Orange uruchamia ważną usługę. Ułatwi rozmowy niedosłyszącym

RTT to funkcja, która działa całkowicie w oparciu o sieć komórkową. Umożliwia przesyłanie tekstu podczas aktywnej rozmowy telefonicznej - w czasie rzeczywistym i bez potrzeby wysyłania wiadomości czy potwierdzania czegokolwiek. Litery i cyfry pojawiają się natychmiast na ekranie rozmówcy. Co jeszcze trzeba o niej wiedzieć?

Ogromne udogodnienie dla klientów Orange jest już dostępne w Polsce. Tak działa RTT

RTT łączy rozmowę telefoniczną (lub wideo) z czatem. Rozwiązanie jednak nie wymaga od użytkownika dostępu do internetu - wszystko odbywa się przez sieć LTE (4G) lub 5G. Nie trzeba też instalować dodatkowych aplikacji oraz ponosić opłat.

Warunek jest tylko jeden: odpowiedni smartfon. Nie każdy sprzęt obsługuje RTT. Orange w komunikacie wymienia konkretne urządzenia, które wspierają tę technologię:

Samsung: Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge, S24, S24 FE, A56, A36, A26, A16 (LTE, 5G), A17 (LTE, 5G);

Motorola: moto g56, edge 60 Pro, edge 60 Fusion, edge 60, g86, g86 Power, razr 60, razr 60 ultra, moto g15, moto g15 power, moto g05, moto e15, razr 50, razr 50 ultra, edge 50 ultra, edge 50 Fusion, edge 50 neo, moto g35, moto g55, moto g75, moto g85;

Oppo: Reno 13 Pro, Reno 13, Reno 13 F/FS, A80, A5 Pro, A5 5G.

Rozwiązanie działa zatem na wielu popularnych w Polsce modelach. Nie tylko na najdroższych smartfonach, ale też i tych ze średniej półki (Galaxy A56, A36, moto edge 60 Fusion). Lista ma być jednak aktualizowana na bieżąco. Aby skorzystać z RTT zarówno dzwoniący, jak i odbierający muszą aktywować opcję w ustawieniach telefonu. Rozwiązanie ma być dostępne podczas rozmów z klientami Orange oraz innej sieci komórkowej w Polsce obsługującej sieć LTE.

Z usługi skorzystamy jednak tylko podczas rozmów krajowych - opcja nie zadziała w roamingu, podczas połączeń zagranicznych, konferencyjnych, w rozmowach w sieci 2G/3G, w rozmowach z infoliniami biur obsługi lub podczas połączeń z numerami alarmowymi. Obsługa numerów alarmowych ma być możliwa, gdy instytucje odpowiedzialne za ich rozwój wdrożą zmiany w systemie powiadamiania ratunkowego.

Przesyłanie tekstu podczas połączeń wideo nie zadziała też z numerami stacjonarnymi, gdy nawiąże się połączenie z użytkownikiem dodatkowej karty SIM (lub skorzysta się z dodatkowej karty SIM) oraz z numerami specjalnymi lub skróconymi.

To udogodnienia dla osób z problemami ze słuchem i mową

Możecie się zapytać: ale komu to potrzebne, a dlaczego? Rozwiązanie zostało udostępnione dla osób z problemami ze słuchem lub z mową. Usługa może przydać się niedosłyszącym lub słabo słyszącym - np. osób starszych i tych korzystających z różnych aparatów słuchowych. Dzięki RTT będzie się łatwiej porozumiewać, bez potrzeby instalowania specjalnego oprogramowania czy uczenia obsługi nowych aplikacji.

Nowość działa w ramach klasycznych rozmów telefonicznych na numer. Aby z niej skorzystać, będzie trzeba uruchomić ją odpowiednim przyciskiem. To świetna opcja, która z pewnością ułatwi życie wielu osobom.

Albert Żurek 07.08.2025 16:41

