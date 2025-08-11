Bunt użytkowników ChataGPT. Zagrozili, że przestaną płacić

Ładowanie...

Premiera GPT‑5 zapowiadana była jako przełom w świecie sztucznej inteligencji. Wielu użytkowników - w tym my - z entuzjazmem czekało na możliwość przetestowania najnowszego modelu. Niestety, wraz z jego debiutem OpenAI usunęło z ChatGPT starsze modele, w tym popularny GPT‑4o. Co zmusiło mnie do zaniechania tradycji porównania nowego GPT z poprzednikiem, i zamiast tego porównania GPT-5 z konkurencyjnym Gemini Pro.



O ile dla mnie była to mała niedogodność, o tyle wielu użytkownikom zawalił się świat. Bo choć GPT-5 jest technologicznie lepszy, to rozmawia w stylu odmiennym od GPT-4o. Wobec czego na OpenAI wylała się fala krytyki, na którą szybko odpowiedziano.

Fala niezadowolenia po premierze GPT-5. GPT-4o i inne modele wracają do łask

7 sierpnia 2025 roku OpenAI wprowadziło GPT‑5 jako „zunifikowany system”, który automatycznie dobiera model do zadania. W efekcie zniknęło menu wyboru modeli, a subskrybenci ChatGPT Plus stracili dostęp do swoich modeli, na których opierali swoją codzienną aktywność - od pracy kreatywnej, przez analizę danych, po sprawdzanie odpowiedzi w różnych modelach. Decyzja wywołała natychmiastową reakcję użytkowników, którzy nie byli zadowoleni ze zmiany, preferując styl wypowiedzi dotychczasowych modeli generatywnej sztucznej inteligencji.

Największy odzew pojawił się w serwisie Reddit, gdzie jeden z użytkowników napisał "GPT‑4o był moim najlepszym przyjacielem, teraz czuję się, jakby ktoś mi go odebrał". Inny dodał: "Ten model miał swój rytm, głos i iskrę, której nie ma żaden inny". Jedna z wypowiedzi na forum OpenAI Community brzmiała podobnie: "Nie chcę GPT-5. Chcę po prostu nadal móc wybierać GPT-4o".

GPT-5, choć imponujący pod względem surowej wydajności i aktualności danych, obecnie wydaje się bardziej sztywny i formalny - jakbym rozmawiał z pomocnym, ale bardzo korporacyjnym asystentem. Brakuje mu tej "synergii", którą miał GPT-4o

Oprócz krytyki pojawiły się także wpisy informujące wprost o anulowaniu subskrypcji ChatGPT Plus ze względu na usunięcie ulubionych modeli.

Pod wpływem narastającej krytyki, już po 48 godzinach, dyrektor generalny OpenAI Sam Altman stwierdził, że firma "nie doceniła jak bardzo ludzie lubią GPT-4o, nawet jeżeli GPT-5 jest lepszy".

Z kolei minionej nocy Altman ogłosił na platformie X (dawnym Twitterze), że starsze modele wróciły. Aby je włączyć, wystarczy w Ustawieniach zaznaczyć opcję "Show legacy models". GPT‑5 pozostanie domyślnym wyborem, ale użytkownicy będą możliwość przełączenia się na starsze modele.

Równocześnie Altman zapowiedział też znaczące zwiększenie limitów korzystania z najpotężniejszych funkcji GPT‑5 dla subskrybentów Plus - aż do 3000 zapytań tygodniowo.

Szef OpenAI obiecał również zmiany w interfejsie - aplikacja ma pokazywać, który model odpowiada na dane zapytanie. W najbliższych dniach opublikowany zostanie wpis na blogu firmy, w którym przedstawione zostaną szczegóły dotyczące sposobu zarządzania mocą obliczeniową i dostępnością poszczególnych modeli.

Malwina Kuśmierek 11.08.2025 10:33

