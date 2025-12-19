Ładowanie...

W czasach, gdy drony FPV i platformy sterowane światłowodowo stają się jednym z najtrudniejszych wyzwań pola walki, Seraphim Defense Systems projektuje rozwiązania, które mają działać szybko, precyzyjnie i w pełni autonomicznie.

Światłowód, czyli koszmar dla obrony

Drony są na współczesnym polu walki dosłownie wszędzie. Rozpoznają, walczą ze sobą, polują na ludzi i pojazdy. Mają różne rozmiary i powstają z wykorzystaniem różnych technologii. Seraphim Defense Systems skupił się na zagrożeniu jakie niosą ze sobą drony FPV, zwłaszcza te kierowane poprzez światłowód.

Drony FPV (ang. First Person View – widok pierwszej osoby) to bezzałogowe statki powietrzne, którymi steruje się, patrząc na świat oczami drona. W przeciwieństwie do tradycyjnych dronów, gdzie pilot obserwuje maszynę z boku, operator FPV zakłada specjalne gogle wideo, w których obraz z kamery drona wyświetlany jest w czasie rzeczywistym. Obraz można śledzić też na wyświetlaczu radia.

To właśnie te drony stały się postrachem na polach bitwy Ukrainy. Nie ma jak się przed nimi skryć, a ich rój jest w stanie pokonać nawet najlepiej opancerzone pojazdy. Nawet 70 proc. żołnierzy i pojazdów jest niszczonych przez takie drony.

Dron FPV z światłowodem. Fot. Armia Ukrainy

Jakby tego było mało coraz więcej dronów FPV jest kierowanych przez światłowód. W Ukrainie obie strony używają na szeroką skalę zagłuszanie i walkę radioelektroniczną utrudniając, a czasem uniemożliwiając przesyłanie obrazów do operatora, zakłócając też możliwość sterowania bezzałogowcem. Co więcej, w zakamarkach budynków, czy w okopach, łączność z dronem sterowanym bezprzewodowo może się zrywać.

Światłowód rozwiązuje wszystkie te problemy pozwalając manewrować bezzałogowcem nawet w piwnicach, gdzie skrywa się wróg. Pozwala też na lot takich dronów na odległość 40 km i więcej i przez cały czas przekazuje niezakłócony obraz do operatora.

Jak wygląda pole bitwy w Ukrainie, całe pokryte zużytymi światłowodami z dronów FPV zobaczycie na nagraniu niżej. A to tylko jeden mały obszar.

MACS, czyli ostatnia linia obrony

Nic więc dziwnego, że drony FPV ze światłowodem uznawane są za jedną z najniebezpieczniejszych nowych broni jakie pojawiły się na polach bitew Ukrainy. Armia USA w oficjalnym raporcie uznała, że "drony ze światłowodami stanowią znaczącą innowację na polu bitwy, jeśli chodzi o systemy bezzałogowe". Jednak zagrożenie jakie ze sobą niosą wykracza daleko poza Ukrainę.

I to właśnie z takimi bezzałogowcami walczyć będzie system opracowany przez Seraphim Defense Systems.

Opracowaliśmy MACS (Mobile Autonomous Counter-UAV System, mobilny autonomiczny system przeciwdronowy). System przeznaczony jest dla czołgów, transporterów opancerzonych i innych pojazdów, ale także dla lotnisk, portów, czy infrastruktury krytycznej - mówi Łukasz Gmys, prezes zarządu Seraphim Defense Systems .

Nie jest to technologia, która dopiero wykluwa się na komputerach. Firma ma już za sobą pierwszy, poważny sukces. Seraphim Defense Systems została wybrana jako finalista w konkursie NATO Innovation Challenge, którego tematem było zwalczanie dronów FPV sterowanych światłowodami.

W konkursie sprawdzono w sumie 162 rozwiązania, w tym 42 od ukraińskich innowatorów, co oznaczało zaciętą rywalizację, także z zespołami, które tworzą systemy niemal wprost na polu bitwy. Także testy były na najwyższym poziomie. Po raz pierwszy do jury NATO dołączyli ukraińscy oficerowie bojowi, wnosząc do procesu oceny doświadczenie z pierwszej linii frontu.

Drony sterowane światłowodowo stanowią jedynie jeden z typów celów, które może zwalczać system MACS. Rozwiązanie Seraphim Defence Systems jest również skuteczne wobec dronów sterowanych radiowo oraz dronów wykorzystujących autonomiczne śledzenie i targetowanie oparte na technikach Computer Vision. Zasięg neutralizacji zależy od zastosowanego efektora. W przypadku efektora kinetycznego zwalczanie celów odbywa się na dystansie do około 100 m, w końcowej fazie lotu przed uderzeniem w cel.

Sercem rozwiązania jest autorski model AI, który został przez nas wytrenowany do analizy obrazu z kamery, podczas gdy cały system MACS integruje i wykorzystuje dane z wielu sensorów - dodaje Łukasz Gmys.

Najważniejszym elementem systemu jest sztuczna inteligencja i Computer Vision, czyli wizja komputerowa i rozpoznawanie drona na podstawie obrazu z kamer także tych na podczerwień, co pozwala widzieć systemowi także w czasie mgły, deszczu, czy w nocy. System integruje radary, EO, termowizję, LiDAR i czujniki RF z algorytmami uczenia maszynowego.

Umożliwia to nie tylko rozpoznawanie dronów, ale zapewnienie bezpieczeństwa całego systemu, czyli rozpoznawanie ludzi. W momencie, kiedy człowiek będzie widoczny na linii strzału, system automatycznie ma powstrzymać się od strzelania Niewykluczone, że do kamer dołączą także mikrofony, które potrafią wyłapać dźwięk nadlatującego drona ze sporej odległości.

System wyróżnia się przede wszystkim tym, że nasz system mobilny i autonomiczny. Kolejną sprawą jest prostota. Wyszkolenie załogi systemu przeciwdronowego zajmuje czasem miesiące. Naszego można nauczyć się w dwie godziny. Wyciągamy go ze skrzynki, ustawiamy i jest gotowy do działania. Jego masa to 80 kg co pozwala wykorzystywać go nie tylko stacjonarnie, ale także mobilnie np. instalując na czołgu, pojeździe opancerzonym, czy na samochodzie terenowym. To pozwoli na łatwą dostawę, montaż i skuteczną obronę przed dronami FPV - wyjaśnia Łukasz Grzybowski z Seraphim Defense Systems.

System MACS może funkcjonować w trybie pełnej autonomii lub w konfiguracji human-in-the-loop, w której decyzja o neutralizacji celu podejmowana jest z udziałem operatora.

Najważniejsze jednak, że system jest niemal w pełni gotowy, a do produkcji ma być gotowy w ciągu 12 miesięcy. Póki co powstał działający model MACS w skali 1 do 2, a jego algorytmy są bez przerwy testowane.

Czekamy na sukces

W ostatnich dniach Seraphim Defence Systems PSA i Defence.Hub SA, spółka notowana na NewConnect, zawarły strategiczne porozumienie o współpracy, którego celem są zaawansowane projekty technologiczne oparte na sztucznej inteligencji. Współpraca obejmuje zastosowania zarówno w sektorze obronnym, jak i wybranych sektorach cywilnych.

Co więcej, Defence.Hub pozyskał 10 mln dokapitalizowania, które przeznaczone zostaną w szczególności na projekty realizowane wspólnie z Seraphim Defence Systems.

System MACS ma szansę na sukces, bo drony stają się coraz większym zagrożeniem. Dotyczy to lotnisk, portów, ale także koncertów, meczów, centrów danych, więzień, czy pasów granicznych. Wszystkie te miejsca są lub wkrótce będą zobowiązane przez przepisy prawa do korzystania z systemów antydronowych. Będą to też wymogi ubezpieczycieli.

Połączenie wiedzy inżynierskiej, doradców wojskowych i rozwoju algorytmów zapewnia polskiej firmie wszystko, co trzeba by stworzyć skuteczny sukces. Trzymamy kciuki za rozwój MACS.

Bogdan Stech 19.12.2025 15:04

