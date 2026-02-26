Kiedy światłowód w mojej okolicy? Tak łatwo to sprawdzisz

Ładowanie...

W ostatnich latach infrastruktura sieciowa w Polsce została znacząco ulepszona. Dzięki wielomilionowym inwestycjom operatorów mieszkańcy mają dostęp do najszybszej sieci. Wciąż istnieją miejsca pozbawione dostępu do technologii światłowodowej. Jeśli jeszcze nie macie możliwości skorzystania, istnieją skuteczne sposoby na sprawdzenie, kiedy możemy oczekiwać podłączenia szybkiego szerokopasmowego internetu do naszego domu lub mieszkania.

Strona internetowa operatora lub kontakt telefoniczny

Skutecznym sposobem dostępności na sprawdzenie światłowodu w naszej okolicy jest wykorzystanie strony internetowej operatora. W przypadku Plusa należy skorzystać z funkcji sprawdzenia dostępności światłowodu. Żeby to zrobić trzeba:

wejść na stronę internetową Plus i wybrać zakładkę światłowód;

wypełnić formularz, wpisując nazwę miasta, ulicę, numer budynku oraz lokalu - w niektórych przypadkach będzie potrzebny kod pocztowy.

Jeśli zobaczymy komunikat “światłowód jeszcze niedostępny”, warto skorzystać z innych metod - np. połączenia z doradcą Plusa. Przedstawiciele operatora mają dostęp do bazy danych planowanych inwestycji w naszej okolicy.

Rządowa strona internetowa internet.gov.pl

Kompleksowym narzędziem służącym do sprawdzania stanu prac nad wdrożeniem światłowodu jest rządowy serwis internet.gov.pl. Rozwiązanie można wykorzystać też w celu weryfikacji dostępności firm telekomunikacyjnych, które oferują swoje usługi w określonych lokalizacjach. Jeśli mapa wskazuje kolor zielony, oznacza to, że trwają prace nad wdrożeniem. Aby sprawdzić termin pojawienia się światłowodu należy:

wejść na stronę internetową internet.gov.pl;

wpisać swój adres w wyszukiwarkę;

kliknąć ikonę kółka na budynku podświetlonym na zielony kolor;

kliknąć zaloguj się, aby móc zobaczyć szczegółowe dane (np. mObywatelem);

ponownie kliknąć ikonę kółka.

Na ekranie wyświetli się komunikat, od którego zależy, czy poznamy termin podłączenia światłowodu:

adres został wyznaczony do dofinansowania - ta informacja oznacza, że obecnie nie ma terminu podłączenia

planowane inwestycje - oznacza, że jest plan podłączenia szybkiego internetu. Wystarczy rozwinąć sekcję “Inwestycja światłowodowa”, gdzie najczęściej jest zawarty termin rozpoczęcia świadczenia usług np. 1.12.2026 r.

Ważnym narzędziem rządowego serwisu jest możliwość zgłoszenia zapotrzebowania na internet. Jeśli nie dociera do nas światłowód możemy kliknąć “Chcę internet” oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy. Ten proces może przyspieszyć decyzję o realizacji inwestycji.

Rządowa strona internetowa Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Mniej znanym rozwiązaniem, które pomaga sprawdzić, kiedy światłowód pojawi się w naszej okolicy jest rządowa strona Centrum Projektów Polska Cyfrowa (capap). Witryna obejmuje dedykowaną aplikację Szybki internet, która pozwala sprawdzić status realizacji inwestycji. Aby to zrobić, należy:

wejść na stronę Centrum Projektów Polska Cyfrowa;

wpisać swój adres;

jeśli nasze miejsce zamieszkania zostało objęte inwestycją, wyświetli się niebieska kropka;

kliknięcie ikony pozwoli wyświetlić dodatkowe informacje - interesuje nas sekcja status;

jeśli wyświetla się ”wykonane” lub “dodatkowe zobowiązanie - wykonane”, oznacza, że niebawem możemy liczyć na podłączenie światłowodu.

Lokalni dostawcy

Jeśli największe firmy telekomunikacyjne nie mają w planach objęcia naszej okolicy lub adresu inwestycją światłowodową warto też sprawdzić usługi lokalnych dostawców, czyli małych firm zajmujących się dostarczaniem internetu. Tego typu przedsiębiorstwa również oferują światłowody i mogą być w stanie zamontować szybki internet z własnych środków.

Warto śledzić strony internetowe lokalnych dostawców lub wykonać telefon - być może mniejsza firma ma w planach wykonanie inwestycji w naszej okolicy. Czasami podłączenie sieci mniejszego operatora może wiązać się z dodatkowymi kosztami, które będziemy musieli opłacić z własnej ręki.

Albert Żurek 26.02.2026 07:00

