Logo
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

microSD w telefonach to smutny obraz nadchodzących czasów

Wygląda na to, że producenci smartfonów myślą nad przywróceniem do smartfonów obsługi kart microSD. Już w następnym roku możemy zobaczyć wysyp telefonów z funkcją, która niegdyś była standardem. 

Albert Żurek
microSD w telefonach to smutny obraz nadchodzących czasów
REKLAMA

Dziś na rynku znajdziemy urządzenia wspierające karty microSD, ale jest ich coraz mniej. Rozwiązanie stało się domeną najtańszych urządzeń za kilkaset złotych. Jednak ze względu na trudną sytuacją na rynku pamięci komputerowych, karty pamięci mogą wrócić do powszechnego użytku.

REKLAMA

Karty microSD zrobią powrót do telefonów. Już w 2026 r.

Jeśli nie wiecie, o co chodzi z sytuacją na rynku pamięci, spieszę z krótkim wytłumaczeniem. W ostatnich tygodniach ceny modułów DRAM oraz NAND wystrzeliły ze względu na ogromne zapotrzebowanie ze strony dostawców sztucznej inteligencji, ściągających z rynku wszystko, co tylko możliwe.

Największy problem jest z RAM-em, głównie tym szybkim. Znacząca część trafia do sprzętu profesjonalnego takiego jak akceleratory AI oraz do centrów danych. Producenci pamięci wolą skupić się na produkcji bardziej dochodowych modułów HBM, a konsumenckie rozwiązania takie jak DDR, LPDDR i GDDR spadły na drugi plan.

Obecna sytuacja głównie wpłynęła na pamięci operacyjne typu DDR5, ale dotyczy też pamięci NAND wykorzystywanych do składowania danych. Także w smartfonach. Implementowanie większych zasobów pamięci typu 256 GB lub 512 GB w urządzeniach staje się coraz droższe.

Oznacza to, że w przyszłym roku producenci będą musieli dostosować swoje telefony do nowej rzeczywistości drogich pamięci. Mogą albo zachować obecne wartości typu 256 czy 512 GB i podwyższyć ceny lub ograniczyć podstawową pamięć i dać użytkownikom możliwość jej rozszerzenia za pomocą karty microSD.

Z nowego przecieku z Chin wynika, że wiele producentów telefonów rozważa ten drugi kierunek. Nie ujawniono jednak szczegółów, w tym nazwy marek, które mogą zdecydować się na taki krok. Powinniśmy oczekiwać, że chodzi o kluczowych producentów telefonów. Dużo chińskich marek działa obecnie tak, że nawet w telefonach ze średniej półki oferuje tylko jeden wariant urządzeń z 512 GB pamięci.

Dostosowanie się do wysokich cen pamięci nie powinno być jednak trudne. Informator mówi o zastosowaniu klasycznego podejścia, w którym mamy tackę na karty z połączeniem SIM + microSD. Dzisiaj najczęściej mamy do dyspozycji podwójny slot na karty nano SIM. Czyli producenci musieliby zastąpić jedną SIM-kę kartą pamięci. Bez tworzenia nowych gniazd czy wcięć na ramkach bocznych telefonów.

Nie spodziewajmy się powrotu microSD w najdroższych urządzeniach

W urządzeniach z najwyższej półki cenowej każdy milimetr w środku jest ważny i zastosowanie slotu na kartę microSD mogłoby wpłynąć na resztę komponentów. Poza tym producenci na urządzenia premium nakładają większe marże, więc jest szansa, że będą mogli utrzymać obecne wartości pamięci bez potrzeby drastycznego zwiększania cen telefonów.

Natomiast w urządzeniach ze średniej półki liczy się walka o klienta. Nie tylko możliwościami technicznymi, ale też ceną. Dlatego niektóre firmy nakładają mniejsze marże na tego typu urządzenia. Ograniczenie pamięci wewnętrznej na rzecz wsparcia kart microSD może być znacznie lepszą taktyką w przypadku tańszych modeli.

REKLAMA

Więcej o smartfonach przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Albert Żurek
09.12.2025 17:48
Tagi: microSDpamięćSmartfonyTelefony
Najnowsze
16:32
Telefon sam się wyciszy w autobusie. Już nie będziesz robić trzody
Aktualizacja: 2025-12-09T16:32:12+01:00
16:27
Bądź blisko, nawet gdy nie jesteś obok. Wrażenia z użytkowania elektronicznej niani Philips Avent SenseIQ Full HD
Aktualizacja: 2025-12-09T16:27:02+01:00
16:05
Antyczny Napaleniec spadł ze Spotify. Artyści słusznie mają pełne galoty
Aktualizacja: 2025-12-09T16:05:24+01:00
15:53
Apple i Google łączą siły byś łatwo zmieniał telefon. Skończy się męka
Aktualizacja: 2025-12-09T15:53:19+01:00
15:26
Polska elektrownia jądrowa to kwestia dni. Unia dała co chcieliśmy
Aktualizacja: 2025-12-09T15:26:08+01:00
14:47
Polska na progu rewolucji. Nie ma czasu do stracenia
Aktualizacja: 2025-12-09T14:47:00+01:00
13:34
Miastowi wyprowadzili się na wieś i mącą. Nie chcą masztu
Aktualizacja: 2025-12-09T13:34:18+01:00
12:57
RAM stał się wyjątkowo drogi. MSI ma na to sposób
Aktualizacja: 2025-12-09T12:57:54+01:00
12:35
Kometa 3I/Atlas potężnie promieniuje. Coś tam naprawdę się dzieje
Aktualizacja: 2025-12-09T12:35:15+01:00
12:06
Poczta Polska idzie w deweloperkę. Ma plan na swoje pałace
Aktualizacja: 2025-12-09T12:06:41+01:00
11:51
Prezentowa gorączka? Nie tym razem. Oto jak Ceneo ułatwia zakupy na święta
Aktualizacja: 2025-12-09T11:51:56+01:00
11:10
W Rosji zbanowali już nawet FaceTime od Apple’a. Bo służby mają problem z podglądaniem
Aktualizacja: 2025-12-09T11:10:44+01:00
10:30
InPost mówi, czy paczka dojdzie na święta. Stawia jeden warunek
Aktualizacja: 2025-12-09T10:30:22+01:00
10:11
Unia dociska Facebooka. "Przestańcie śledzić użytkowników"
Aktualizacja: 2025-12-09T10:11:01+01:00
9:34
Szklane butelki namieszają w systemie kaucyjnym. Producenci znów kombinują
Aktualizacja: 2025-12-09T09:34:19+01:00
9:07
Robili gry przeglądarkowe na czas. Każdy może ograć tytuły zwycięzców
Aktualizacja: 2025-12-09T09:07:49+01:00
8:52
Najlepsze zestawy LEGO dla dorosłych na święta. Prawdopodobnie zaraz kupię połowę z nich
Aktualizacja: 2025-12-09T08:52:38+01:00
8:46
To nie pryszcz, to kamera. Nowe okulary Google'a to koszmarek
Aktualizacja: 2025-12-09T08:46:20+01:00
8:37
Kasy samoobsługowe osłabią strajk przepracowanych ludzi. Ale mroczne czasy
Aktualizacja: 2025-12-09T08:37:21+01:00
7:55
Mieszkańcy boją się samolotów nad Balicami. Krążą godzinami
Aktualizacja: 2025-12-09T07:55:01+01:00
6:51
Sprzęt z USA na horyzoncie. MON: nasze projekty nie ucierpią
Aktualizacja: 2025-12-09T06:51:00+01:00
6:41
Windows wycofuje irytujący dodatek. Microsoft wreszcie odpuszcza 
Aktualizacja: 2025-12-09T06:41:00+01:00
6:31
Mamy nowe największe miasto świata. Wystarczyło zmienić sposób liczenia
Aktualizacja: 2025-12-09T06:31:00+01:00
6:21
Chiny chciały zatrzymać pustynie. Skutki okazały się opłakane
Aktualizacja: 2025-12-09T06:21:00+01:00
6:11
Wiemy, ile butelek zwrócono w polskim systemie kaucyjnym. Żenada
Aktualizacja: 2025-12-09T06:11:00+01:00
21:58
Internet w Play niewyobrażalnie przyspieszył. Ale to nie dla nas
Aktualizacja: 2025-12-08T21:58:15+01:00
21:36
NASA o krok od cyberkatastrofy. To cud, że do niczego nie doszło
Aktualizacja: 2025-12-08T21:36:40+01:00
20:49
Windows z ważną zmianą. Bezpieczniej i wygodniej niż kiedykolwiek
Aktualizacja: 2025-12-08T20:49:11+01:00
20:20
Samsung namiesza w najnowszych Galaxy. Na taką rewolucję czekam
Aktualizacja: 2025-12-08T20:20:30+01:00
20:02
Abonament RTV zniknie, ale jeszcze nie teraz. Najpierw podwyżka
Aktualizacja: 2025-12-08T20:02:56+01:00
19:38
Słońce gasi łączność na Ziemi. A kolejne uderzenia w drodze
Aktualizacja: 2025-12-08T19:38:45+01:00
19:21
iPhone ukryje ważny element. To byłby koniec dawnego designu
Aktualizacja: 2025-12-08T19:21:41+01:00
18:14
Polski F-35 pręży muskuły. W kraju trwa gorączka przygotowań
Aktualizacja: 2025-12-08T18:14:08+01:00
17:43
One UI 8.5 trafia do Galaxy. Zastanów się, czy w to wchodzić
Aktualizacja: 2025-12-08T17:43:10+01:00
17:02
Apple Fitness+ w Polsce. Mamy dobre i złe wieści
Aktualizacja: 2025-12-08T17:02:04+01:00
16:50
Windows 11 aktualizuje się inaczej. I to nie jest dobra wiadomość
Aktualizacja: 2025-12-08T16:50:42+01:00
16:22
Pierwsze zdjęcia z naszych satelitów. Jakość skromna, znaczenie ogromne
Aktualizacja: 2025-12-08T16:22:02+01:00
16:00
W święta najważniejsza jest pamięć. Również ta przenośna
Aktualizacja: 2025-12-08T16:00:56+01:00
15:09
Jaki iPhone na świąteczny prezent? Te są najlepsze
Aktualizacja: 2025-12-08T15:09:13+01:00
14:20
Seniorzy też czekają na Mikołaja. Oto nasze propozycje prezentów
Aktualizacja: 2025-12-08T14:20:37+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA