową legendę
Aktualizacja: 2025-08-11T06:32:06+02:00
6:30
128 GB pamięci w telefonie za grube tysiące to chyba za mało. Trochę to zajęło Apple'owi
Aktualizacja: 2025-08-11T06:30:19+02:00
6:30
Jaki pionowy odkurzacz Dreame wybrać? Przegląd wszystkich rozwiązań
Aktualizacja: 2025-08-11T06:30:00+02:00
6:20
Bolt z nową super opcją. Możesz zamawiać przejazdy dla całej rodziny
Aktualizacja: 2025-08-11T06:20:00+02:00
17:00
Dadzą mieszkańcom nowe worki na śmieci. Na nowy rodzaj odpadów
Aktualizacja: 2025-08-10T17:00:00+02:00
16:30
Turcja z najpotężniejszą jak dotąd bombą. Moc porównywalna z bronią jądrową
Aktualizacja: 2025-08-10T16:30:00+02:00
16:20
Lasery wchodzą do służby w wojsku. Jest jednak malutki problem
Aktualizacja: 2025-08-10T16:20:00+02:00
16:10
Naddźwiękowe loty wracają do USA. Po 52 latach zniesiono zakaz
Aktualizacja: 2025-08-10T16:10:00+02:00
16:00
Obwiniali maszty za złą pogodę. Brzmi znajomo? A to historia sprzed wojny
Aktualizacja: 2025-08-10T16:00:00+02:00
15:30
"Skorzystaj z AI" - radzi bonzo z Microsoftu, który zwolnił 9 tys. osób. Miło z jego strony
Aktualizacja: 2025-08-10T15:30:00+02:00
15:00
Zaraz po wojnie wymyślił nową, lepszą przyszłość. I od razu przed nią ostrzegał
Aktualizacja: 2025-08-10T15:00:00+02:00
13:15
Jest mistrz świata w szachach wśród... botów. Czatbot od Muska zmiażdżony w finale 
Aktualizacja: 2025-08-10T13:15:00+02:00
7:52
Dlaczego mówimy przez sen? Oni już wiedzą
Aktualizacja: 2025-08-10T07:52:00+02:00
7:42
Stworzył ekspres do kawy z funkcją gamingowego PC. Bo mógł
Aktualizacja: 2025-08-10T07:42:00+02:00
7:32
Dojazd z lotniska w Paryżu. RER, metro i Uber - ceny 2025 r.
Aktualizacja: 2025-08-10T07:32:00+02:00
7:23
Chińczycy pilnowali amerykańskiego bezpieczeństwa. Kogoś mocno pogięło
Aktualizacja: 2025-08-10T07:23:00+02:00
7:12
Ludzie wybierają ChataGPT zamiast terapeuty. Idzie ważna zmiana
Aktualizacja: 2025-08-10T07:12:00+02:00
7:01
Radioaktywne gniazdo os. Znaleziono je w bazie atomowej
Aktualizacja: 2025-08-10T07:01:00+02:00
16:50
Autonomiczne taksówki zabiją małe lokalne sklepy. Już się to dzieje
Aktualizacja: 2025-08-09T16:50:00+02:00
16:40
Roboty seksualne. Gdzie są granice intymności w erze androidów?
Aktualizacja: 2025-08-09T16:40:00+02:00
16:30
Zmarł Jim Lovell. Człowiek, który znał smak ciszy między gwiazdami
Aktualizacja: 2025-08-09T16:30:00+02:00
16:20
Trwa oblężenie oazy prawdy i wolności. Wikipedia walczy z botami AI i może przegrać
Aktualizacja: 2025-08-09T16:20:00+02:00
16:10
Jedna z najsłynniejszych aplikacji na Windowsa z krytyczną luką. Zaktualizuj jeszcze dziś
Aktualizacja: 2025-08-09T16:10:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA