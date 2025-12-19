Xiaomi ma dla ciebie pomysł na prezent. Te ceny nie utrzymają się długo

Ładowanie...

Aczkolwiek, jeśli ktoś niekoniecznie chce się spieszyć z zakupami, żeby zdążyć przed świętami – będzie miał trochę czasu. Grunt, żeby ostateczną decyzję podjąć jeszcze przed nowym rokiem.

Na jakie sprzęty Xiaomi warto szczególnie zwrócić uwagę, planując świąteczne prezenty?

REDMI Note 14 Pro 5G to smartfon dla tych, którzy chcą wszystkiego... w zaskakującej cenie

Mój osobisty faworyt z tej listy, głównie za dwie rzeczy.

Po pierwsze – REDMI Note 14 Pro 5G ma obecnie po prostu fenomenalną cenę. O ile bowiem standardowo (wersja 8+256 GB) jego cena rekomendowana wynosi 1799 zł, o tyle do końca roku w oficjalnym sklepie możemy go kupić za... 1149 zł. Ogromna obniżka, szczególnie że mówimy o telefonie, który mój redakcyjny kolega określił mianem „pretendenta do czołówki", a spory ekran AMOLED nazwał „majstersztykiem".

Po kilkunastu dniach obcowania z REDMI Note 14 Pro 5G muszę się z nim zgodzić, a przy okazji dodać, że jak na telefon w tej cenie jest tutaj zaskakująco mało kompromisów. Obudowa spełnia normę odporności IP68, system aparatów (z matrycą 200 megapikseli) robi robotę, a funkcje AI potrafią się naprawdę przydać. Do tego spory akumulator, połączony z energooszczędnym procesorem i możemy zapomnieć o ładowarce. Ewentualnie możemy sobie o niej przypomnieć, korzystając z szybkiego ładowania (45 W).

Co jeszcze? Przyznaję się bez bicia, że niesamowicie spodobały mi się... plecki telefonu, a raczej zestawienie kolorów i tekstur, które tutaj znajdziemy.

Nie dość, że ładne, to jeszcze praktyczne, bo telefon zdecydowanie pewniej leży w dłoni niż przy gładkim wykończeniu.

Xiaomi OpenWear Stereo Pro to słuchawki dla tych, którzy nie lubią zwykłych słuchawek

Idealna opcja dla tych, którzy albo nie lubią słuchawek, które wciskają im się w ucho, albo po prostu chcą mieć cały czas świadomość tego, co dzieje się dookoła. Ewentualnie po prostu dla osób szukających możliwie najwygodniejszych słuchawek, które pozwolą im bez dyskomfortu spędzić w nich długie godziny.

Xiaomi OpenWear Stereo Pro mają przy tym dwie świetne cechy, pomijając nawet zdecydowanie ponadstandardową wygodę. Po pierwsze – są naprawdę uniwersalne, bo spełniają normę odporności IP54, więc nie musimy się o nie martwić np. podczas intensywnego treningu. Po drugie – wyglądają wręcz zjawiskowo dobrze, szczególnie w wariancie Sand Gold.

Nie ma na szczęście większego znaczenia, którą odmianę kolorystyczną wybierzemy. Wszystkie są obecnie w takiej samej promocji, dzięki czemu za zestaw świetnych słuchawek zapłacimy tylko 579 zł (cena rekomendowana). Ach – i przy okazji dostaniemy gratis 3 miesiące Spotify Premium.

Xiaomi 15T Pro to smartfon dla tych, którzy chcą flagowca w rozsądnej cenie.

Właściwie to teraz mogą spełnić swoje marzenie, ale w cenie... jeszcze niższej niż rozsądna. Xiaomi wprowadziło bowiem specjalne świąteczne ceny na dwa wyższe warianty tego modelu, czyli 12 GB + 512 GB oraz 12 GB + 1 TB i są one o tyle przyjemne, że – dosłownie – stać nas teraz na lepszą wersję.

I tak przykładowo, jeśli wcześniej planowaliśmy zakup wariantu 12 GB + 256 GB – teraz za te same pieniądze dostaniemy 12 GB + 512 GB (obecnie 3399 zł, rekomendowana 3699 zł). Jeśli na naszej liście była odmiana 12 GB + 512 GB, to teraz za niemal identyczną kwotę możemy kupić 12 GB + 1 TB, czyli zapewnić sobie zapas pamięci na długie, długie lata (3799 zł, rekomendowana 3999 zł). Ponownie – oferta dotyczy wszystkich wersji kolorystycznych, w tym przepięknej Mocha Gold.

Co może nam zaoferować Xiaomi w takiej cenie? Poza świetnie wyglądającą obudową, pięknym i wielkim ekranem oraz bardzo dobrymi aparatami, przede wszystkim naprawdę długi czas pracy na jednym ładowaniu, szybkie ładowanie (90 W) i fantastyczną wydajność. MediaTek Dimensity 9400+ nie tylko nie będzie miał problemów z grami czy aplikacjami, ale też sprawdzi się w licznych zastosowaniach związanych ze Sztuczną Inteligencją – a tych przecież we współczesnych smartfonach już jest sporo, a będzie tylko więcej.

Jeśli więc ktoś szuka wydajności sztandarowych smartfonów, ale niekoniecznie chce płacić sztandarowe ceny, to tu trafił idealnie.

REDMI Pad 2 to tablet dla tych, którzy chcą wielkiego ekranu w fantastycznej cenie

Nie ma tutaj ani cienia przesady – to tablet, który może wystarczyć nie tylko nam, ale i wszystkim domownikom. A jednocześnie kosztuje (w wersji 8 GB + 256 GB) zaledwie 749 zł, zamiast rekomendowanych 999 zł.

Co dostaniemy za taką kwotę? Przede wszystkim przepiękny, 11-calowy ekran o rozdzielczości 2,5K i częstotliwości odświeżania do 90 Hz, co sprawia, że wszystko, co robimy na tablecie, jest po prostu przyjemniejsze od strony wizualnej. Jeśli dołożymy do tego jeszcze cztery głośniki, potężny akumulator (9000 mAh) i dobry procesor, dostajemy świetną maszynę do konsumpcji multimediów. Co ważne – te multimedia możemy zabrać ze sobą wszędzie, nawet tam, gdzie nie ma internetu. Poza 256 GB wbudowanej pamięci możemy skorzystać z kart, które pozwolą nam rozszerzyć pamięć masową. Cała kolekcja filmów na dłuższy wakacyjny wyjazd, bez obawiania się o opłaty roamingowe? Proszę bardzo.

Sprowadzanie tabletu REDMI Pad 2 wyłącznie do roli urządzenia multimedialnego byłoby jednak krzywdzące. Jeśli dokupimy rysik REDMI Smart Pen, możemy błyskawicznie przekształcić urządzenie do konsumpcji w urządzenie do tworzenia. Albo urządzenie do pracy, które wielu osobom zastąpi laptopa.

Nie zapomnijcie tylko o etui REDMI Pad 2 Cover, żeby nie martwić się o tablet wrzucony do torby - i żeby jeszcze wygodniej oglądać filmy albo pracować w biegu.

Xiaomi 15T jest dla tych, którzy zakochali się w wersji Pro, ale chcą wydać mniej

Albo nawet dużo mniej, bo świetnie wyglądający Xiaomi 15T, i to w wersji 12 GB + 512 GB, kosztuje obecnie 2699 zł, zamiast rekomendowanych 2999 zł. Jednocześnie, mimo że brakuje mu dopisku „Pro", wcale nie godzimy się na zbyt wielkie kompromisy, a jednocześnie możemy nawet zyskać.

W czym Xiaomi 15T może być lepsze od Xiaomi 15T Pro, poza, oczywiście, ceną? Chociażby w tym, że jest od droższego wariantu smuklejsze. Pomimo zachowania ekranu o tej samej przekątnej (6,83", AMOLED), całą obudowę udało się odchudzić – do tego stopnia, że oficjalne pomiary tego parametru wykazują zaledwie 7,5 mm.

Jednocześnie dalej mowa o jednym z najlepszych smartfonów na tej półce cenowej. Za wydajność odpowiada MediaTek Dimensity 8400, 12 GB RAM wystarczy na długie lata, a decydując się na wariant 512 GB mamy też pewność, że nie zabraknie nam miejsca na nasze filmy i zdjęcia. A tych z pewnością będziemy chcieli robić sporo, biorąc pod uwagę zestaw trzech obiektywów, które pokryją zakres ogniskowych od bardzo szerokich (15 mm) do portretowych telefoto (92 mm).

Tegoroczna oferta świąteczna na produkty Xiaomi prezentuje się naprawdę atrakcyjnie. Zdecydowanie warto zajrzeć na stronę producenta, aby znaleźć coś dla siebie lub najbliższych w tym burzliwym, przedświątecznym czasie. Nie zwlekajcie jednak – te ceny nie utrzymają się długo!

Piotr Barycki 19.12.2025 10:50

