Dłużej działają, ale jakim kosztem. Producent mówi, dlaczego zegarki konkurencji są gorsze

Chińskie zegarki biją rekordy czasu pracy, ale zdaniem Samsunga robią to kosztem dokładności. Koreański gigant tłumaczy, co stoi za innym podejściem w Galaxy Watch. I przy okazji uchyla rąbka tajemnicy co do Galaxy Watch 9 i 10

Malwina Kuśmierek
Samsung Galaxy Watch
Smartwatche z serii Galaxy Watch od lat cieszą się popularnością na rynkach całego świata. Choć wielu obserwatorów tłumaczy ten sukces silną rynkową pozycją smartfonów Samsunga, południowokoreański gigant jest przekonany, że za sprzedażowymi wynikami stoją przede wszystkim wysoka jakość wykonania i zaawansowane funkcje zdrowotne.

W rozmowie z koreańskim serwisem Sisa Journal przedstawiciele firmy opowiedzieli o kulisach rozwoju najnowszych modeli oraz planach na kolejne generacje - Galaxy Watch 9 i 10.

Samsung nie idzie na kompromisy. Gigant tłumaczy dlaczego Galaxy Watch jest lepszy od produktów konkurencji

Choi Jong-min, dyrektor ds. rozwoju sprzętu zdrowotnego w dziale Mobile Experience, w wypowiedzi dla Sisa Journal odniósł się wprost do konkurencji ze strony chińskich producentów. Jak zauważył, zegarki marek takich jak Huawei, OPPO czy OnePlus oferują długi czas pracy na baterii, ale wynika to z zastosowania wyjątkowo energooszczędnych, ale słabszych układów MCU (microcontroller unit).

Wydłużony czas pracy to efekt kompromisów, które odbijają się na wydajności i jakości pomiarów. My stawiamy na dokładność, niezawodność i innowacje, które realnie wpływają na zdrowie użytkownika

Jak wyjaśnił dyrektor ds. rozwoju sprzętu zdrowotnego w dziale Mobile Experience, w modelu Galaxy Watch 8 Samsung wprowadził nowe pomiary biomedyczne, takie jak wskaźnik antyoksydacyjny oraz tzw. obciążenie naczyniowe - dane mające wspierać ocenę kondycji układu krążenia i jakości snu. Firma podkreśla, że ich opracowanie zajęło kilka lat i bazują na udoskonalonych algorytmach oraz czujnikach optycznych.

Za część pomiarów odpowiada tzw. BioActive Sensor - zintegrowany moduł zbierający dane m.in. o pracy serca i składzie ciała. Zgodnie z deklaracjami Samsung rozwija go od 2021 roku, dodając nowe typy diod LED i poprawiając jego dokładność. W Galaxy Watch 8 konstrukcja zegarka została przeprojektowana m.in. po to, by poprawić kontakt czujnika ze skórą.

Galaxy Watch 9 i 10 już na biurkach inżynierów

Choi przyznał, że wiele funkcji trafiających do aktualnych modeli powstaje z ogromnym wyprzedzeniem, a sam Samung planuje rozwój w ścisłej współpracy z zagranicznymi ośrodkami badawczymi, startupami oraz uczelniami w ramach otwartej innowacji (open innovation).

Funkcja pomiaru antyoksydantów to efekt ponad pięciu lat badań. Obecnie równolegle prowadzimy projekty, które mogą trafić do Galaxy Watch 9, a nawet 10

Samsung podkreśla, że jego ambicją nie jest wyłącznie pogoń za udziałami w rynku, ale oferowanie rozwiązań, które mają realny wpływ na zdrowie użytkowników. - Z dumą rozwijamy Galaxy Watch, mając na uwadze konkretne korzyści dla użytkownika. To nasza przewaga nad konkurencją - podsumował Choi.

Więcej na temat Samsunga:

11.08.2025 08:04
