Galaxy S26 Edge - znamy grubość i akumulator. Współczujemy Apple’owi

Samsung szykuje kolejną odsłonę swojej sztandarowej serii, a Galaxy S26 Edge obiecuje być najbardziej wyrafinowanym supercienkim telefonem w historii.

Maciej Gajewski
Galaxy S26 Edge grubość akumulator
Według najnowszych doniesień od znanego leakera, Ice Universe, nadchodzący model będzie ekstremalnie cienki, mierząc zaledwie 5,5 mm grubości. Dla porównania obecny Galaxy S25 Edge ma 5,8 mm, a w świecie ultracienkich telefonów każdy ułamek milimetra to powód do dumy. Przy tak smukłej sylwetce trudno uwierzyć, że Samsung jednocześnie zdołał zwiększyć pojemność akumulatora. Apple szykuje się do prezentacji iPhone’a 17 Air o podobnej grubości, a tymczasem Galaxy S26 Edge może nakłonić entuzjastów techniki do zmiany frontu.

Najcieńszy Edge w historii - 5,5 mm to nie żarty

Najnowszy leak z X (dawniej Twitter) jasno wskazuje: Galaxy S26 Edge będzie miał zaledwie 5,5 mm grubości. To osiągnięcie, zważywszy że sztandarowce z zakrzywionymi ekranami i potężnymi podzespołami zwykle oscylują wokół 7-8 mm. Samsung wdrożył optymalizację układu płyty głównej, nowe materiały konstrukcyjne oraz przeprojektowaną ramkę, by odchudzić obudowę niemal do granic możliwości. Delikatne zaokrąglenia i stalowe wstawki mają jednocześnie wzmocnić konstrukcję i poprawić chwyt. Tym samym Galaxy S26 Edge zrówna się z iPhone’em 17 Air w wyścigu na najcieńszy telefon świata.

Grubość S26 Edge spadła o 0,3 mm a Samsung znalazł miejsce na ogniwo o pojemności 4 200 mAh - to o 300 mAh więcej niż w Galaxy S25 Edge. W cienkiej obudowie udało się upchać większy akumulator, co powinno przełożyć się na realnie dłuższy czas pracy bez ładowarki. To ukłon w stronę tych, którzy skarżyli się na mizerię energetyczną zeszłorocznego modelu.

Oczywiście drobna niewiadoma dotyczy efektywności oprogramowania oraz optymalizacji zużycia energii, ale już sam wzrost nominalnej wartości ogniwa rodzi optymizm. W konfrontacji z iPhone’em 17 Air, który według plotek będzie wyposażony w ogniwo rzędu 2 900 mAh, Galaxy S26 Edge może zaoferować znacznie wyższą autonomię.

O masie S26 Edge można usłyszeć jedynie gdybania. Obecny Galaxy S25 Edge waży 163 g, co przy grubości 5,8 mm jest i tak niezwykłym osiągnięciem. Dzięki redukcji grubości o 0,3 mm i zastosowaniu ultralekkich stopów aluminium Samsung prawdopodobnie zrzuci kilka gramów, zostając w okolicach 155–160 g. iPhone’a 17 Air ma ważyć nieco poniżej 150 g.

Współczujemy Apple’owi - ale to żart (prawie)

Apple z iPhone’em 17 Air celuje w segment miłośników ekstremalnie cienkich telefonów, ale Samsung odpowiedział ripostą - Galaxy S26 Edge ma być i cienki, i wydajny, i wyposażony w relatywnie pojemne ogniwo. Wygra ten, kto zaoferuje nie tylko rekordowe wymiary, ale przede wszystkim bezkompromisową funkcjonalność. A my z niecierpliwością czekamy na oficjalne dane i nasze pierwsze testy.

Maciej Gajewski
07.08.2025 17:43
