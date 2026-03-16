Windows 11 z wyczekiwaną zmianą. Brakowało mi tego od lat

Microsoft w najnowszym systemie zapomniał o kilku kluczowych i lubianych funkcjach. Jedną z nich była możliwość zmiany orientacji paska zadań - w jedenastce element ten został przypięty na stałe do dolnej krawędzi. Ostatnio pojawiły się informacje, że Microsoft planuje przywrócić tę uwielbianą funkcję w 2026 r. Drugą istotną stratą była opcja nazwania komputera według własnego uznania. Ta też zostanie przywrócona.

Wreszcie nazwiesz swój komputer. Do Windowsa 11 wraca lubiana funkcja

We wszystkich wcześniejszych wersjach systemu Windows: 10, 8, czy 7 użytkownik podczas procesu konfiguracji komputera miał możliwość nadania nazwy swojego profilu lokalnego. Z kolei w Windowsie 11 Microsoft wprowadził obowiązek korzystania z konta Microsoftu w celu utworzenia profilu użytkownika.

To rozwiązanie sprawiało, że konto lokalne, a co za tym idzie nazwa folderu użytkownika jest tworzona automatycznie na podstawie adresu e-mail Microsoftu. Problem jest taki, że wiele z nas korzysta z nietypowych adresów lub takich, które zawierają długie nazwy skracane przez system operacyjny. W efekcie czego możemy dostać niezręczną nazwę folderu - w przypadku mojego komputera jest to alber, zamiast Albert. Nie jest to oczywiście koniec świata, ale Microsoft dobrze wie, że wielu z nas to po prostu denerwowało.

Dlatego w nowej testowej wersji aktualizacji Windowsa 11 producent dodał opcję dowolnego nazwania swojego komputera. Oczywiście ta musi spełniać wymagania Microsoftu - nazwa profilu zatem może zawierać wyłącznie litery, cyfry, myślniki i podkreślenia. Brakuje tu wsparcia innych znaków specjalnych. Nazwa nie może zawierać wyłącznie liczb.

Interfejs wyświetlający się podczas konfiguracji komputera pozwala ustalić nazwę profilu użytkownika, która będzie też nazwą dla folderu głównego lub odseparować konto od folderu.

Microsoft w komunikacie dotyczącym najnowszej wersji zapoznawczej pisze:

Kontynuując naszą pracę, którą rozpoczęliśmy jesienią ubiegłego roku, możesz teraz wybrać własną nazwę dla folderu użytkownika na stronie Nazwa urządzenia podczas konfiguracji systemu Windows. Najnowsza aktualizacja ułatwia wybór własnej nazwy. Opcja nadawania nazw jest dostępna tylko podczas konfiguracji.

Co jeśli pominiemy nazwanie nazwy konta? Wówczas tak jak wcześniej system automatycznie wykorzysta adres e-mail lub nazwę konta Microsoft w celu nazwania profilu użytkownika. Opcja jest obecnie w fazie testów beta, a więc minie trochę czasu, zanim zostanie udostępniona dla wszystkich użytkowników systemu Windows 11.

Dotychczas istniał sposób zmiany nazwy konta za pomocą skomplikowanych komend, ale teraz będzie znacznie łatwiej. Dobrze widzieć, że Microsoft powraca do rozwiązań znanych z Windowsa 10 i starszych systemów.

Albert Żurek 16.03.2026 20:03

