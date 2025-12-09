Telefon sam się wyciszy w autobusie. Już nie będziesz robić trzody

Ładowanie...

Google w aktualizacji systemu Android 16 ma dodać specjalny tryb tranzytowy, który ma automatycznie wykrywać, że znajdujemy się w autobusie lub pociągu. Dzięki temu nasz telefon aktywuje szereg czynności związanych z działaniem urządzenia.

Telefon z Androidem sam ci się wyciszy, gdy wejdziesz do komunikacji zbiorowej

W Androidzie 15 Google dodał niestandardowe profile urządzenia, które zarządzają ustawieniami telefonu pokroju głośności i powiadomień. Obecnie użytkownicy mogą skorzystać z kilku trybów: nie przeszkadzać, pora spania, prowadzenie samochodu. Jednak gigant ma dodać też tryb transportu publicznego.

Ma działać trochę na podobnej zasadzie do istniejącego trybu prowadzenia samochodu, który jest w stanie aktywować się bez ingerencji człowieka. Na początku trzeba go tylko skonfigurować i potem wykorzystuje czujniki ruchu czy połączenie Bluetooth.

Tryb transportu publicznego również powinien być uruchamiany przez telefon sam, jeśli tylko nasze urządzenie wykryje, że wsiadaliśmy np. do autobusu, tramwaju czy pociągu. Rozwiązanie automatycznie też dostosuje ustawienia urządzenia. Zgodnie z przeciekami nowość ma "zoptymalizować sprzęt, aby zapewnić płynniejsze korzystanie z transportu publicznego"

Obecnie nie jest potwierdzone, co zaoferuje nowy tryb, ale najprawdopodobniej będzie to ograniczenie dźwięków połączeń, alarmów czy ogólnie zmniejszenia głośności urządzenia. Powiadomienia z aplikacji komunikatorów - np. charakterystyczny ding od Messengera faktycznie może przeszkadzać innym pasażerom w autobusie lub pociągu. Szczególnie rano, gdy inni przygotowują się na trudny dzień w pracy, na uczelni lub w szkole.

Często jest tak, że głośne dźwięki z telefonu są zupełnie przypadkowe, ponieważ zapomnieliśmy wyciszyć telefon. Nowość w Androidzie ma zapobiec takim sytuacjom i sprawić, żebyśmy niespecjalnie musieli myśleć nad ograniczaniem dźwięków przed wejściem do komunikacji zbiorowej. Najprawdopodobniej zamiast dźwięków po prostu usłyszymy wibracje tak jak na klasycznych trybach cichych.

Funkcja jest obecnie w fazie rozwoju. Powinna trafić dopiero do przyszłej wersji systemu Android 16. Kolejna duża aktualizacja QPR3 ma zostać wydana w marcu 2026 r. Nie wiemy jednak, czy nowość trafi na większość telefonów z Androidem, czy tylko propozycje Google. Pamiętajmy, że twórcy nakładek mogą, lecz nie muszą korzystać z rozwiązań wprowadzonych przez twórcę systemu.

Albert Żurek 09.12.2025 16:32

