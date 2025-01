Jest zielone światło dla olbrzymich pieniędzy na elektrownię atomową w Polsce. Są kwoty i daty

Z kolei PKP Polskie Linie Kolejowe (PLK) ogłosiły pod koniec grudnia przetarg na modernizację dawno zapomnianej trasy kolejowej z Kartuz do Lęborka. Zapewni alternatywny dojazd do planowanej elektrowni jądrowej Lubiatowo – Kopalino podczas jej budowy oraz eksploatacji. Dzięki modernizacji możliwy będzie dojazd do elektrowni jądrowej pociągów towarowych o długości do 750 m i nacisku osi 221 kN (22,5 t/oś).