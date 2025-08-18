Polska elektrownia jądrowa coraz bliżej. Ruszył ważny proces

Ładowanie...

Urząd Dozoru Technicznego rozpoczął proces weryfikacji dokumentacji dla urządzeń, które będą pracować w przyszłej elektrowni atomowej. To konieczny etap inwestycji, bez którego nie może ruszyć produkcja komponentów do reaktora. Do UDT trafiły materiały dotyczące technologii AP1000 opracowanej przez firmę Westinghouse, która odpowiada za realizację projektu.

REKLAMA

Rozpoczyna się weryfikacja projektu przez UDT

Jak podaje PAP, w ramach tego procesu weryfikowane są m.in. rysunki techniczne, obliczenia, dokumenty odniesienia oraz założenia technologiczne. Tylko na podstawie zaakceptowanej dokumentacji możliwe będzie uruchomienie faktycznej produkcji elementów do przyszłej elektrowni.

Nie jest to pierwszy krok w stronę realizacji projektu. Już w grudniu 2024 r. UDT nadał pierwsze uprawnienia do produkcji urządzeń włoskiej firmie Westinghouse Mangiarotti. Teraz, po pozytywnej weryfikacji dokumentacji, nastąpi nadzór nad produkcją oraz kontrola jakości realizowana bezpośrednio u wytwórców.

Według zapowiedzi prezesa PEJ Marka Woszczyka, wniosek o pozwolenie na budowę ma zostać złożony w 2027 r., natomiast pierwszy blok ma rozpocząć komercyjną pracę w 2036 r. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to sama budowa rozpocznie się w 2028 r. Lokalizacja elektrowni została już zatwierdzona, a inwestycja ma opierać się na trzech blokach energetycznych o łącznej mocy do 3750 MWe.

Potężne wsparcie i międzynarodowa współpraca

Projekt realizowany jest przy współpracy z amerykańskim konsorcjum Westinghouse-Bechtel, a Polska zabiega o wsparcie finansowe ze strony Komisji Europejskiej. Wniosek dotyczący dokapitalizowania PEJ kwotą 60 mld zł oraz zastosowania mechanizmu kontraktu różnicowego już trafił do Brukseli. Równocześnie inwestycja posiada niezbędne decyzje administracyjne, zarówno środowiskową, jak i zasadniczą, wydaną przez ministra klimatu. Trwa również projektowanie obiektu, co stanowi fundament pod przyszłe działania budowlane.

Przeczytaj także:

REKLAMA

Przyspieszenie tempa działań może być też odpowiedzią na europejskie potrzeby związane z dekarbonizacją i uniezależnieniem się od paliw kopalnych. Polska elektrownia jądrowa może stać się jednym z istotniejszych filarów transformacji energetycznej. Czy tak będzie? Czas pokaże.

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: Wlad74 / Shutterstock

REKLAMA

Marcin Kusz 18.08.2025 17:35

Ładowanie...