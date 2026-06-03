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Nielegalnie udostępniał płatną telewizję. Policja ostrzega widzów

Piracka działalność zatrzymanego mężczyzny trwała dwa lata. Wartość wyrządzonej szkody nie została jeszcze ustalona, ale szacunki mówią o niemałej kwocie. 

Adam Bednarek
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piractwo
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"Policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie zatrzymali mieszkańca powiatu tarnowskiego podejrzanego o wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu urządzeń niedozwolonych, służących do nieuprawnionego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną" - informuje KMP w Tarnowie.

Zatrzymany "około 40-letni" mężczyzna wykorzystywał "specjalnie przygotowane urządzenia, dekodery oraz sieć internet do nielegalnego udostępniania sygnału telewizyjnego osobom nieuprawnionym". 

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fot. KMP w Tarnowie

Nielegalny proceder trwał dwa lata - od 2024 do 2026 r.

Dokładnej wartości wyrządzonych szkód jeszcze nie znamy, ale policyjne szacunki mówią o kwocie 100 tys. zł. 

Mężczyzna jest podejrzany o popełnienie czynu określonego w art. 6 ustawy z dnia 5 lipca 2002 roku o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym - relacjonują służby.

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Jak wyjaśnia policja, za takie przestępstwo grozi kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności. 

Służby przypominają również, że odpowiedzialność prawna może dotyczyć zarówno osoby organizujące nielegalny proceder, jak i tych, którzy świadomie korzystają z tego typu usług. W zależności od okoliczności przewidziano karę grzywny albo ograniczenie wolności. 

- To może być pozornie tańsza usługa, ale osoby korzystające z takich rozwiązań również muszą liczyć się z konsekwencjami prawnymi – przestrzega w rozmowie z Radiem Kraków Kamil Wójcik, rzecznik tarnowskiej policji.

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Piraci znowu wypływają na szerokie wody

Wydawać by się mogło, że piractwo to pieśń przeszłości. Dawniej argumentem osób korzystających z treści udostępnianych nielegalnie był brak alternatywy. Wiele platform po prostu w Polsce nie było. Dziś problemem stała się z kolei ich zbyt duża liczba. I tak źle, i tak niedobrze - piraci bronią się, że nie da się opłacać wszystkich usług, bo abonamentów jest za wiele. 

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Według badania SW Research, o którym pisaliśmy w lutym,  z nielegalnych treści wideo korzysta w Polsce od 6 do 7 mln osób w wieku 18–65 lat. Samo piractwo też zdążyło się zmienić. Zamiast masowego pobierania plików dominują nielegalne streamy i współdzielone subskrypcje.  

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Policja stara się ucinać głowy Hydrze, czego dowodem jest akcja służb w Tarnowie i zatrzymanie czterdziestolatka. 

Więcej na temat piractwa:

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Zdjęcie główne: Kati Lenart / Shutterstock.com

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Adam Bednarek
03.06.2026 14:18
Tagi: PiractwoStreamingTelewizja
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