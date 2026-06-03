Nielegalnie udostępniał płatną telewizję. Policja ostrzega widzów

"Policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie zatrzymali mieszkańca powiatu tarnowskiego podejrzanego o wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu urządzeń niedozwolonych, służących do nieuprawnionego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną" - informuje KMP w Tarnowie.

Zatrzymany "około 40-letni" mężczyzna wykorzystywał "specjalnie przygotowane urządzenia, dekodery oraz sieć internet do nielegalnego udostępniania sygnału telewizyjnego osobom nieuprawnionym".

REKLAMA

fot. KMP w Tarnowie

Nielegalny proceder trwał dwa lata - od 2024 do 2026 r.

Dokładnej wartości wyrządzonych szkód jeszcze nie znamy, ale policyjne szacunki mówią o kwocie 100 tys. zł.

Mężczyzna jest podejrzany o popełnienie czynu określonego w art. 6 ustawy z dnia 5 lipca 2002 roku o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym - relacjonują służby.

REKLAMA

Jak wyjaśnia policja, za takie przestępstwo grozi kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności.

Służby przypominają również, że odpowiedzialność prawna może dotyczyć zarówno osoby organizujące nielegalny proceder, jak i tych, którzy świadomie korzystają z tego typu usług. W zależności od okoliczności przewidziano karę grzywny albo ograniczenie wolności.

- To może być pozornie tańsza usługa, ale osoby korzystające z takich rozwiązań również muszą liczyć się z konsekwencjami prawnymi – przestrzega w rozmowie z Radiem Kraków Kamil Wójcik, rzecznik tarnowskiej policji.

REKLAMA

Piraci znowu wypływają na szerokie wody

Wydawać by się mogło, że piractwo to pieśń przeszłości. Dawniej argumentem osób korzystających z treści udostępnianych nielegalnie był brak alternatywy. Wiele platform po prostu w Polsce nie było. Dziś problemem stała się z kolei ich zbyt duża liczba. I tak źle, i tak niedobrze - piraci bronią się, że nie da się opłacać wszystkich usług, bo abonamentów jest za wiele.

REKLAMA

Według badania SW Research, o którym pisaliśmy w lutym, z nielegalnych treści wideo korzysta w Polsce od 6 do 7 mln osób w wieku 18–65 lat. Samo piractwo też zdążyło się zmienić. Zamiast masowego pobierania plików dominują nielegalne streamy i współdzielone subskrypcje.

REKLAMA

Policja stara się ucinać głowy Hydrze, czego dowodem jest akcja służb w Tarnowie i zatrzymanie czterdziestolatka.

Więcej na temat piractwa:

REKLAMA

Zdjęcie główne: Kati Lenart / Shutterstock.com

REKLAMA

Adam Bednarek 03.06.2026 14:18

REKLAMA