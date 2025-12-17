Logo
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Sprzedają stary RAM jako nowy DDR5. Bezczelność

Sytuacja na rynku pamięci komputerowych jest tak zła, że oszuści zaczęli ją wykorzystywać. Próbują sprzedawać stare, nic niewarte moduły RAM-u w przebraniu nowoczesnych kości DDR5. Nawet specjalnie się do tego nie przykładają.

Albert Żurek
RAM brak zwiększenia produkcji
REKLAMA

Sprawa wygląda bowiem tak, że ktoś zgłosił nietypową sytuację do serwisu Videocardz. Użytkownik miał zakupić zestaw pamięci DDR5 obejmujące dwa moduły po 16 GB (łącznie 32 GB) taktowane zegarem 6000 MT/s z opóźnieniami CL40. Zamówiono cztery zestawy pamięci, gdzie jeden z nich miał być czymś w rodzaju podróbki. Dostał bowiem moduły… DDR1 lub DDR2.

REKLAMA

Oszuści przebierają stare i tanie moduły DDR1 w DDR5

Zestawy marki ADATA - dokładniej XPG Caster miały zostać zamówione w hiszpańskim oddziale Amazon. Trzy zestawy jednak były zupełnie normalne - dwa z nich nawet udało się zainstalować w komputerze, a kolejny został odsprzedany. Problem jednak był z czwartym - jego pudełko było owinięte folią i na pierwszy rzut oka wyglądało normalnie.

Jednak po bliższym przyjrzeniu się kupujący dostrzegł, że w środku były moduły, na które ktoś przykleił wydrukowane etykietki mające przypominać radiator odprowadzający ciepło z pamięci. Jednak był to druk słabej jakości i po odklejeniu papieru oczom pojawiły się kości pamięci na zielonej płytce drukowanej.

źródło: VideoCardz

Dzisiaj w konsumenckich modułach jednak nie wykorzystuje się zielonego laminatu. Raczej w większości przypadkach korzysta się z bardziej stonowanych kolorystyk typu czarna lub biała. To, że wykorzystano zielony laminat automatycznie oznacza, że mówimy o starszych generacjach kości pamięci. W erze DDR3 i starszych rozwiązań ta była bowiem standardem.

Problemem jest to, że naklejki przypominające moduły DDR5 wykorzystano jeszcze w bardziej leciwych technologii. Oszuści nie skorzystali z pamięci DDR3, które wykorzystywało się stosunkowo niedawno w przypadku platform bazujących na układach Intel Core typu i7-4790K, czy i5-2500K, tylko jeszcze starszych - DDR2 lub nawet DDR1. 

Aby nieco uwiarygodnić między naklejką przypominającą radiator, wykorzystano też metalową płytkę. Na samym papierze jasno też widać napis DDR5 oraz oznaczenia z kodem kreskowym i numerem seryjnym, które faktycznie są stosowane w przypadku zwykłych, prawdziwych pamięciach DDR5. Naklejki teoretycznie mogą zmylić kogoś, kto sprawdza moduły przez okienko w pudełku z daleka. 

Wina nie leży tu w sklepie lub producencie, tylko oszustach wykorzystujących kryzys

Prawdopodobny scenariusz jest taki, że ktoś zakupił pamięci ADATA XPG, podmienił zawartość i ponownie zapakował opakowanie, tak aby nie nosiło śladów otwarcia. Duże sklepy obsługujące zwroty niekoniecznie muszą wykryć potencjalnych problemów z zestawem, ponieważ na pierwszy rzut oka moduły mogły nie wyglądać na podmienione.

To pokazuje, że pomysłowość oszustów nie zna granic. Wykorzystują nawet kryzys na rynku pamięci operacyjnych, aby tylko trochę zaoszczędzić na częściach komputerowych, które najprawdopodobniej później zostaną sprzedane z dużym zyskiem. Gracze i składający komputer powinni wiedzieć, że dzisiaj szczególnie może pojawić się więcej podobnych oszustw. 

REKLAMA

Więcej o komputerach przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Albert Żurek
17.12.2025 15:00
Tagi: KomputerypamięćRAM
Najnowsze
14:27
Czesi się doigrają. Szykuje się kara za anulowanie pociągów
Aktualizacja: 2025-12-17T14:27:29+01:00
13:51
Steam odpalił podsumowanie dla graczy. Czas sprawdzić wynik
Aktualizacja: 2025-12-17T13:51:24+01:00
13:05
Poczta Polska obiecuje dostawę na święta. Jest ostateczny termin
Aktualizacja: 2025-12-17T13:05:49+01:00
12:44
Biorą się za głośnych pasażerów. Naprawdę trzeba ludzi wychowywać?
Aktualizacja: 2025-12-17T12:44:34+01:00
12:01
Jaki robot sprzątający do 2000 zł. Nie trzeba wydawać majątku, żeby dobrze sprzątał
Aktualizacja: 2025-12-17T12:01:00+01:00
11:57
Zegar zagłady tyka na orbicie. Jeden błąd dzieli nas od katastrofy
Aktualizacja: 2025-12-17T11:57:23+01:00
10:22
PKP Intercity pokazuje niemieckie używane wagony. Aż chce się wsiadać
Aktualizacja: 2025-12-17T10:22:09+01:00
9:46
Teleskop Webba znalazł planetę jak cytryna. "Co to, u licha, jest?"
Aktualizacja: 2025-12-17T09:46:37+01:00
9:30
ChatGPT przyspieszył i ulepszył obrazki. Nowa wersja robi różnicę
Aktualizacja: 2025-12-17T09:30:39+01:00
9:00
Co kupić na prezent do nowej kuchni? Mamy kilka nieoczywistych propozycji
Aktualizacja: 2025-12-17T09:00:05+01:00
8:34
Firefox skręca w modną stronę. Użytkownicy: to duży błąd
Aktualizacja: 2025-12-17T08:34:35+01:00
6:35
Apple gotowy na kryzys. Cennik iPhone'a ucieszy
Aktualizacja: 2025-12-17T06:35:00+01:00
5:54
Revolut zaoferuje nową usługę. Polska na pierwszej linii
Aktualizacja: 2025-12-17T05:54:00+01:00
5:27
Polska stawia na drony z Tajwanu. Pekin wypada z gry
Aktualizacja: 2025-12-17T05:27:00+01:00
5:12
Kluczowa umowa na czołgi K2. "Kamień milowy w programie"
Aktualizacja: 2025-12-17T05:12:00+01:00
21:36
Apple TV na Androida z kluczową funkcją. Teraz to ma sens
Aktualizacja: 2025-12-16T21:36:24+01:00
20:12
LG ma dla fanów telewizorów dwie wiadomości. Świetną i fatalną
Aktualizacja: 2025-12-16T20:12:52+01:00
19:44
Polska zbrojeniówka odpala taśmy produkcyjne. Heron 6x6 wjeżdża do gry
Aktualizacja: 2025-12-16T19:44:36+01:00
18:38
Google zmienia wyszukiwarkę. Zauważyłeś ten element? 
Aktualizacja: 2025-12-16T18:38:17+01:00
18:34
Sprawdź swój zegarek Samsunga. Mogłeś przegapić dużą zmianę
Aktualizacja: 2025-12-16T18:34:49+01:00
17:47
Smartfon zjada telewizor. Nowe dane nie pozostawiają złudzeń
Aktualizacja: 2025-12-16T17:47:10+01:00
16:56
AI na celowniku. Halucynacje mogą skończyć się w sądzie
Aktualizacja: 2025-12-16T16:56:01+01:00
16:51
Microsoft mówi, jakiego komputera potrzebujesz. Lepiej zapnij pasy
Aktualizacja: 2025-12-16T16:51:12+01:00
15:35
Aplikacja InPost z nowością. Będziesz chciał pogadać
Aktualizacja: 2025-12-16T15:35:50+01:00
14:42
Bóg Wojny wraca na tron. Polska artyleria potężna jak nigdy
Aktualizacja: 2025-12-16T14:42:10+01:00
14:00
Innowacyjna blokada w twoim ulubionym banku. Nowa tarcza przed oszustami
Aktualizacja: 2025-12-16T14:00:00+01:00
13:49
iPhone polubi się zegarkami innych firm. Apple płacze, brawa dla UE
Aktualizacja: 2025-12-16T13:49:21+01:00
13:06
Mapy Google w narciarzy. Wraca świetna funkcja
Aktualizacja: 2025-12-16T13:06:21+01:00
12:31
Google pozbywa się narzędzia. Miało być przydatne, jest do niczego
Aktualizacja: 2025-12-16T12:31:03+01:00
12:00
Czesi odwołali pociągi w Polsce. Na ostatnią chwilę
Aktualizacja: 2025-12-16T12:00:52+01:00
11:19
Jak korzystać z generatora wideo Pollo AI? Łatwe tworzenie filmów z tekstu i obrazów
Aktualizacja: 2025-12-16T11:19:54+01:00
11:00
Telewizja prosi, by kupić sztuczną choinkę. "Dla dobra AI"
Aktualizacja: 2025-12-16T11:00:42+01:00
10:56
Świąteczne okazje Roborock - finał promocji już trwa
Aktualizacja: 2025-12-16T10:56:51+01:00
10:13
Kometa 3I/Atlas ma ogon dłuższy niż dystans do Księżyca. "To może być silnik"
Aktualizacja: 2025-12-16T10:13:20+01:00
9:38
Szukałem najtańszego abonamentu komórkowego. Nie sądziłem, że uda się znaleźć takie oferty
Aktualizacja: 2025-12-16T09:38:17+01:00
9:15
Mgła przepędziła samoloty w Krakowie. Obiecują, że w końcu coś z tym zrobią
Aktualizacja: 2025-12-16T09:15:39+01:00
8:55
Philips Sonicare dla całej rodziny - mamy pomysł na najsensowniejsze prezenty
Aktualizacja: 2025-12-16T08:55:10+01:00
8:33
LEGO na Święta: najlepsze zestawy na prezent. Oto moje pewniaki
Aktualizacja: 2025-12-16T08:33:48+01:00
8:05
Składany ekran cofnie iPhone'a o dekadę. Apple idzie na potężny kompromis
Aktualizacja: 2025-12-16T08:05:23+01:00
7:00
Nie chcą masztu, bo mają światłowód. "Będziemy narażeni"
Aktualizacja: 2025-12-16T07:00:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA