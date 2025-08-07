ChatGPT właśnie wskoczył na wyższy poziom. Oto co potrafi GPT-5

Ładowanie...

GPT-5 to nowa generacja dużego modelu językowego (LLM), która zastępuje dotychczasowe GPT-4o oraz modele rozumowania o3 i o4-mini. Twórcy uważają, że jest to "ważny krok w stronę stworzenia AGI". Czyli prawdziwej, myślącej sztucznej inteligencji.

GPT-5 to nowy model OpenAI. Ma być prostszy w użyciu i mniej wymyślać

Sam Altman, dyrektor generalny OpenAI, porównał rozwój ChataGPT do stopni naukowych. Uważa, że GPT-3 zapewniał odpowiedzi na poziomie ucznia szkoły średniej, natomiast GPT-5 ma być ekspertem z doktoratem w wielu dziedzinach.

Największą zmianą w GPT-5 ma być to, że użytkownik nie musi wybierać modelu samodzielnie. Klasyczne modele GPT charakteryzowały się natychmiastowym działaniem, ale zapewniały mniej dokładne odpowiedzi. Natomiast modele rozumowania (takie jak o3 lub o4-mini) działały wolniej, ale były precyzyjniejsze.

GPT-5 eliminuje ten wybór - w zależności od zadanego pytania dostosowuje czas odpowiedzi. Ma zapewniać szybką i możliwie najdokładniejszą odpowiedź. OpenAI porównał nowy model z dotychczasowymi opcjami ChataGPT. W teście SWE-bench GPT-5 w trybie myślenia oferował 74,9-procentową dokładność, podczas gdy o3 i 4o zapewniały wyniki na poziomie 69,1 i 30,8 proc.

GPT-5 ma też znacznie mniej "halucynować", czyli zmyślać fakty. Dzięki temu użytkownicy będą mogli liczyć na bardziej trafne i wiarygodne odpowiedz.

GPT-5 powinien być już dostępny - zarówno dla darmowych użytkowników, jak i subskrybentów planów: Plus oraz Pro (a także klientów biznesowych). W wersji bezpłatnej trzeba jednak liczyć się z limitami - po ich przekroczeniu użytkownik zostanie przeniesiony do mniej zaawansowanej wersji GPT-5 mini, która ma być nawet szybszy od dotychczasowego modelu rozumowania o3.

Posiadacze planu Plus (ok. 100 zł/mies.) mogą liczyć na wyższe limity dostępności GPT-5, natomiast subskrybujący ChatGPT Pro (za ok. 1000 zł/mies.) mają nielimitowany dostęp do modelu.

ChatGPT zyska dostęp do twojego Gmaila i kalendarza Google’a

Oprócz GPT-5, OpenAI wprowadza do ChataGPT kilka nowości. Jedną z nich jest personalizacja osobowości czatbota - można np. ustawić, aby oprogramowanie częściej używało sarkazmu. Użytkownicy opłacający abonamenty (Plus, Pro) będą mogli zmienić także kolory w rozmowie z czatbotem OpenAI.

Największym dodatkiem jest jednak integracja z usługami Google'a. ChatGPT zyska dostęp do poczty internetowej Gmail oraz kalendarza. Dzięki temu użytkownicy będą mogli zadawać pytania typu "co mam jutro do zrobienia". Oprogramowanie wyciągnie informacje z usług Google’a i przedstawi je w formie tekstowej.

Na początku z tej opcji będą mogli skorzystać posiadacze abonamentu Pro, a dalszej kolejności zostanie udostępniona dla subskrybentów ChatGPT Plus.

Obrazek główny: Tada Images / Shutterstock.com

Albert Żurek 07.08.2025 20:50

