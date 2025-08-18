/
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Ekologia

Polska elektrownia jądrowa coraz bliżej. Ruszył ważny proces

Pierwsza polska elektrownia jądrowa wkracza w decydującą fazę przygotowań. Urząd Dozoru Technicznego rozpoczął właśnie uzgadnianie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia produkcji urządzeń dla inwestycji w Lubiatowie-Kopalinie.

Marcin Kusz
Ruszyła procedura, bez której nie powstanie polska elektrownia jądrowa
REKLAMA

Urząd Dozoru Technicznego rozpoczął proces weryfikacji dokumentacji dla urządzeń, które będą pracować w przyszłej elektrowni atomowej. To konieczny etap inwestycji, bez którego nie może ruszyć produkcja komponentów do reaktora. Do UDT trafiły materiały dotyczące technologii AP1000 opracowanej przez firmę Westinghouse, która odpowiada za realizację projektu.

REKLAMA

Rozpoczyna się weryfikacja projektu przez UDT

Jak podaje PAP, w ramach tego procesu weryfikowane są m.in. rysunki techniczne, obliczenia, dokumenty odniesienia oraz założenia technologiczne. Tylko na podstawie zaakceptowanej dokumentacji możliwe będzie uruchomienie faktycznej produkcji elementów do przyszłej elektrowni.

Nie jest to pierwszy krok w stronę realizacji projektu. Już w grudniu 2024 r. UDT nadał pierwsze uprawnienia do produkcji urządzeń włoskiej firmie Westinghouse Mangiarotti. Teraz, po pozytywnej weryfikacji dokumentacji, nastąpi nadzór nad produkcją oraz kontrola jakości realizowana bezpośrednio u wytwórców.

Według zapowiedzi prezesa PEJ Marka Woszczyka, wniosek o pozwolenie na budowę ma zostać złożony w 2027 r., natomiast pierwszy blok ma rozpocząć komercyjną pracę w 2036 r. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to sama budowa rozpocznie się w 2028 r. Lokalizacja elektrowni została już zatwierdzona, a inwestycja ma opierać się na trzech blokach energetycznych o łącznej mocy do 3750 MWe.

Potężne wsparcie i międzynarodowa współpraca

Projekt realizowany jest przy współpracy z amerykańskim konsorcjum Westinghouse-Bechtel, a Polska zabiega o wsparcie finansowe ze strony Komisji Europejskiej. Wniosek dotyczący dokapitalizowania PEJ kwotą 60 mld zł oraz zastosowania mechanizmu kontraktu różnicowego już trafił do Brukseli. Równocześnie inwestycja posiada niezbędne decyzje administracyjne, zarówno środowiskową, jak i zasadniczą, wydaną przez ministra klimatu. Trwa również projektowanie obiektu, co stanowi fundament pod przyszłe działania budowlane.

Przeczytaj także:

REKLAMA

Przyspieszenie tempa działań może być też odpowiedzią na europejskie potrzeby związane z dekarbonizacją i uniezależnieniem się od paliw kopalnych. Polska elektrownia jądrowa może stać się jednym z istotniejszych filarów transformacji energetycznej. Czy tak będzie? Czas pokaże.

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: Wlad74 / Shutterstock

REKLAMA
Marcin Kusz
18.08.2025 17:35
Tagi: Elektrownia atomowaEnergetykarząd
Najnowsze
17:07
Aktualizacja Windowsa 11 zabija komputery. Koszmar użytkowników
Aktualizacja: 2025-08-18T17:07:17+02:00
16:19
Za śmieci płacimy fortunę. Winny brak kontroli i chciwość
Aktualizacja: 2025-08-18T16:19:16+02:00
15:52
Nie będzie iPhone'a 18 we wrześniu. Świat wstrzymuje oddech
Aktualizacja: 2025-08-18T15:52:17+02:00
15:11
Ten samochód nie zawiera w sobie żadnego metalu. Tak, nawet silnik
Aktualizacja: 2025-08-18T15:11:14+02:00
13:36
Wyczekiwana konkurencja PKP Intercity już za chwilę. Wiadomo, jaką trasą pojadą Czesi
Aktualizacja: 2025-08-18T13:36:37+02:00
12:51
Xiaomi Redmi 15 już w Polsce. Jest tani, ale mocny
Aktualizacja: 2025-08-18T12:51:58+02:00
12:03
Już jesteśmy kasjerami w sklepach, teraz zrobią z nas ochroniarzy. Co za szaleństwo
Aktualizacja: 2025-08-18T12:03:01+02:00
11:17
Polski rząd uruchamia nowy portal. Wreszcie posprzątał bałagan
Aktualizacja: 2025-08-18T11:17:23+02:00
10:28
Boty są uprzedzone do ludzi. Rośnie zupełnie nowy rodzaj dyskryminacji
Aktualizacja: 2025-08-18T10:28:36+02:00
9:55
Wiemy, jak Polacy korzystają z ChataGPT. Zaskakujące, kto wybiera częściej chatbota
Aktualizacja: 2025-08-18T09:55:20+02:00
9:45
Akcja służb na polskim lotnisku. Wstrzymano loty
Aktualizacja: 2025-08-18T09:45:12+02:00
8:59
Odnowiony iPhone w praktyce. Jak dokładnie działa ten cały refurbishing?
Aktualizacja: 2025-08-18T08:59:59+02:00
8:14
Miał być przełom, jest rozczarowanie. Premiera GPT-5 pokazuje potężny problem AI
Aktualizacja: 2025-08-18T08:14:13+02:00
8:00
Jest tak cienki, że dzięki niemu zacząłem się odchudzać. Honor Magic V5 - recenzja
Aktualizacja: 2025-08-18T08:00:00+02:00
7:00
Motyle zgłupiały, zepsuł się im ich GPS. "To efekt globalnego ocieplenia"
Aktualizacja: 2025-08-18T07:00:00+02:00
6:30
"Nawet 15-krotny wzrost wydajności". Nowy materiał bije rekordy wydajności energetycznej
Aktualizacja: 2025-08-18T06:30:00+02:00
6:20
Mówi, jaki będzie nowy Windows. Dawajcie nam go już teraz
Aktualizacja: 2025-08-18T06:20:00+02:00
6:10
Nawet nie wiesz, że używasz narzędzi sabotażu i terroru
Aktualizacja: 2025-08-18T06:10:00+02:00
6:00
Próbowałem rozładować iPhone’a do zera. To nie takie proste
Aktualizacja: 2025-08-18T06:00:00+02:00
19:17
Chcą zakazać hoteli, które nie wpuszczają dzieci. I bardzo dobrze
Aktualizacja: 2025-08-17T19:17:29+02:00
18:30
Kupujesz bilet i nawet nie wiesz, czy go masz. Mandaty się sypią
Aktualizacja: 2025-08-17T18:30:38+02:00
17:25
Kiedy ostatni raz poczułeś, że zgubiłeś się w internecie? Coraz to trudniejsze
Aktualizacja: 2025-08-17T17:25:45+02:00
17:06
Ile kosztuje wybudowanie elektrowni jądrowej? Sprawdzamy na podstawie przykładów z całego świata
Aktualizacja: 2025-08-17T17:06:14+02:00
16:30
Patrzę na naszych polityków i myślę o Albanii. "Maszyny nie biorą łapówek"
Aktualizacja: 2025-08-17T16:30:00+02:00
16:00
Microsoft zabroni ci nieaktualizowania aplikacji. Dla twojego dobra oczywiście
Aktualizacja: 2025-08-17T16:00:00+02:00
15:30
Będzie siódmy system operacyjny Apple'a. Brzmi jak koszmar?
Aktualizacja: 2025-08-17T15:30:00+02:00
7:56
Ile kosztuje ładowanie iPhone’a? O ile droższa jest bezprzewodowa ładowarka?
Aktualizacja: 2025-08-17T07:56:00+02:00
7:45
Obcy wcale nie potrzebują wody do życia. Nowa teoria obala nasze wyobrażenia
Aktualizacja: 2025-08-17T07:45:00+02:00
7:34
Stacja pogodowa zmieniła mój smart dom. Konieczna była przeprowadzka
Aktualizacja: 2025-08-17T07:34:00+02:00
7:21
Czatbot przekonał mężczyznę, że od niego zależą losy świata. Prawie doszło do tragedii
Aktualizacja: 2025-08-17T07:21:00+02:00
7:12
Produkty Microsoftu, które pożegnamy w tym roku. Jest oficjalna lista zgonów
Aktualizacja: 2025-08-17T07:12:00+02:00
7:02
To ja już wolę ludzką głupotę od tej całej sztucznej inteligencji
Aktualizacja: 2025-08-17T07:02:00+02:00
18:00
Śmieciarze toną w długach. A miał to być super intratny biznes
Aktualizacja: 2025-08-16T18:00:00+02:00
17:45
Żałuję, że nie urodziłem się 100 lat później. Życie w 2125 będzie wspaniałe
Aktualizacja: 2025-08-16T17:45:00+02:00
17:30
"Nie pamiętam, kiedy ostatni raz użyłem Google'a". Coraz więcej osób tak ma, ty też?
Aktualizacja: 2025-08-16T17:30:00+02:00
16:45
Trump ma "listę lojalności amerykańskich firm". Zdziwisz się, kto najchętniej płaci haracze
Aktualizacja: 2025-08-16T16:45:00+02:00
16:30
iPhone od dawna nic nowego nie wnosi, a co roku jest absolutnym hitem sprzedażowym. Dlaczego?
Aktualizacja: 2025-08-16T16:30:00+02:00
15:45
W Pekinie pierwsza olimpiada robotów. Uczestniczy 16 krajów, bez Polski
Aktualizacja: 2025-08-16T15:45:00+02:00
15:30
Twórca ChatGPT: "tak, AI zabierze pracę, ale spokojnie - tylko dziadersom"
Aktualizacja: 2025-08-16T15:30:00+02:00
7:55
ChatGPT zaproponował mu zdrowy zamiennik soli i się zatruł. Nie rób tego w domu
Aktualizacja: 2025-08-16T07:55:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA