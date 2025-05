Współtwórca ChatGPT chce bunkra. Przeraża go uwolnienie AGI

Ilya Sutskever, jeden z najważniejszych umysłów stojących za ChatGPT, nie tylko przewiduje nadejście Sztucznej Ogólnej Inteligencji (AGI), ale już planuje dla swojego zespołu podziemny bunkier na wypadek końca świata. To nie jest scenariusz science fiction - to rzeczywiste rozmowy, które miały miejsce w siedzibie jednej z najbardziej wpływowych firm technologicznych na świecie, dokumentowane w nowej książce Empire of AI dziennikarki Karen Hao. Zwróciłem na nią uwagę za sprawą cytatu na łamach The Atlantic. I po raz pierwszy od dawna nie mam pojęcia co myśleć.