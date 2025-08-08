Zegarek Samsunga powie ci, kiedy masz pójść spać. Tak to działa

Ładowanie...

Koreańska firma, prezentując nowe modele, skupia się na profilaktyce zdrowotnej. Dlatego urządzenia z serii Watch 8 zostały wyposażone w kilka przydatnych funkcji. Dzięki nim będziesz między innymi jadł więcej owoców i warzyw.

Samsung Galaxy Watch 8 i jego funkcje zdrowotne. Zegarek mówi, kiedy masz pójść spać

Jedną z funkcji związanych z czujnikami w Galaxy Watch 8 są wskazówki dotyczące pory snu. Rozwiązanie ma śledzić rytm dobowy oraz to, ile użytkownik potrzebuje snu. Model interpretuje dane uzyskane z czujników i oblicza optymalną porę na pójście spać, aby być wypoczętym. Algorytm ma brać pod uwagę różne zmienne - np. indywidualne zapotrzebowanie na sen w ciągu dnia - w celu zapewnienia spersonalizowanych wskazówek.

W Galaxy Watch 8 (Classic) został zastosowany ulepszony czujnik EKG, które mają wykrywać dodatkowe skurcze oraz nieregularne bicie serca. Firma tłumaczy, że te często pozostają niezauważone, a mogą prowadzić do różnych chorób, jeśli pozostaną nieleczone. Nowe zegarki koreańskiego producenta mają zapewniać informacje o potencjalnych nieprawidłowościach, dzięki czemu użytkownik z obawami może odpowiednio wcześniej udać się do lekarza.

Nowy sprzęt nie tylko monitoruje pracę serca, ale też wspiera funkcję monitorowania obciążenia naczyń krwionośnych. Firma uważa, że wiele kwestii ma wpływać na ten parametr - m.in. dieta, stres czy odpoczynek. Samsung podkreśla, że regularne monitorowanie pozwala poprawić swoje nawyki w stylu życia.

Samsung Galaxy Watch 8 obsługuje również mierzenie wskaźnika antyoksydacyjnego. Zawarty w serii Galaxy Watch 8 czujnik BioActive mierzy poziom karotenoidów (przeciwutleniaczy) w skórze, odzwierciedlających spożycie owoców i warzyw.

Wynik jest podawany w skali od 0 do 100 i dzielony na trzy poziomy. Jeśli ten będzie zbyt niski, zegarek będzie zachęcał korzystającego do spożywania większej ilości owców warzyw. Producent wykorzystuje wszystkie dane do wczesnego wykrywania problemów oraz tworzenia zdrowych nawyków. Oczywiście zegarek nie zastąpi specjalistów - dobrego dietetyka czy innego lekarza, ale to zawsze dodatkowe źródło informacji.

Te funkcje obecnie są dostępne na zegarkach Galaxy Watch 8. Niewykluczone, że część z nich trafi do posiadaczy starszych modeli, takich jak Galaxy Watch 7.

Albert Żurek 08.08.2025 17:32

