Piractwo? To nie w Polsce, my płacimy za streaming

Badacze powiązali częstotliwość korzystania z nielegalnie pobranych treści także z dostępem do legalnych treści. W krajach o mniej rozwiniętych gospodarkach istnieje trudniejszy dostęp do legalnych źródeł treści (np. platform streamingowych, oficjalnych dystrybucji gier i oprogramowania), wobec czego piractwo stanowi jedyny sposób, by w ogóle do tych treści dotrzeć.