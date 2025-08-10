REKLAMA
Darmowe zakupy w Żabce co tydzień? Ta promocja to czyste złoto - oto jak odebrać

T-Mobile co tydzień rozdaje bony na 10 zł do Żabki w ramach programu Magenta Moments. Wyjaśnię ci, jak w prosty sposób odebrać kupon. Przygotuj budzik, alarm i kalendarz.

Oliwier Nytko
10 zł co tydzień na zakupy w Żabce. Za darmo. Jak odebrać bony?
Nie oszukujmy się - każdy ma jakąś Żabkę w promieniu 300 metrów. Może i ceny bywają nieco wyższe niż w dyskontach, za to dostaniesz tu wszystko - od świeżej kawy, przez gotowy obiad, po zapomniany składnik do kolacji.

Co więcej, większość placówek jest otwarta w niedziele i do późnych godzin wieczornych, co niejednokrotnie ratuje skórę.

Aplikacja Żappka to kolejny poziom wygody. Pozwala nie tylko zbierać punkty i wymieniać je na nagrody, ale oferuje też szereg dodatkowych usług. Można w niej kupić bilet na komunikację miejską, opłacić rachunki czy nawet zamówić taksówkę. Teraz głośno mówi się o wprowadzeniu opcji "weź na zeszyt", czyli odroczonych płatności.

A co, jeśli powiem ci, że istnieje prosty sposób, aby regularnie otrzymywać 10 złotych na dowolne zakupy w tym sklepie, praktycznie za darmo?

Darmowe 10 zł na zakupy w Żabce od T-Mobile

W ramach współpracy T-Mobile regularnie nagradza swoich klientów, oferując im cykliczną promocję na zakupy w sieci Żabka. Co tydzień do zgarnięcia jest e-bon o wartości 10 zł.

Co najważniejsze, kupon jest niezwykle elastyczny. Można go wykorzystać prawie na cały asortyment sklepu. Obejmuje to nie tylko popularną ofertę gastronomiczną, jak hot-dogi, panini czy świeżo parzoną kawę, ale również napoje, słodycze, a nawet produkty z wyższej półki, w tym alkohole.

Jak zdobyć kupon krok po kroku?

Aby skorzystać z promocji, należy być klientem sieci T-Mobile – posiadać aktywny abonament lub być użytkownikiem oferty na kartę. W przypadku tej drugiej opcji warunkiem jest doładowanie konta dowolną kwotą w ciągu ostatnich 60 dni.

Nagroda jest dostępna w aplikacji Mój T-Mobile w zakładce Magenta Moments. Do odblokowania e-bonu potrzebne jest 100 Serc (punkty lojalnościowe), które zbierają się automatycznie na koncie użytkownika.

Oto instrukcja krok po kroku:

  • Zaloguj się do aplikacji "Mój T-Mobile": upewnij się, że masz zainstalowaną aplikację na swoim telefonie i jesteś zalogowany na swoje konto.
  • Wejdź do sekcji Magenta Moments: w aplikacji znajdź program lojalnościowy Magenta Moments. Zazwyczaj jest on widoczny na głównym ekranie lub w menu.
  • Znajdź ofertę Żabki: w każdy wtorek, najlepiej między 9:00 a 10:00 rano, w Magenta Moments powinna pojawić się oferta E-bon 10 zł na wszystko do Żabki.
  • Odblokuj ofertę za 100 Serc: kliknij przycisk "Odblokuj za 100 serc", aby odebrać kupon.
  • Działaj szybko: pamiętaj, że pula kuponów jest ograniczona i zazwyczaj wyczerpuje się tego samego dnia. Najlepiej polować na nie zaraz po tym, jak się pojawią.

Po odblokowaniu kuponu znajdziesz go w zakładce Odblokowane oferty w aplikacji. Będzie on ważny do następnego poniedziałku. E-bon jest jednorazowego użytku i nie łączy się oficjalnie z innymi kodami promocyjnymi, chociaż w praktyce często przechodzi z innymi zniżkami dostępnymi w sklepie.

Należy pamiętać, że jeśli wartość zakupów będzie niższa niż 10 zł, sklep nie zwraca różnicy. Z promocji wyłączone są jedynie sklepy autonomiczne Żabka Nano oraz placówki mobilne. Odebrany kod można zrealizować przy kasie tradycyjnej lub samoobsługowej, wybierając opcję Bony rabatowe.

Do kiedy trwa promocja Żabka i T-Mobile?

Akcja potrwa do 30 grudnia 2025 r. Daje to ogromną szansę na regularne oszczędzanie. Biorąc pod uwagę, że w skali roku można w ten sposób zyskać nawet kilkaset złotych - jeśli uda ci się systematycznie pozyskiwać i wydawać serca - warto zainteresować się tą ofertą, jeśli jesteś klientem T-Mobile i często robisz zakupy w Żabce.

Oliwier Nytko
06.08.2025 09:07
