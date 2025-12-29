Rosja modernizuje triadę nuklearną. W sam raz na trzeci sezon Fallouta

Ładowanie...

Władimir Putin podpisał projekt nowego programu zbrojeniowego Federacji Rosyjskiej na lata 2027–2036. Dokument, który w Moskwie przedstawia się jako plan modernizacji, w rzeczywistości zamyka pewną epokę i otwiera zupełnie nową - znacznie bardziej konfrontacyjną. To manifest geopolitycznej determinacji, ubrany w technokratyczny język i podparty liczbami, które mówią więcej niż jakiekolwiek przemówienia.

Najważniejsza z nich brzmi: prawie 40 proc. wszystkich dochodów federalnych Rosja przeznaczy na zbrojenia. W praktyce oznacza to, że gospodarka państwa - już dziś obciążona sankcjami i strukturalną stagnacją - zostaje podporządkowana jednemu celowi: utrzymaniu i rozbudowie potencjału militarnego.

REKLAMA

Czytaj też:

Gospodarka na jałowym biegu, armia na pełnym gazie

Zanim wejdziemy w szczegóły programu to warto spojrzeć na jego fundamenty ekonomiczne. Rosyjskie prognozy wzrostu PKB na najbliższe lata oscylują między 1,9 a 2,5 proc. - poziomem, który w krajach Zachodu kojarzyłby się raczej z recesją niż stabilnością. Mimo to Kreml ogłasza rekordowe wydatki na wojsko, jakby gospodarka była w fazie boomu.

W przyszłym roku sektor militarny i siłowy ma otrzymać 16,84 bln rubli, czyli ok. 38 proc. całego budżetu federalnego. Dla porównania - w 2021 r. jeszcze przed pełnoskalową inwazją na Ukrainę udział wydatków obronnych wynosił 24 proc. To wzrost o 160 proc. w zaledwie pięć lat.

Dla obserwatorów rosyjskich rynków i makroekonomii to sygnał alarmowy. Gospodarka wyraźnie słabnie, a Kreml reaguje zwiększaniem wydatków wojennych - klasyczny objaw systemu, który traci równowagę i próbuje ją odzyskać poprzez militaryzację.

Triada nuklearna: fundament rosyjskiej strategii przetrwania

Aby zrozumieć dlaczego modernizacja triady nuklearnej zajmuje centralne miejsce w nowym programie to trzeba przypomnieć, czym ta triada właściwie jest.

Rosyjski arsenał strategiczny opiera się na trzech filarach:

Lądowe siły rakietowe - ICBM-y w silosach i na mobilnych platformach (Topol, Topol-M, Jars, Sarmat) Morskie siły nuklearne - okręty podwodne z rakietami balistycznymi (Borej, Borej-A, Delta) Lotnicze siły strategiczne - bombowce Tu-95MS i Tu-160

Tu-95MS

Ta konstrukcja ma jeden cel: zapewnić zdolność drugiego uderzenia. Nawet jeśli przeciwnik zniszczyłby większość rosyjskiego arsenału to pozostała część - rozproszona i trudna do neutralizacji - mogłaby odpowiedzieć niszczycielskim kontratakiem. To logika odstraszania, która od lat 50. definiuje globalny porządek nuklearny.

Problem w tym, że wiele elementów rosyjskiej triady jest dziś zwyczajnie przestarzałych.

Tu-95 latają od 1956 r.

Rakiety R‑36M2 (SS‑18) pochodzą z lat 70.

Okręty Delta korzystają z reaktorów sprzed czterech dekad.

Modernizacja nie jest więc luksusem - to konieczność, jeśli Rosja chce utrzymać status mocarstwa nuklearnego.

Jars, Sarmat, Buława. Mięso programu zbrojeniowego

W dokumencie na lata 2027-2036 modernizacja triady została określona jako obszar najwyższego priorytetu. W praktyce oznacza to wymianę kluczowych systemów strategicznych na nowe generacje.

Ląd: Jars i Sarmat

Jars (RS‑24) to nowoczesna rakieta na paliwo stałe, o zasięgu 11 tys. km i ładunku 3-6 głowic. Jej największą przewagą jest czas przygotowania do startu - liczony w minutach, nie godzinach. W realiach konfliktu nuklearnego to różnica między odpowiedzią a unicestwieniem.

Sarmat (RS‑28) to następca legendarnego Szatana (R‑36M2). Ma masę 208 ton, długość 35,3 m, zasięg do 18 tys. km i ładunek: 10-15 głowic. Sarmat ma być zdolny do przenoszenia hipersonicznych pojazdów manewrujących, które mogą omijać systemy obrony przeciwrakietowej. W toerii wygląda to imponująco, ale wdrożenie systemu wciąż napotyka problemy techniczne.

Morze: Borej i Buława

K-550 Aleksander Newski

Nowe okręty podwodne projektu Borej i Borej-A to trzon morskiej części triady. Każdy przenosi 16 rakiet Buława (R‑30), z których każda może nieść od 4 do 11 głowic. To właśnie te jednostki mają zastąpić starzejące się okręty Delta - choć te ostatnie pozostaną w służbie jeszcze co najmniej dekadę.

Powietrze: Tu‑95MSM i Tu‑160

Rosja modernizuje również swoje bombowce strategiczne. Tu‑95MSM** otrzymuje nowe silniki NK‑12MPM, radar Nowełła‑NW i system celowniczy SVP‑24 Gefest. Maszyny te mają latać nawet do połowy XXI wieku.

Władimir Putin w kokpicie Tu-160

Tu‑160 - najnowocześniejszy rosyjski bombowiec - również przechodzi modernizację i będzie zdolny do przenoszenia pocisków manewrujących Ch‑101 i Ch‑102.

Koniec New START. Koniec ograniczeń

Najważniejszy kontekst geopolityczny jest jednak inny: 5 lutego wygasa traktat New START, ostatnia umowa ograniczająca liczbę rozmieszczonych głowic nuklearnych Stanów Zjednoczonych i Rosji.

Negocjacje o nowym porozumieniu praktycznie nie istnieją. Relacje Waszyngton-Moskwa są w stanie głębokiej konfrontacji, a Kreml nie wykazuje najmniejszego zainteresowania powrotem do stołu rozmów.

To oznacza jedno: od przyszłego roku Rosja może zwiększać swój arsenał nuklearny bez jakichkolwiek międzynarodowych ograniczeń. Program na lata 2027-2036 jest więc pierwszą strategią Kremla w erze post‑kontroli zbrojeń.

Gospodarka w stagflacji, propaganda w ofensywie

Podczas prezentacji programu Putin chwalił się bezprecedensowym wzrostem produkcji wojskowej. Liczby faktycznie robią wrażenie:

wozy opancerzone: ×2,2

bojowe wozy piechoty: ×3,7

samoloty wojskowe: ×4,6

artyleria rakietowa: ×9,6

sprzęt łączności: ×12,5

broń i amunicja: ×22

To jednak mobilizacja bez przyszłości. Przy wzroście PKB na poziomie ok. 2 proc. rocznie i rosnącej stagflacji każdy rubel wydany na wojsko to rubel zabrany z infrastruktury, edukacji czy ochrony zdrowia.

Rosja coraz głębiej wchodzi w model gospodarki wojennej – a ten, jak pokazuje historia, jest w stanie utrzymać się tylko wtedy, gdy państwo prowadzi długotrwały konflikt lub przygotowuje się do niego na pełną skalę.

Sztuczna inteligencja i wojna elektroniczna: nowa bitwa umysłów

Choć modernizacja triady nuklearnej jest sercem rosyjskiego programu zbrojeniowego to Kreml wyraźnie sygnalizuje, że przyszłość konfliktów nie będzie rozstrzygana wyłącznie przez rakiety i bombowce. W nowym dokumencie strategicznym pojawia się lista technologii, które mają zdefiniować rosyjską potęgę militarną w nadchodzącej dekadzie:

sztuczna inteligencja i systemy autonomiczne

zaawansowane materiały: ceramiki, kompozyty, nanostruktury

automatyzacja produkcji na poziomie przemysłu 4.0

bezzałogowe platformy powietrzne, morskie i lądowe

systemy walki elektronicznej i kontroli spektrum

To nie są dodatki do programu - to jego drugi kręgosłup. Rosja doskonale wie, że w czasach hipersonicznych pocisków, wojny radioelektronicznej i cyberataków przewagę zdobywa nie ten, kto ma najwięcej czołgów, lecz ten, kto potrafi szybciej przetwarzać dane, zakłócać komunikację przeciwnika i automatyzować procesy decyzyjne.

Problem w tym, że rosyjski przemysł zbrojeniowy działa dziś w warunkach technologicznej izolacji. Brak dostępu do nowoczesnych półprzewodników i zaawansowanych maszyn litograficznych zmusza inżynierów do improwizacji. To wyścig zbrojeń prowadzony z ograniczonym paliwem - ambitny, ale obciążony strukturalnymi barierami, których nie da się obejść propagandą.

Bezpieczeństwo państwa kontra bezpieczeństwo obywateli

W rosyjskiej debacie publicznej coraz wyraźniej widać napięcie między tym, co Kreml nazywa bezpieczeństwem narodowym, a tym, co obywatele rozumieją jako bezpieczeństwo codzienne: stabilność finansową, dostęp do usług publicznych, przewidywalność życia.

Gdy 38-40 proc. budżetu federalnego trafia na wojsko, konsekwencje są nieuniknione. Wskaźniki gospodarcze już to pokazują: inflacja rośnie szybciej niż płace, rubel traci na wartości, inwestycje zagraniczne praktycznie zanikły, sektor konsumpcyjny stoi w miejscu a ceny usług publicznych rosną szybciej niż możliwości ich finansowania.

Rosja wchodzi w spiralę, w której państwo militarne pożera państwo socjalne. Kreml zdaje sobie sprawę, że powrót setek tysięcy weteranów z Ukrainy bez perspektyw ekonomicznych mógłby doprowadzić do destabilizacji. Utrzymywanie wysokich żołdów i rozbudowy aparatu wojskowego jest więc sposobem na kupowanie społecznego spokoju - kosztem przyszłości gospodarki.

To krótkoterminowa stabilizacja, która prowadzi do długoterminowej erozji.

REKLAMA

Perspektywa do 2036 r.: dekada strachu

Program zbrojeniowy na lata 2027-2036 to mapa drogowa rosyjskiej polityki na całą dekadę. Jej logika jest jasna: Rosja chce wejść w lata 30. XXI wieku jako państwo, które posiada nową generację broni strategicznej, nie jest ograniczone żadnymi traktatami kontrolnymi, zacieśnia współpracę gospodarczą z Chinami i buduje alternatywny porządek międzynarodowy oparty nie na handlu, lecz na sile i odstraszaniu.

To wizja świata, w którym strach staje się walutą polityczną. W którym arsenał nuklearny ma rekompensować słabość gospodarki. W którym modernizacja militarna ma przykryć stagnację cywilną. Rosja próbuje utrzymać status mocarstwa nuklearnego, jednocześnie zmagając się z gospodarką, która coraz bardziej przypomina system wojenny niż rynkowy. Ignorowanie tego faktu - lub udawanie, że problem nas nie dotyczy - może być skrajnie niebezpieczne.

REKLAMA

Maciej Gajewski 29.12.2025 06:35

Ładowanie...