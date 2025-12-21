Drony, które nie muszą lądować. Przyszłość to laser

Ładowanie...

PowerLight Technologies, startup z Waszyngtonu, ogłosił przełom w bezprzewodowym zasilaniu dronów - transfer energii za pomocą wysokoenergetycznej wiązki laserowej. I nie jest to projekt koncepcyjny, lecz rozwiązanie, które przeszło już pierwsze testy systemowe finansowane przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych i wspierane przez CENTCOM.

Firma zakończyła wstępne próby kompletnego systemu laserowego zasilania UAS. Kolejny krok? Pierwsze loty demonstracyjne zaplanowane na początek przyszłego roku.

Jak to działa? Zaskakująco prosto - i imponująco sprytnie

Sercem rozwiązania jest skoncentrowana wiązka laserowa wysyłana z ziemi. Na dronie montuje się niewielki, ważący ok. 2,7 kg odbiornik, który przechwytuje światło i zamienia je na energię elektryczną. To nie jest jednak zwykły laserowy powerbank.

PowerLight stworzył coś, co sam nazywa bezprzewodową linią energetyczną przez powietrze - dynamiczną, inteligentną sieć, która śledzi drona i dostarcza mu energię w czasie rzeczywistym.

Rysunek koncepcyjny przesyłania energii z nadajnika naziemnego do odbiornika zintegrowanego z bezzałogowym statkiem powietrznym

Tom Nugent, CTO i współzałożyciel firmy, tłumaczy to tak:

To o wiele więcej niż prosty transfer punkt-punkt. Nasz transmiter komunikuje się z dronem, śledzi jego prędkość i wektor lotu, i dostarcza energię dokładnie tam, gdzie jest potrzebna.

To oznacza, że dron może manewrować, zmieniać wysokość, a nawet wykonywać misje w trudnych warunkach - a system nadal utrzyma na nim wiązkę.

Parametry robią wrażenie

W testach laser zasilał drony lecące na wysokości 5000 stóp (ok. 1524 m). Nadajnik dostarczał moc rzędu kilowatów na dystansach liczonych w kilometrach, co znacząco wykracza poza możliwości dotychczasowych technologii bezprzewodowego zasilania.

Autonomiczny transmiter PowerLight oferuje:

precyzyjne śledzenie celu dzięki zaawansowanej optyce i systemom trackingowym,

transmisję energii na duże odległości, zoptymalizowaną do pracy na wysokościach kilku tysięcy stóp,

wielowarstwowe systemy bezpieczeństwa, zarówno autonomiczne, jak i kontrolowane przez operatora,

zintegrowane oprogramowanie sterujące, które monitoruje parametry lotu, energii i bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym.

Cała inicjatywa funkcjonuje pod nazwą PTROL-UAS (Power TRansmitted Over Laser to UAS). Jej celem jest radykalne zwiększenie możliwości autonomicznych systemów powietrznych: ich zasięgu, czasu operacyjnego i zdolności do przenoszenia ładunków.

Partnerem PowerLight jest Kraus Hamdani Aerospace, producent drona K1000ULE - jednej z najdłużej latających platform UAS na świecie, wykorzystywanej już przez U.S. Navy i U.S. Army.

Integracja laserowego zasilania z dronem o ultradługiej wytrzymałości to potencjalnie rewolucja. Jak ujęła to CEO KHA, Fatema Hamdani:

Platforma, która nie musi lądować, aby się naładować, to platforma, która nigdy nie traci zdolności operacyjnych.

W wojsku to przewaga, której nie da się przecenić.

PowerLight ma doświadczenie - nawet… księżycowe

To nie pierwszy raz, kiedy firma pracuje nad zasilaniem laserowym. Rok wcześniej PowerLight współtworzył projekt z Blue Origin dotyczący zasilania pojazdów księżycowych.

Po zakończeniu testów subsystemów PowerLight przygotowuje się do pierwszych w pełni zintegrowanych testów lotniczych. Ich celem jest udowodnienie, że dron może pozostawać w powietrzu praktycznie bez końca - tak długo, jak długo laserowy nadajnik utrzyma z nim kontakt.

To koncepcja określana jako infinite flight. Jeśli się powiedzie to będzie to jedno z najważniejszych osiągnięć w historii bezzałogowych systemów powietrznych.

Nadajnik PowerLight podczas testów zasięgu

Oczywiście technologia jest wciąż młoda. Przed nią testy bezpieczeństwa, niezawodności i odporności na warunki polowe. Ale kierunek jest jasny: jeśli system zadziała tak, jak zapowiadają jego twórcy to wojskowe drony przestaną być ograniczone bateriami.

A to dopiero początek. Tak jak kiedyś lotnictwo i komunikacja bezprzewodowa zmieniły świat, tak laserowe zasilanie może stać się standardem w przyszłych systemach autonomicznych - nie tylko wojskowych.

Maciej Gajewski 21.12.2025 13:30

