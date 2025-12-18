Logo
Karty graficzne dla ludu idą pod nóż. Bo się nie opłacamy

Wygląda na to, że NVIDIA ma w planach ograniczyć produkcję kart graficznych z serii RTX 50. Powód? Skomplikowana sytuacja na rynku sprzętu konsumenckiego, niedobory pamięci i spadek opłacalności propozycji dla przeciętnego Kowalskiego.

Albert Żurek
Dane pochodzące z raportu z Chin ujawniają, że NVIDIA może chcieć zmodyfikować swoją strategię dostaw układów graficznych dla producentów zajmujących się faktycznym tworzeniem kart graficznych. Gigant ma prać pod uwagę długoterminowy wpływ drożejącej pamięci DRAM. Tak, aby utrzymać równowagę między podażą a popytem na rynku konsumenckich kart graficznych.

Karty graficzne lecą w dół. Produkcja spada, bo już się nie opłaca

Do niedawna to właśnie rynek konsumencki był najbardziej kluczowy dla gigantów takich jak NVIDIA czy AMD. Sztuczna inteligencja jednak wywróciła wszystko do góry nogami.

NVIDIA dziś skupia się na profesjonalnych układach graficznych do centrów danych, które najczęściej są wykorzystywane do zadań związanych ze sztuczną inteligencją. Tam leżą większe środki, marże i prawdziwy zarobek. Dlatego obecna sytuacja na rynku pamięci jest tak beznadziejna. Producenci wolą skupiać się na bardziej dochodowych modułach typu HBM.

Teraz dowiadujemy się, że NVIDIA w 2026 r. planuje też zmniejszyć moc produkcyjną kart graficznych GeForce RTX 50 - oczywiście z powodu niedoboru pamięci. Nieoficjalne doniesienia z Chin (pochodzące z zaufanych źródeł) sugerują, że podaż na układy graficzne ma być ok. 30-40 proc. niższa w porównaniu z pierwszą połową 2025 r. Dlatego gigant układów graficznych ma w planach dostosowanie się i zmniejszenie produkcji.

Inny chiński serwis Benchlife ma potwierdzać, że doniesienia są prawdą, choć nie podaje konkretnych wartości odnoszących się do spadku produkcji. Zaznacza jednak, że sprawa ma głównie dotyczyć dwóch propozycji: GeForce RTX 5060 Ti 16 GB i GeForce RTX 5070 Ti 16 GB. Dlaczego akurat te modele? Ponieważ uważa się je za najbardziej z opłacalnych opcji z obecnej serii kart graficznych.

Są to modele wyposażone w pokaźne pokłady pamięci wideo, a mimo wszystko nie należą do najdroższych propozycji. 5060 Ti w wersji 16 GB można kupić za ok. 2000 zł, a 5070 Ti za ok. 3500 zł. Możemy się spodziewać, że są to układy o niskiej marży dla producentów. Jednocześnie pamięci DRAM cały czas drożeją, więc stosowanie 16-gigabajtowych modułów w propozycjach ze średniej półki najprawdopodobniej powoli przestaje się opłacać.

Inaczej wygląda to w przypadku GeForce RTX 5080, którego cena zaczyna się od ok. 5000 zł. Też wspiera 16 GB pamięci wideo, ale to model z wyższej półki cenowej o najprawdopodobniej większej marży. Pamiętajmy jednak, że dane pochodzą z Chin.

Mimo że stoją za nimi źródła o ugruntowanej pozycji, doniesienia wcale nie muszą odzwierciedlać sytuacji na rynku globalnym. Jeśli sytuacja dotknie cały świat, jest duża szansa, że odczujemy mniejszą dostępnością kart graficznych i potencjalnie z wyższymi cenami.

Albert Żurek
18.12.2025 16:02
Tagi: Karty graficzneNvidiapamięć
