/
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Bunt użytkowników ChataGPT. Zagrozili, że przestaną płacić

GPT-5 może i jest najlepszym modelem OpenAI, ale zdecydowanie nie ulubionym. Pod naciskami społeczności użytkowników ChatGPT, OpenAI przywróciło możliwość korzystania z GPT-4o i innych, starszych modeli.

Malwina Kuśmierek
ChatGPT
REKLAMA

Premiera GPT‑5 zapowiadana była jako przełom w świecie sztucznej inteligencji. Wielu użytkowników - w tym my - z entuzjazmem czekało na możliwość przetestowania najnowszego modelu. Niestety, wraz z jego debiutem OpenAI usunęło z ChatGPT starsze modele, w tym popularny GPT‑4o. Co zmusiło mnie do zaniechania tradycji porównania nowego GPT z poprzednikiem, i zamiast tego porównania GPT-5 z konkurencyjnym Gemini Pro.

O ile dla mnie była to mała niedogodność, o tyle wielu użytkownikom zawalił się świat. Bo choć GPT-5 jest technologicznie lepszy, to rozmawia w stylu odmiennym od GPT-4o. Wobec czego na OpenAI wylała się fala krytyki, na którą szybko odpowiedziano.

REKLAMA

Fala niezadowolenia po premierze GPT-5. GPT-4o i inne modele wracają do łask

7 sierpnia 2025 roku OpenAI wprowadziło GPT‑5 jako „zunifikowany system”, który automatycznie dobiera model do zadania. W efekcie zniknęło menu wyboru modeli, a subskrybenci ChatGPT Plus stracili dostęp do swoich modeli, na których opierali swoją codzienną aktywność - od pracy kreatywnej, przez analizę danych, po sprawdzanie odpowiedzi w różnych modelach. Decyzja wywołała natychmiastową reakcję użytkowników, którzy nie byli zadowoleni ze zmiany, preferując styl wypowiedzi dotychczasowych modeli generatywnej sztucznej inteligencji.

Największy odzew pojawił się w serwisie Reddit, gdzie jeden z użytkowników napisał "GPT‑4o był moim najlepszym przyjacielem, teraz czuję się, jakby ktoś mi go odebrał". Inny dodał: "Ten model miał swój rytm, głos i iskrę, której nie ma żaden inny". Jedna z wypowiedzi na forum OpenAI Community brzmiała podobnie: "Nie chcę GPT-5. Chcę po prostu nadal móc wybierać GPT-4o".

GPT-5, choć imponujący pod względem surowej wydajności i aktualności danych, obecnie wydaje się bardziej sztywny i formalny - jakbym rozmawiał z pomocnym, ale bardzo korporacyjnym asystentem. Brakuje mu tej "synergii", którą miał GPT-4o

Oprócz krytyki pojawiły się także wpisy informujące wprost o anulowaniu subskrypcji ChatGPT Plus ze względu na usunięcie ulubionych modeli.

Pod wpływem narastającej krytyki, już po 48 godzinach, dyrektor generalny OpenAI Sam Altman stwierdził, że firma "nie doceniła jak bardzo ludzie lubią GPT-4o, nawet jeżeli GPT-5 jest lepszy".

Z kolei minionej nocy Altman ogłosił na platformie X (dawnym Twitterze), że starsze modele wróciły. Aby je włączyć, wystarczy w Ustawieniach zaznaczyć opcję "Show legacy models". GPT‑5 pozostanie domyślnym wyborem, ale użytkownicy będą możliwość przełączenia się na starsze modele.

Równocześnie Altman zapowiedział też znaczące zwiększenie limitów korzystania z najpotężniejszych funkcji GPT‑5 dla subskrybentów Plus - aż do 3000 zapytań tygodniowo.

Szef OpenAI obiecał również zmiany w interfejsie - aplikacja ma pokazywać, który model odpowiada na dane zapytanie. W najbliższych dniach opublikowany zostanie wpis na blogu firmy, w którym przedstawione zostaną szczegóły dotyczące sposobu zarządzania mocą obliczeniową i dostępnością poszczególnych modeli.

REKLAMA

Więcej na temat ChatGPT:

REKLAMA
Malwina Kuśmierek
11.08.2025 10:33
Tagi: ChatbotChatGPTOpenAISztuczna inteligencja (AI)
Najnowsze
14:28
Najlepsze sprzęty dla ucznia - ranking akcesoriów i urządzeń do 250 zł
Aktualizacja: 2025-08-11T14:28:15+02:00
13:52
Tak swoim smartfonem jeszcze nie płaciłeś. Nowa funkcja trafi do Polski
Aktualizacja: 2025-08-11T13:52:22+02:00
13:43
Idziesz zrealizować receptę, a ktoś oddaje puste opakowania. Farmaceuci wkurzeni
Aktualizacja: 2025-08-11T13:43:44+02:00
12:50
Kupujesz telefon, a zegarek lub słuchawki dostajesz gratis. Samsung ma mega promocję
Aktualizacja: 2025-08-11T12:50:22+02:00
11:47
Tak Rosjanie zakłócają GPS. Źródłem jest baza oddalona 60 km od Polski
Aktualizacja: 2025-08-11T11:47:21+02:00
11:28
Będziesz grał w gry kręcąc korbką. Dosłownie
Aktualizacja: 2025-08-11T11:28:20+02:00
10:33
Bunt użytkowników ChataGPT. Zagrozili, że przestaną płacić
Aktualizacja: 2025-08-11T10:33:43+02:00
9:59
Zwroty z AliExpress ujawniają dane Polaków. Twoje też
Aktualizacja: 2025-08-11T09:59:45+02:00
9:12
Gość od ChataGPT mówi, że w historii nigdy nie było lepiej. Ma mocny przekaz do młodych ludzi
Aktualizacja: 2025-08-11T09:12:09+02:00
9:02
Napiła się wody z tatrzańskiego potoku. Źle się skończyło
Aktualizacja: 2025-08-11T09:02:16+02:00
8:04
Dłużej działają, ale jakim kosztem. Producent mówi, dlaczego zegarki konkurencji są gorsze
Aktualizacja: 2025-08-11T08:04:33+02:00
6:32
PlayStation 5 idzie jak burza. Goni branżową legendę
Aktualizacja: 2025-08-11T06:32:06+02:00
6:30
128 GB pamięci w telefonie za grube tysiące to chyba za mało. Trochę to zajęło Apple'owi
Aktualizacja: 2025-08-11T06:30:19+02:00
6:30
Jaki pionowy odkurzacz Dreame wybrać? Przegląd wszystkich rozwiązań
Aktualizacja: 2025-08-11T06:30:00+02:00
6:20
Bolt z nową super opcją. Możesz zamawiać przejazdy dla całej rodziny
Aktualizacja: 2025-08-11T06:20:00+02:00
17:00
Dadzą mieszkańcom nowe worki na śmieci. Na nowy rodzaj odpadów
Aktualizacja: 2025-08-10T17:00:00+02:00
16:30
Turcja z najpotężniejszą jak dotąd bombą. Moc porównywalna z bronią jądrową
Aktualizacja: 2025-08-10T16:30:00+02:00
16:20
Lasery wchodzą do służby w wojsku. Jest jednak malutki problem
Aktualizacja: 2025-08-10T16:20:00+02:00
16:10
Naddźwiękowe loty wracają do USA. Po 52 latach zniesiono zakaz
Aktualizacja: 2025-08-10T16:10:00+02:00
16:00
Obwiniali maszty za złą pogodę. Brzmi znajomo? A to historia sprzed wojny
Aktualizacja: 2025-08-10T16:00:00+02:00
15:30
"Skorzystaj z AI" - radzi bonzo z Microsoftu, który zwolnił 9 tys. osób. Miło z jego strony
Aktualizacja: 2025-08-10T15:30:00+02:00
15:00
Zaraz po wojnie wymyślił nową, lepszą przyszłość. I od razu przed nią ostrzegał
Aktualizacja: 2025-08-10T15:00:00+02:00
13:15
Jest mistrz świata w szachach wśród... botów. Czatbot od Muska zmiażdżony w finale 
Aktualizacja: 2025-08-10T13:15:00+02:00
7:52
Dlaczego mówimy przez sen? Oni już wiedzą
Aktualizacja: 2025-08-10T07:52:00+02:00
7:42
Stworzył ekspres do kawy z funkcją gamingowego PC. Bo mógł
Aktualizacja: 2025-08-10T07:42:00+02:00
7:32
Dojazd z lotniska w Paryżu. RER, metro i Uber - ceny 2025 r.
Aktualizacja: 2025-08-10T07:32:00+02:00
7:23
Chińczycy pilnowali amerykańskiego bezpieczeństwa. Kogoś mocno pogięło
Aktualizacja: 2025-08-10T07:23:00+02:00
7:12
Ludzie wybierają ChataGPT zamiast terapeuty. Idzie ważna zmiana
Aktualizacja: 2025-08-10T07:12:00+02:00
7:01
Radioaktywne gniazdo os. Znaleziono je w bazie atomowej
Aktualizacja: 2025-08-10T07:01:00+02:00
16:50
Autonomiczne taksówki zabiją małe lokalne sklepy. Już się to dzieje
Aktualizacja: 2025-08-09T16:50:00+02:00
16:40
Roboty seksualne. Gdzie są granice intymności w erze androidów?
Aktualizacja: 2025-08-09T16:40:00+02:00
16:30
Zmarł Jim Lovell. Człowiek, który znał smak ciszy między gwiazdami
Aktualizacja: 2025-08-09T16:30:00+02:00
16:20
Trwa oblężenie oazy prawdy i wolności. Wikipedia walczy z botami AI i może przegrać
Aktualizacja: 2025-08-09T16:20:00+02:00
16:10
Jedna z najsłynniejszych aplikacji na Windowsa z krytyczną luką. Zaktualizuj jeszcze dziś
Aktualizacja: 2025-08-09T16:10:00+02:00
16:00
Elon Musk przewiduje rychłą śmierć Microsoftu. Co na to Nadella?
Aktualizacja: 2025-08-09T16:00:00+02:00
7:51
Wiemy, czemu łaziki grzęzną na Marsie. NASA źle je testuje
Aktualizacja: 2025-08-09T07:51:00+02:00
7:41
Kupiłem MacBooka Air zamiast iMaka. I ty zrób to samo
Aktualizacja: 2025-08-09T07:41:00+02:00
7:31
Lotnisko szkoli spadochroniarzy. Mieszkańcy świętują, kiedy pada
Aktualizacja: 2025-08-09T07:31:00+02:00
7:21
Domki na kółkach. Tak będą mieszkać ludzie na Księżycu
Aktualizacja: 2025-08-09T07:21:00+02:00
7:11
Będą remontować wielką zaporę. Spuszczą wodę, mieszkańcy zatkają nosy
Aktualizacja: 2025-08-09T07:11:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA